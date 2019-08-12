十月節！德國「慕尼黑啤酒節」必吃必玩清單

【作者:阿強旅跑】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

德國慕尼黑以啤酒為主題，舉辦的啤酒節，風靡全球，每年總是吸引各國旅客前往朝聖。整理了德國啤酒節交通懶人包，以及啤酒節不能錯過的必吃必玩清單~讓你體驗德國啤酒節的歡樂面貌，接下來，就帶你到慕尼黑啤酒節玩得輕鬆又盡興！

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慕尼黑啤酒節(德語：Oktoberfest)，又稱為十月節，在德國的慕尼黑舉行，持續兩周（大概16天）。最初是由1810年，為慶祝路德維希王子的婚禮所舉辦的一場巴伐利亞皇室婚禮所演變而來的，當初為慶祝婚禮，皇室與全城百姓飲酒狂歡，而10月也正值大麥和啤酒花豐收的時節，人們在辛勤勞動之餘，也聚在一起飲酒、唱歌、跳舞，以表達豐收的喜悅。由於反應熱烈，這個傳統節日延續至今，已經有超過六百萬的遊客，湧入42萬平方公尺大的Theresienwiese,狂飲超過七百萬公升的啤酒，是慕尼黑年度最盛大嘉年華活動了。

每年舉行的時間，均在九月底，到十月初，我們跟兩位朋友，共四人，在2018年9月28日（星期五）躬逢其盛，體驗狂歡的氣氛。每年啤酒節期間，慕尼黑市區的住宿可說是一位難求，想要前往朝聖的朋友，記得提早排好行程、盡快訂好住宿～

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啤酒節會場位於慕尼黑的特蕾莎草地廣場，可以搭車前往慕尼黑車站後，步行約10分鐘抵達。另外也可以搭乘地鐵UBahn可直接到達啤酒節場地(Theresienwiese)。地址：Theresienwiese,Bavariaring,80336München,Germany

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從慕尼黑車站出來後，沿路上，都可以看到很多人，穿著巴伐利亞傳統服飾，三五成群地，準備去喝酒，所以不用太擔心找不到…

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抵達會場後，保全會檢查包包，太大的就要放到收費置物處（一個€4），我帶的攝影背包，可以放到一機兩鏡，就太大啦！

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寄放包包時會給兌換券，上面有寫放在哪一個置物站

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進入啤酒節會場以及任何啤酒帳篷是不需要入場費的！啤酒節會場一共分為16個大啤酒帳篷與22個小啤酒帳篷，各個帳篷均有不同的啤酒餐廳以及遊樂設施可以玩樂。

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啤酒節人潮實在是太多，如果想要好好地坐在帳篷內感受最道地的節慶氛圍的話，就要提早預約位置囉！

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沒有預訂帳篷，建議到會場，先去帳篷看看有無位子，雖然外面有攤位可以坐著喝酒，但是想體會原汁原味的慕尼黑啤酒節，還是要到帳篷裡，沒位子再坐外面的攤位。

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供應的啤酒主要是慕尼黑六家傳統釀造廠，分別是Augustiner,Hacker-Pschorr,Hofbrauhaus(簡稱HB),Lowenbrau,Paulaner,Spaten-Franziskaner

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如果還有位子，就可以直接走進帳篷，服務生不會擋你，我們就沒訂位（訂位費超貴的）在Spaten帳篷，喝著Spaten-Franziskaner釀造的啤酒，待了快三小時才離開…..

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找位子時，要留意桌上，有預訂位子的時間，可以坐到何時，不要以為看到位子沒人就坐，中途被趕走，很糗的！就座後，服務生會過來詢問需要什麼。...

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原文出處：德國慕尼黑啤酒節Munchen Oktoberfest

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