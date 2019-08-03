親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

郭王會登場前一天 郭台銘、柯文哲也有「電話會」

港警開始清場 發射催淚彈驅散示威者

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

文森城堡位在巴黎市區東邊的近郊，是一座14世紀的中世紀王家堡壘，融合了軍事與王家色彩。加上既寬且深的護城壕溝、高聳的城牆與塔樓，相較於華麗的奧斯曼式巴黎市區，文森城堡有著濃厚的中世紀氛圍與豐富的歷史，相當值得一探。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-文森城堡主門。

文森城堡其實並非單棟建築，而是一個堡壘建築群。格局為長方形，大致呈南北走向，共有三座城門。外牆有壕溝/護城河環繞，牆上則原有六座42公尺高的塔樓，但在拿破崙時代被拆除至城牆高度，只剩北側主門保留原貌。城內則有幾棟行政與軍事房舍、一座禮拜堂和主塔本身及其附屬的城牆與護城河。搭乘巴黎地鐵一號線來到底站文森城堡站，便可來到城堡高聳的北側主門。我第一次造訪時沒算準時間，抵達時已過開放時段。看著緊閉的城堡大門，本想找找週遭是否還有其他入口，但看到圍繞城堡的深邃護城壕溝，名符其實的固若金湯，突然頗能體會古代圍城士兵的心情，只好改日再訪。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-城門橋下的壕溝。目測有4-5公尺深。

如同歐洲許多宮殿城堡，文森城堡也是由王家狩獵小屋逐漸擴建而成。文森城堡在十二世紀中葉時由路易七世在當時還是森林的現址興建，到了十三世紀法王路易九世時，已成了一座頗具規模的城堡。路易九世購入的的耶穌蕀冠，在用以放置的聖禮拜堂完工之前也是先暫放在文森城堡。路易九世就是由此出發，開始他十字軍東征的不歸行。此時文森城堡的軍事色彩慢慢淡去、王室居所的角色漸重，各別有三位法王分別在此成婚與逝世。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-文森城堡52公尺高的主塔，是歐洲最高的中世紀堡壘建築。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-進入城堡主塔前必須再跨越一次內城的護城壕溝與城門。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-文森城堡主塔。過去是王室住所，後則改為監獄等其他用途。

今日所見的文森城堡格局則是在十四世紀建造的。包括52公尺高、為歐洲最高中世紀堡壘建築的主塔，以及城堡四周的城牆。將文森城堡作為王居的法王查理五世，也在耶穌蕀冠移走後，為遺落的蕀冠碎片在文森城堡內蓋了一座禮拜堂，即文森聖禮拜堂。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-文森城堡其實並非只有主塔單棟建築，而是一個堡壘建築群。格局為長方形，大致呈南北走向。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-文森聖禮拜的格局是參考市區的聖禮拜堂，但只有一層結構，室內的裝飾也簡單許多。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-文森聖禮拜堂祭壇。

十七世紀路易十四時期，再增建了國王塔樓與王后塔樓之後，文森城堡成了路易十四的第三個王室住所。然而在一次路易十四出席財政大臣富凱在家中舉行的宴會時，被富凱子爵城堡的富麗堂皇給震驚，震怒之下將富凱投入文森城堡關押，並開始著手興建凡爾賽宮。雖然凡爾賽宮興建所需的大量資源排擠了文森城堡改/增建的工程，但也保留了路易十四時代早期的建築樣式。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-法王查理五世的臥房。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-壁上的塗鴉。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-壁上的塗鴉。

到了十八世紀，文森城堡遭受忽視。先是變成瓷器工廠，後來又成了國家監獄，並關押過許多著名囚犯，之後又成為軍火庫。十九世紀初期，之前因戰失去一條腿的道梅斯尼爾將軍，在文森城堡以約三百人的守軍抵抗反法聯盟大軍的圍城，並對敵軍發下『要我交出文森城堡，除非我的腿長回來』的豪語。最終是在法王路易十八的命令投降下，才離開文森城堡，足見該城堡軍事上的價值。...

原文出處：文森城堡 巴黎近郊中世紀王家城堡

延伸閱讀：格拉斯哥 風格鮮明的蘇格蘭最大城

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巴黎歐洲蘇格蘭

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

2019-06-24 21:00

享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行

2019-06-19 21:03

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00

企業家的山居歲月！穿越托斯卡尼 遇見翡冷翠

2019-05-03 11:05

遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

2019-04-24 22:00

不給跑就擺臭臉　挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

2019-04-22 21:01

世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

2019-04-10 22:00

匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

2019-04-04 22:30
看更多

熱門文章

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:28

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 11:20

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 11:40

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

公主帶妳爽玩郵輪！動靜玩法不一樣，還有機會在船上遇見韓國歐爸

2019-07-29 15:29

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02

大人的旅行！少女優游越南會安

2019-07-27 21:00

馬來西亞旅遊推薦！　吉隆坡必去景點、美食小吃精選

2019-07-30 11:07

明年連假機票訂起來 2020究極請假攻略大公開

2019-07-25 11:30

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

跟廉航有得比！華航、長榮夏季全航線促銷 來回未稅最低3千有找

2019-07-22 15:48

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04

女子獨旅尼泊爾／只要夠渴望，沒有到不了的地方

2019-07-31 22:00

旅行如何改變了我！　每一趟旅程都能感受到自己的轉變

2019-08-01 21:00

威尼斯號首航 猶如一座海上移動城堡！

2019-07-31 10:18

大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 11:40

有溫度的設計！ 2教授設「粉紅蹺蹺板」跨越美墨高牆

2019-08-01 11:45

盤點全球最迷人的６種沙灘！

2019-07-31 12:10

酷航輸入代碼享優惠 首爾、曼谷最低7折起

2019-07-30 12:51

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

背包客「行李清單」分享　打工度假時你需要這些

2019-07-28 08:00

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

香港景點攻略／尖沙咀必去景點、交通懶人包

2019-07-27 09:03

香港最後的漁村「大澳」水道縱橫交錯　岸邊舟屋韻味十足

2019-07-30 22:00

日韓郵輪賞櫻早鳥省7千！首次航向北陸和牛、龍蝦上桌

2019-07-27 14:34

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

走一條路就能環遊世界 澳門最美免費水舞秀

2019-07-25 09:01

澳門鑽石級山頂夜景 270度看魔幻時刻

2019-07-31 21:03

台灣護照好棒棒！羅馬2大機場即日起開放台灣旅客自動通關

2019-07-16 18:17

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

坦尚尼亞動物之旅　恩戈羅恩戈羅火山口獵遊

2019-07-29 21:00

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top