親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

喬不攏…郭柯王 周日同框破局

倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

2019-08-17 08:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

英國的兩大知名學府，劍橋與牛津，除了世紀以來作育許多英才、推動人類文明之外，也吸引許多遊客造訪。其中劍橋位於倫敦北方約80公里處，是熱門的一日遊地點。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

華語世界的遊客可能是因為徐志摩的『再別康橋』而來，然而這裡也是現代科學之父牛頓求學與任教之處。因為劍橋提供的養分，讓牛頓能夠看得更遠、提出許多科學巨作，改變人類文明的軌跡。

從倫敦去劍橋，多數會從熱門的王十字車站出發，抵達劍橋後即可開始信步漫遊。劍橋有許多主題可看，許多學院都有一定程度的開放，可以先上網找好自己有興趣的點，再決定是要自己散步前往，或是參加徒步導覽。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

劍橋共有31個學院，大致都基於相同的格局建造，而其中最著名的就是國王學院與三一學院。整個劍橋有近一百位諾貝爾獎得主，近三分之一都是出自三一學院。而三一學院最著名的人物，則是數學家、物理學家牛頓。這位發現微積分、三大運動定律及其他許多古典定理的大師，就是在三一學院求學及任教。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

位於三一學院旁邊的國王學院在知名度上也不遑多讓。國王學院最大的特色就是它歌德晚期的建築樣式，特別是其令人讚嘆的禮拜堂，有著世界上最大的單一跨距拱頂外，也有世上最完整的十六世紀文藝復興式彩繪玻璃。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-國王學院的禮拜堂有著世界上最大單一跨距的拱頂，加上令人驚豔的哥德式建築細節與壯觀的扇形柱頂，讓禮拜堂成為來劍橋絕對不能錯過的地方。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-除了扇形拱頂，禮拜堂內保存完整的十六世紀彩繪玻璃也是一大重點。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-禮拜堂正門上精細無比的細節（與滿滿的王冠）。

即便對科學史沒有大太興趣，劍橋的大學城氛圍與優美康河景緻還是很適合一般旅人。康河畔總共有八個學院，最受歡迎的遊覽方式就是雇艘平底船沿河欣賞。雖然一般遊客也是可以自己撐篙遊河，但如果英語能力足夠的話，請為船夫代勞，並沿途聽講解會是更能充分吸收劍橋氣息與故事的方式。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-劍橋大學的31個學院中，有8個緊鄰康河畔，河上也有許多極具特色的橋樑，像是嘆息橋與數學橋等。因此在康河上撐篙遊覽眾學院的景緻相當受歡迎，本身也成了劍橋的景色。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-雖說遊客也可以自己租船體驗撐篙的樂趣，但雇艘船讓船夫代勞，並聽他解說或許是個更能吸收劍橋故事的方式。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-王后學院的數學橋與康河上的游船。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-聖體鐘。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-各個學院逛累了，不妨在這個英式氛圍濃厚的大學城享用下午茶後，再啟程返回倫敦。

造訪倫敦時若時間有餘裕，不妨到人文薈萃的劍橋一日遊。

更多我的旅行照片請參考Instagram

短篇旅行雜記請參考臉書專頁

原文出處...

原文出處：劍橋 巨人的肩膀

延伸閱讀：聖米歇爾山 孤懸海上的法國經典

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

倫敦一日遊下午茶

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

2019-06-24 21:00

享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行

2019-06-19 21:03

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00
看更多

熱門文章

她出國突遇大姨媽 竟拿飯店快煮壺洗「月事內褲」

2019-08-12 10:39

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 09:30

出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00

恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02

海上行宮！搭世界夢號 享受高檔次的海上漂浮

2019-08-09 21:00

放棄穩定教職去旅行！網友分享旅行後辭職的原因

2019-08-09 22:00

2019全球宜居城市名單！ 猜猜那些城市擠進前10名

2019-08-12 10:14

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

2019-08-12 21:00

「我很清楚我要什麼，不要什麼。」網友花光薪水去旅行！

2019-08-15 21:00

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

Okinawa 沖繩親子自助旅行精選輯

2019-08-12 08:00

送自己的畢業禮物！盤點全球８處畢旅行程推薦　留下滿滿的美好回憶

2019-08-14 10:00

澳洲當地美食「塔斯馬尼亞生蠔」蚵仔煎大小令海鮮控夢碎

2019-08-10 21:30

紐西蘭Milford Track健行記(下)／親炙森林仙境 離群見壯闊

2019-08-09 15:34

新手上路不緊張！第一次坐飛機的步驟和注意事項分享

2019-08-16 10:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

赴日韓旅遊注意！台灣虎航8/6航班異動 飛福岡、大邱旅客留意

2019-08-05 16:44

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

致自己的生日禮物！走到世界盡頭「阿根廷」

2019-08-07 21:00

旅行如何改變了我！　每一趟旅程都能感受到自己的轉變

2019-08-01 21:00

美國加州的「總統圖書館」看尼克森除了醜聞還做了什麼

2019-08-13 22:00

搭一趟飛機造成多少暖化？飛行之恥網站幫你算

2019-08-08 13:50

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 11:40

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:28

漫遊摩洛哥３處古城！遺世藍城「契夫蕭安」美的令人陶醉

2019-08-14 15:30

南京浪漫 「美齡宮」亮燈 寶石項鍊夜驚豔

2019-08-09 11:40

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

威尼斯號首航 猶如一座海上移動城堡！

2019-07-31 10:18

明年連假機票訂起來 2020究極請假攻略大公開

2019-07-25 11:30

搭機注意！香港「三罷運動」5日開始 取消170班次

2019-08-05 12:47

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

走跳世界／雷尼爾山 雪地環保健行

2019-08-05 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top