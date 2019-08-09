一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

【作者:hanahanatour】

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兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

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你的眼，凝視著甚麼？

兩千年前一場突如其來的火山灰掩埋了這一切，卻也因此保存了最完整的紀錄⋯⋯

龐貝城Pompeii建立於西元前六世紀，不要懷疑，又是希臘人跟腓尼基人所找到的一個良港（笑）西元前89年的時候跟旁邊的小鎮赫克蘭尼姆Herculaneum一起被強大的羅馬帝國收編（後面其實也是一起被埋掉……囧rz），由於陽光溫暖又是氣候宜人的海景城市，羅馬的有錢人們爭先恐後前來買樓度假，讓這裡成了名噪一時的避暑勝地。

其實被羅馬人佔領之後不到兩百年，西元79年10月24號那日，這座城市就被維蘇威噴發的火山灰埋掉了，短短幾個小時，高熱的火山灰堆積了超過六公尺，就像冷凍一樣保存了當時幾乎所有的一切：人群、動物、商店、建築，事實上，它是這個世界上現存唯一一座構造與當時完全相符的城市，完整地保留古羅馬城市的原貌～如棋盤般縱橫交錯的街道，走道上鋪成的石塊完全是東西或者南北走向，從雜貨店、麵包店、魚子醬店舖、肉舖、織布作坊、妓院、戲院一直到競技場教堂甚至是旅館什麼都有，在兩千年前人權概念並不發達，但是科技可是絲毫不馬虎，當時的龐貝已經有相當發達的裝飾技術還有分工制度，建造劇場以及排水道的能力，在仍未被完全破壞還能看到原狀的一些建築裡，華麗的裝飾以及鮮艷的配色，在在顯示出當時羅馬有錢人們的美感。

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過去道路中間的部分有運送水的功能，因此挖出一道道溝壑

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色彩繁複的壁畫，千百年來，藝術從來不曾離開過我們

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被掩埋後的龐貝古城其實就一直這樣靜靜地沈睡在地底之下，一直到1599年才在一次挖掘地下水道的偶然，發現了第一批由龐貝出土的古牆～說真的雖然有點難想像，不過對於古蹟的在乎以及保存大概是這幾個世紀才有的事情，在這之前，大家真的都只是隨心所欲地對待歷史文物。龐貝在1997年正式成為世界文化遺產，但真正的大型挖掘其實是從十九世紀開始，當時挖掘出大量的動物以及人類的骸骨，由於肉已腐爛消失，內裡只剩下骨頭以及軀殼，當時主導挖掘的人便決定將巴黎石膏灌入這些空洞軀殼之中作為鑄像，也成為我們今天看到龐貝文物最直接的印象。但是由於羅馬人早有火化屍體的習慣（非常環保！），這樣的舉動雖然方便觀察保存，使得龐貝真正聞名於世，卻也毀棄了好不容易挖掘出的文物標本，更不要提在大規模挖掘之前，前人所進行的掠奪跟破壞了！其實隨著文物保護意識的興起還有科技的發展，現在對於新出土文物所保存的手法也大為改善，Ｓ個人覺得那份珍惜的心真的是人類文明的大進展，大家有興趣的話可以去搜尋看看相關的資料喔！

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怎樣的絕望讓我們不跑了，只是拱著手坐在角落祈禱？

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今日的龐貝，早已沒有過往的風華

龐貝的赫赫有名其實從來都不是一個新聞，但一直到親臨當地，才能夠真正想像兩千年前的這裡的奢華以及縱情於聲色，究竟是什麼樣子的。當時人口大約兩萬的這座城市裡就有25座妓院，簡單的石床隔間（鋪張毯子就能做喔）還有隨處可見的陽具指示路標、各式性交包括同性戀們男男女女的春宮壁畫，雖說出土時嚇壞了當時宗教嚴格限制色情的拿坡里國王，看起來好像非常道德敗壞，但是其實放眼望去古今中外人類的歷史，的確一路都是有著陽具崇拜甚至神格化性愛的紀錄，很多地方的聖女其實同時也提供性服務，中國的陰陽交合、印度的愛經、埃及的性神，古老的國家普遍相信人類能夠藉由性交的極樂而接觸到靈性的自我～畢竟生命還是由交配而來，我們這些現代人對他們來講，或許，才是少見多怪的角色吧...

原文出處：一夕覆滅的古城。龐貝

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