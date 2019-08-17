倫敦一日遊選擇！漫遊「劍橋大學城」別緻而優雅的校區

【作者:wilhelm】

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英國的兩大知名學府，劍橋與牛津，除了世紀以來作育許多英才、推動人類文明之外，也吸引許多遊客造訪。其中劍橋位於倫敦北方約80公里處，是熱門的一日遊地點。

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華語世界的遊客可能是因為徐志摩的『再別康橋』而來，然而這裡也是現代科學之父牛頓求學與任教之處。因為劍橋提供的養分，讓牛頓能夠看得更遠、提出許多科學巨作，改變人類文明的軌跡。

從倫敦去劍橋，多數會從熱門的王十字車站出發，抵達劍橋後即可開始信步漫遊。劍橋有許多主題可看，許多學院都有一定程度的開放，可以先上網找好自己有興趣的點，再決定是要自己散步前往，或是參加徒步導覽。

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劍橋共有31個學院，大致都基於相同的格局建造，而其中最著名的就是國王學院與三一學院。整個劍橋有近一百位諾貝爾獎得主，近三分之一都是出自三一學院。而三一學院最著名的人物，則是數學家、物理學家牛頓。這位發現微積分、三大運動定律及其他許多古典定理的大師，就是在三一學院求學及任教。

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位於三一學院旁邊的國王學院在知名度上也不遑多讓。國王學院最大的特色就是它歌德晚期的建築樣式，特別是其令人讚嘆的禮拜堂，有著世界上最大的單一跨距拱頂外，也有世上最完整的十六世紀文藝復興式彩繪玻璃。

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-國王學院的禮拜堂有著世界上最大單一跨距的拱頂，加上令人驚豔的哥德式建築細節與壯觀的扇形柱頂，讓禮拜堂成為來劍橋絕對不能錯過的地方。

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-除了扇形拱頂，禮拜堂內保存完整的十六世紀彩繪玻璃也是一大重點。

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-禮拜堂正門上精細無比的細節（與滿滿的王冠）。

即便對科學史沒有大太興趣，劍橋的大學城氛圍與優美康河景緻還是很適合一般旅人。康河畔總共有八個學院，最受歡迎的遊覽方式就是雇艘平底船沿河欣賞。雖然一般遊客也是可以自己撐篙遊河，但如果英語能力足夠的話，請為船夫代勞，並沿途聽講解會是更能充分吸收劍橋氣息與故事的方式。

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-劍橋大學的31個學院中，有8個緊鄰康河畔，河上也有許多極具特色的橋樑，像是嘆息橋與數學橋等。因此在康河上撐篙遊覽眾學院的景緻相當受歡迎，本身也成了劍橋的景色。

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-雖說遊客也可以自己租船體驗撐篙的樂趣，但雇艘船讓船夫代勞，並聽他解說或許是個更能吸收劍橋故事的方式。

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-王后學院的數學橋與康河上的游船。

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-聖體鐘。

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-各個學院逛累了，不妨在這個英式氛圍濃厚的大學城享用下午茶後，再啟程返回倫敦。

造訪倫敦時若時間有餘裕，不妨到人文薈萃的劍橋一日遊。

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原文出處...

原文出處：劍橋 巨人的肩膀

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