巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

【作者:wilhelm】

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文森城堡位在巴黎市區東邊的近郊，是一座14世紀的中世紀王家堡壘，融合了軍事與王家色彩。加上既寬且深的護城壕溝、高聳的城牆與塔樓，相較於華麗的奧斯曼式巴黎市區，文森城堡有著濃厚的中世紀氛圍與豐富的歷史，相當值得一探。

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-文森城堡主門。

文森城堡其實並非單棟建築，而是一個堡壘建築群。格局為長方形，大致呈南北走向，共有三座城門。外牆有壕溝/護城河環繞，牆上則原有六座42公尺高的塔樓，但在拿破崙時代被拆除至城牆高度，只剩北側主門保留原貌。城內則有幾棟行政與軍事房舍、一座禮拜堂和主塔本身及其附屬的城牆與護城河。搭乘巴黎地鐵一號線來到底站文森城堡站，便可來到城堡高聳的北側主門。我第一次造訪時沒算準時間，抵達時已過開放時段。看著緊閉的城堡大門，本想找找週遭是否還有其他入口，但看到圍繞城堡的深邃護城壕溝，名符其實的固若金湯，突然頗能體會古代圍城士兵的心情，只好改日再訪。

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-城門橋下的壕溝。目測有4-5公尺深。

如同歐洲許多宮殿城堡，文森城堡也是由王家狩獵小屋逐漸擴建而成。文森城堡在十二世紀中葉時由路易七世在當時還是森林的現址興建，到了十三世紀法王路易九世時，已成了一座頗具規模的城堡。路易九世購入的的耶穌蕀冠，在用以放置的聖禮拜堂完工之前也是先暫放在文森城堡。路易九世就是由此出發，開始他十字軍東征的不歸行。此時文森城堡的軍事色彩慢慢淡去、王室居所的角色漸重，各別有三位法王分別在此成婚與逝世。

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-文森城堡52公尺高的主塔，是歐洲最高的中世紀堡壘建築。

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-進入城堡主塔前必須再跨越一次內城的護城壕溝與城門。

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-文森城堡主塔。過去是王室住所，後則改為監獄等其他用途。

今日所見的文森城堡格局則是在十四世紀建造的。包括52公尺高、為歐洲最高中世紀堡壘建築的主塔，以及城堡四周的城牆。將文森城堡作為王居的法王查理五世，也在耶穌蕀冠移走後，為遺落的蕀冠碎片在文森城堡內蓋了一座禮拜堂，即文森聖禮拜堂。

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-文森城堡其實並非只有主塔單棟建築，而是一個堡壘建築群。格局為長方形，大致呈南北走向。

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-文森聖禮拜的格局是參考市區的聖禮拜堂，但只有一層結構，室內的裝飾也簡單許多。

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-文森聖禮拜堂祭壇。

十七世紀路易十四時期，再增建了國王塔樓與王后塔樓之後，文森城堡成了路易十四的第三個王室住所。然而在一次路易十四出席財政大臣富凱在家中舉行的宴會時，被富凱子爵城堡的富麗堂皇給震驚，震怒之下將富凱投入文森城堡關押，並開始著手興建凡爾賽宮。雖然凡爾賽宮興建所需的大量資源排擠了文森城堡改/增建的工程，但也保留了路易十四時代早期的建築樣式。

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-法王查理五世的臥房。

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-壁上的塗鴉。

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-壁上的塗鴉。

到了十八世紀，文森城堡遭受忽視。先是變成瓷器工廠，後來又成了國家監獄，並關押過許多著名囚犯，之後又成為軍火庫。十九世紀初期，之前因戰失去一條腿的道梅斯尼爾將軍，在文森城堡以約三百人的守軍抵抗反法聯盟大軍的圍城，並對敵軍發下『要我交出文森城堡，除非我的腿長回來』的豪語。最終是在法王路易十八的命令投降下，才離開文森城堡，足見該城堡軍事上的價值。...

原文出處：文森城堡 巴黎近郊中世紀王家城堡

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