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參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
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雖然巴黎市區的奧塞美術館與橘園美術館有著很棒的印象派畫作收藏，但若要一探大師實際作畫的環境，其中一個方式就是到距離巴黎約一小時，印象派先驅及大師莫內在吉維尼的故居與花園。看看莫內是如何在人生晚期，用已臻成熟的技法，創造出高達250幅、著名的睡蓮系列，將現實生活之處轉化成藝術作品。

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-莫內人生後期長達四十餘年的時光，就是在吉維尼的這個故居與花園度過。這裡也是他經濟由拮据轉為富裕的地方，除了能照顧好他龐大的家庭外，也能把原本承租的房子與花園買下，並雇用幾個園丁來照料他精心設計的花園。

我是從巴黎北站搭火車而來，抵達吉維尼之後還需步行一小段路才會抵達莫內故居。如果不是在熱浪襲來的時候造訪，這小段鄉間漫步其實相當舒適。參觀莫內故居與花園前最好還是先讀過一些莫內的生平與作品，特別是後期的睡蓮系列，才比較能激起共鳴，否則參觀起來可能會覺得跟看一般的花園無異。

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莫內的一生其實住過很多不同的地方，雖然是在巴黎出生，也陸續在諾曼第、英國倫敦、荷蘭贊丹等地居住，甚至還在北非的阿爾及利亞從軍過，但莫內晚期長達43年的時光則是在吉維尼的這個故居度過的。在一次火車旅行時發現這個地方後，他便先租後買下這棟房子與土地，將花園改造成他想繪畫的場景，並在這裡創造出許多傑作，直到83歲時因肺癌逝世為止。

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莫內花園大致可分為兩部份：故居與一旁的花園，以及道路另一側，有著小溪、垂柳、蓮花池與日本橋的花園。前者可以看到莫內的生活起居環境與收集的日本版畫，後者則時常在莫內的作品中出現。

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-睡蓮池、垂柳與日本橋。光是等橋上沒人通行的空景就花了約十五分鐘。

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-在莫內花園內的睡蓮池，我試著東施效顰地拍出大師畫作的感覺。在睡蓮池其實不難看出為什麼這裡可以帶給莫內無盡的靈感，特別是看著水紋造成的倒影波動，莫內的筆觸似乎比我想像中的更寫實一些。

莫內花園一年中只有開放約七個月，因此開放期間總是吸引許多訪客。雖然有實施人數管制，但在夏天旺季時來訪時，園內還是滿滿的遊客，基本上沒有植物的地方大概都是遊客了。此外，也許是因為近幾年夏天熱浪發生的次數越來越頻繁，有些花朵感覺有些乾癟。綜合兩個因素，我想春天可能會是比較好的造訪時機。

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-睡蓮池、垂柳與日本橋是莫內後期大量創作中的主角，這三個元素都是後來莫內再增購的土地上特別創造的。也因為如此，這裡是莫內花園中最熱門的地方。在夏天旺季時，幾乎沒有植物的地方就是擠滿遊客。

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-我是夏季時去造訪，或許是天氣炎熱，許多花卉感覺已經被曬到失去生氣，架上也不像網路上的照片一樣爬滿藤蔓的綠色隧道，有些可惜。因此我想春天會是比較好的拜訪時機。

參觀完故居不要直接離開，可以再走一段路去看莫內的長眠之處。莫內辭世後，就葬在鄰近吉維尼教堂的墓園。他的故居與花園原由他的次子繼承，然而在二戰後，莫內的故居及花園漸漸疏於照顧，最終捐贈給法國美術學院，並透過莫內基金會管理。經過耗時十年大規模的整建修復，終於在1980年代起對外開放。...

原文出處：莫內花園 大師最後的浮光掠影

延伸閱讀：愛丁堡 蘇格蘭的門戶

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