哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

【作者:wilhelm】

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-愛丁堡晨景。

愛丁堡自十五世紀起便是蘇格蘭首府、政府所在地，熱門小說『哈利波特』也是在此問世。愛丁堡同時亦是許多旅人體驗蘇格蘭風情的起點，猶如蘇格蘭的門戶。即便是英格蘭主導下聯合王國中的一份子，蘇格蘭仍然高度保有自己的傳統與特色，甚至也有自己的貨幣。行走在愛丁堡街上，充耳可聞的濃厚蘇格蘭口音、街頭藝人風笛聲與不時出現的蓋爾語字彙，鮮明特色猶如醇烈的蘇格蘭威士忌，頗有幾分來到異國的感覺，有著與英格蘭首府倫敦截然不同的氛圍。

愛丁堡主要可以分成三個區域-高踞山丘上的中世紀舊城區、山下18、19世紀喬治式的新城區與西區。絕大多數景點都是在步行範圍內，很適合停留個三天兩夜信步漫遊，再前往其他地方如格拉斯哥或蘇格蘭高地。

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-愛丁堡舊城區。

我初到愛丁堡時的第一印象，就是它的暗色調。不像倫敦或其他城市，會把建築外牆清理如新，而是保留建築物隨著時間推移而自然變暗的顏色，增添了一些韻味與神秘感。（若是晚上再去參加鬼故事的WalkingTour，想必效果更加成。）

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-皇家哩。

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--皇家哩。

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--皇家哩。

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-王子街。

另一個印象則是街屋都相當密集高聳，有很多狹窄陡峭的巷弄。這是因為17-18世紀時，由於人口大量集中，愛丁堡的房子越蓋越高，甚至可以達到十層樓高，在當時是相當於摩天大樓的存在。今日在愛丁堡的舊城區像是維多利亞街一帶，仍可以看到街道兩排高聳的街屋。

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-維多利亞街。

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--維多利亞街。

多數遊客來到愛丁堡多會去愛丁堡城堡、荷里路德宮、大象咖啡屋和卡爾頓山等景點。我自己另外也很喜歡蘇格蘭國家博物館與DeanVillage，也推薦給各位。

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-愛丁堡城堡。

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-荷里路德宮。

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-大象咖啡館。

蘇格蘭國家博物館(NationalMuseumofScotland)是蘇格蘭博物館與王家博物館合併而來。其中王家博物館有著古典的建築，其寬敞明亮的鑄鐵大廳更是主要特色。王家博物館的館藏主要以科學、科技、自然歷史與世界文化為主。

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DeanVillage位在西區，就在流經愛丁堡的利斯河上，過去是以利斯河水力帶動的磨坊聚落。小小的範圍內曾一度有十一座以上的磨坊，是過去穀磨區域的中心，一直到十九世紀才被併入愛丁堡。今日則有步道穿越優美的河谷景緻，很推薦來散步。尤其是秋天樹葉金黃時，景色格外優美。

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若是在夏天造訪愛丁堡，除了參觀景點外，也有許多節慶活動可以參加，包含著名的軍樂節與Fringe藝穗節，有非常多的表演與節目可以看。但也因為如此，街上的人群明顯洶湧許多，住宿會比較不好訂，用餐時間也一位難求，最好提早安排。

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-藝穗節時的皇家哩。

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-在卡爾頓山上看愛丁堡城堡因軍樂節而施放的煙火。

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原文出處：愛丁堡 蘇格蘭的門戶

延伸閱讀：文森城堡 巴黎近郊中世紀王家城堡

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