摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

【作者:ForeverFriend】

摩洛哥(Morocco)最經典畫面，非騎駱駝入撒哈拉莫屬。在沙漠體驗原民族巴巴人(berber也譯為柏柏爾人)的帳篷生活，也是很多人到摩洛哥的主要目的。

進入沙漠新路線

想進入沙漠，最快捷最安全的途徑一定是參加當地團，最普遍的行程是3天2夜，分別由菲斯(Fes)或馬拉喀什(Marrakesh)出發，可選擇來回同一城市或不同城市進出。

而娃娃就發現了罕有人知的路線，由西邊的海岸城市伊撒維拉(Essaouira)出發，走古代經商之路TizinTichka一直到沙漠窗口梅如卡(Merzouga)，再騎駱駝進出ErgChebbi沙漠區，行程結束後返馬拉喀什。這旅程需要提前預約，當地旅行社每週只出一團，隨報名人數而增加出發日子，也可以包團。

圖／背包客棧 分享 facebook

大西洋海岸古城伊撒維拉，將於下一篇再詳細介紹。

圖／背包客棧 分享 facebook

古時騎駱駝需要走52天的旅程，現在三兩天就到了。現代已經將南下沙漠的經商古道開發，由公路穿梭在山谷之間，路上經過很多不同古蹟，部分是百年村落，至今仍然有百姓居住。

圖／背包客棧 分享 facebook

第一個出現在路上的傳統村落ImlilValley，旅遊車只會停在對面山頭，我們靜觀，不打擾村民的寧靜生活。

圖／背包客棧 分享 facebook

途上會參觀不少古代遺蹟，艾本哈杜(AïtBenhaddou)是最受旅行團歡迎的古城，是每個沙漠團必到的景點。

圖／背包客棧 分享 facebook

另外，也會經過幾個現代城市，其中最大的就是(Quarzazate)，宏偉的歐薩薩特古城絶不比菲斯或馬拉喀什遜色。

圖／背包客棧 分享 facebook

由於附近有不少中世紀古村及城堡，歐薩薩特成為了好萊塢電影公司的據㸃，市內共有3間片場，不少名劇如：《權利遊戲》及《阿拉伯的勞倫斯》都曾在摩洛哥沙漠取景，在Medina古城對面還有一間電影博物館。

圖／背包客棧 分享 facebook

從歐薩薩特穿過達德山谷(DadèsValley)一路向東，達德山谷被譽為「玫瑰谷」，每年5月第二個星期就是這裡的玫瑰花節。旅行團或會在達德山谷的酒店過夜，那裡不乏4至5星級豪華酒店，尤其是豪華沙漠團的至愛目的地。

圖／背包客棧 分享 facebook

第二天早上到達另一個城市天吉爾(Tinghir)，相比前一天參觀過的古城古蹟，娃娃更喜歡天吉爾的寧靜氣氛，走在城內仍可感受到純樸的鄉土味，是個未受遊客騷擾的景點。部分地方經歲月自然侵蝕，亦有部分正在重建，而古城內的居民，尤其是孩子對於外國人都感到十分好奇。

圖／背包客棧 分享 facebook

距離天吉爾半小時車程，到了最後一個山谷--特德拉峽谷(ToudraGorges)，代表著跟沙漠已經越來越近了。

迷一般的撒哈拉

走過古蹟丶古城丶村落丶峽谷...終於到了撒哈拉邊緣小鎮梅如卡(Merzouga)，眼前已是一片大漠，四驅車駛離公路，開始OffRoad旅程，滿心期待。

多年前曾聽說過，沙漠團要騎上一天一夜的駱駝才入到撒哈拉，很多遊客來過之後也大吐苦水。既然如此辛苦，為何還有連綿不斷的人慕名到來？

答案跟「撒哈拉」的名字一樣，在世人心目中都是個迷。

撒哈拉沙漠總面積逾九百多萬，差不多佔非洲的三份一。

在這個世界第三大的荒漠中，積聚如此浩瀚的沙丘群，是否終年沒有雨水？...

原文出處：【地中海風情-摩洛哥篇(二) ：醉迷撒哈拉】

延伸閱讀：【地中海風情-概論篇 ：土耳其vs摩洛哥】

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」