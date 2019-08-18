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探訪英國３處「東南岸美景」雪白又陡峭的懸崖令人讚嘆不已

2019-08-18 22:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
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夏天是英國適合郊遊健行的季節，除了天氣較為穩定外，日照時間也長。許多人選擇出遊的熱門地點就是英格蘭東南沿岸。這裏有著美麗的海岸景緻，尤其又以雪白陡峭的懸崖聞名，是英國的天然屏障。

東南沿岸也是英國與歐洲大陸最近的地方，在特定地點，天氣好時甚至可以直接看見法國北岸。也因為距離如此之近，除了是英法海底隧道的出入口、繁忙的海運路線外，自古也是軍事要塞所在，是可以飽覽自然景致與人文歷史的地方。

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-多佛港。

我第一次造訪英國時，是搭乘客運由法國加萊經多佛前往倫敦。當時因為同車乘客在過海關時耗時較長，沒有趕上走海底隧道的列車而改上渡輪，卻也因此看見日出時分多佛斷崖與英吉利海峽的美景。算是印證了旅人間常說的『旅程最美的風景，通常是發生在計畫外的時刻』。

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-英吉利海峽。

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-多佛斷崖。

多佛自古羅馬時期就是羅馬人的軍事堡壘與港口，之後隨著時間推移，各個政權更是在這裡修築了各式堡壘，是歷史的堆疊之處。今日要見證這樣的歷史，可造訪多佛城堡。

另一處欣賞英國東南沿岸的地方，就是著名的七姊妹斷崖。七姊妹斷崖沿岸其實是著名健行的步道介於Seaford與Eastbourne兩鎮之間。然而多數遊客或許因為時間的關係，只去SeafordHead這端。但其實七姊妹全程的起伏頗為平緩，若時間允許，其實蠻推薦空出一個下午，悠閒地走完全程。

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-Eastbourne的步道起點。

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-途中首先會經過一個有名的瞭望點BeachyHead。雪白的垂直斷崖與海中的紅燈塔是BeachyHead的著名景色。

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-從Eastbourne到Seaford中間會經過Birlinggap，是兩地之間的相對低點，建有一座樓梯可以直接下到底部的礫灘。

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-途中一景。

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-健行路線的Seaford端。

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-從Seaford端看向七姊妹斷崖。多數遊客通常直接搭車到這裡看七姊妹斷崖，但其實整段健行走起來相當舒適。

由Seaford搭車再往西走，則會來到海邊的度假城鎮布萊頓（Brighton）。十九世紀時，因為歐洲大陸上的拿破崙戰爭，讓英國人必須另覓度假地。英王喬治四世在布萊頓建造了度假的宮殿，而其他的王公貴族也紛紛效法。十九世紀中葉，連接倫敦與布萊頓的鐵道開通，讓倫敦一般的工作階級也能夠到布萊頓度假，也讓這裡有了『海邊的倫敦』的稱號。

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-布萊頓碼頭，其實就是建在碼頭上的遊樂園。這類的遊樂設施在十九世紀末期到二十世紀初葉相當受到歡迎，布萊頓一度共有三座這樣的遊樂碼頭，但僅剩一座。

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-布萊頓在2003年因大火燒毀的西碼頭。

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-布萊頓另一個著名的景點則是RoyalPavilion。RoyalPavilion是英王喬治四世所見的皇家行館，整體建築有濃厚的亞洲風格：外觀是受印度伊斯蘭建築啟發，內部則是仿造中國的宮廷風格。

搭火車從倫敦到東南沿岸相當方便，推薦給造訪英國的各位。

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原文出處...

原文出處：英國東南岸 多佛、七姊妹斷崖與布萊頓

延伸閱讀：聖米歇爾山 孤懸海上的法國經典

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