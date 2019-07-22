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玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

若想要去義大利旅遊，就要特別注意，義大利今年有3個旅遊新制度，除了之前已宣布禁止邊走邊吃，或是在噴泉戲水，以及在義大利五漁村禁止穿夾腳拖外，也針對台灣旅客增加新措施，達文西及錢皮諾機場可自動通關。

羅馬將禁止民眾扮演古羅馬格鬥士吸引遊客合照並收費。圖／摘自維基百科
羅馬將禁止民眾扮演古羅馬格鬥士吸引遊客合照並收費。圖／摘自維基百科
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1.古蹟禁令

義大利古蹟眾多，吸引各國旅客前往，但遊客一多就衍生其他問題，使得當地政府不得不祭出相關措施，如參觀古蹟禁止飲食、攀爬紀念碑、噴泉戲水，

不可在歷史古蹟階梯上推行李或嬰兒車，也不能在任何景點掛愛情鎖。另外不能穿扮成羅馬格鬥士與旅客拍照，舉凡以上規定不遵守者，當地政府可依法驅離城市48小時。

此外，針對當地居民也同樣禁止穿古羅馬戰士服裝與遊客拍照收取費用，或是禁止販售黃牛票，不可在市中心推人力三輪車，在大眾運輸工具上賣藝，以及在街上曬衣服等。

義大利面積最小的國家公園五漁村是觀光客必前往朝聖景點，但為了避免遊客受傷，已祭出...
義大利面積最小的國家公園五漁村是觀光客必前往朝聖景點，但為了避免遊客受傷，已祭出禁止穿夾腳拖觀光規定，違法者將吃上罰單。圖／摘自維基百科
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2.五漁村禁穿夾腳拖

除了古蹟景點相關禁令外，義大利政府針對面積最小國家公園五漁村，因當地沿山建造，沿途階梯山路，只能走路觀光，但穿夾腳拖不慎發生意外，結果就是由當地志工救援單位救援下山，但相關案例發生愈來愈頻繁，使得當地政府受不了，決定祭出禁令，遊客在當地觀光禁止穿著夾腳拖，否則將吃上罰單，最高可罰到2,500歐元，也就是新台幣8.6萬元。

3.二大機場可自動通關

除了禁令外，台灣旅客到義大利不用再排隊落落長等出境，當地政府祭出自動化邊境管制系統，針對美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本、以色列，以及台灣等遊客，可適用自動通關出入境。遊客只要是飛往羅馬達文西國際機場及錢皮諾機場，年滿14歲且持有台灣晶片式護照旅客，就可以透過自動通關快速出入境。

台灣旅客前往義大利達文西國際機場及錢皮諾機場，皆可自動通關出入境。圖／華航提供
台灣旅客前往義大利達文西國際機場及錢皮諾機場，皆可自動通關出入境。圖／華航提供
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義大利機場漁村觀光戲水
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