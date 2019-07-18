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６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00Skyscanner

下午茶是英國人引以為傲的高雅傳統。花一整個下午與朋友或家人喝茶配司康，是培養優雅氣質的最佳方式。想體驗這項傳統，最好的地方就是在把它發揚光大的國家–英國。Skyscanner為你蒐集了一些在倫敦下午茶的最佳地點，如果你今年會到倫敦，別忘了去其中之一好好享受一番。

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1. Afternoon tea at RAW

最適合：素食和健康主義的你

這間低調的下午茶店在靠近海德公園的一個可愛住宅區裡，在夏季還會開放露台。這家餐廳的主題是健康：食物都是全素的，且有多種生食可供選擇。為符合健康，你也不會在這裡找到含酒精飲料。不要讓任何對純素食先入為主的想法阻止你來這裡，你會被這裡高質量的三明治和美味的糕點而說服的。

La Suite West, 41-51 Inverness Terrace, London W2 3JN

+44 (0)20 7313 8484

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Photo credit: La Suite West

2. Dean Street Townhouse

最適合：尋求古典優雅的你

這家酒店坐落在喬治亞時代的聯排別墅中，提供了在倫敦時尚心臟Soho區一個優雅的用餐體驗。下午茶室與主餐廳是分開的，讓你遠離噪音，享受溫馨寧靜的下午茶時間。當天氣晴朗時，你也可以在戶外享用下午茶。這裡深色木質的內飾和豪華家具展現出氣派古典氛圍。如果你想讓這個下午茶更加醉人，你還可以點杯氣泡酒來搭配司康。

69 – 71 Dean St, London W1D 3SE

+44 (0)20 7434 1775

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3. The W/ Fashion Power Tea at The W Hotel – Leicester Square

最適合：饒富創意的你

W酒店的下午茶是倫敦最有創意的傑作。目前的主題：W時尚力量茶，與設計博物館合作，旨為歌頌在各領域脫穎而出的女人。時尚名人Vivienne Westwood，政治強人柴契爾夫人，甚至Lady Gaga都被作為一系列既美味又視覺震撼的蛋糕主題，三明治也是以同樣概念製作。這裡的主題時常更新，曾經舉辦過如搖滾主題的下午茶：侍者將為你端上置於黑膠唱片上的可口小點。

Leicester Square, 10 Wardour Street, London, W1D 6QF

+44 20 7758 1000

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4. Orange Pekoe

最適合：偶然巧遇的你

這間美麗的茶室多了幾分隨意，在溫暖的月份，戶外座位也是一個非常棒的選擇。這裡以出色的麵包和茶著名，坐落在美麗的巴恩斯，距離泰晤士河只有一個司康之遙。這家餐廳是當地人的最愛，享用完下午茶後，你可以沿河漫步，順便消耗點熱量。雖然這裡走隨興風但你還是必須預約，因為這個秘密基地總是座無虛席。

3 White Hart Lane, London SW13 OPX

+44 (0)20 8876 6070

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Photo credit: Orange Pekoe Teas

5. The Ritz London

最適合：想要隆重打扮的你

如果你想體驗傳統，那麼穿上你最華貴優雅的衣服，前往麗茲酒店用下午茶吧。這裡的下午茶，從1906年開始供應，氛圍極其古典高尚，所以盡情地把自己打扮得有皇家風範吧。麗茲積累了超過一世紀的下午茶歷史，金牌字號絕對名不虛傳，即使是不起眼的三明治都是這麼地精緻可口。

150 Piccadilly, W1J 9BR

+44 (0)20 7493 8181

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6. BB London Afternoon Tea Bus Tour

最適合：想邊吃下午茶，邊腳蹬高跟鞋觀光的你

如果坐在原地吃下午茶不是你的菜，那麼跳上倫敦公共汽車來享用你的下午茶吧。這輛裝飾復古的巴士，讓你欣賞舊陶器和歷史悠久的擺設之餘，能有美妙的90分鐘，邊探訪倫敦，邊啜飲下午茶，並品嘗美味三明治和糕點。這種多個願望一次滿足的行程，是不是很讓你動心呢？

8 Northumberland Avenue off Trafalgar Square WC2N 5BY

+44 (0)020 3026 1188

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趕快到倫敦享受下午茶時光吧！

本文由norina masaki-joyce的原創文章改編。

推薦閱讀：2019浪漫一夏，全台七夕節慶活動

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下午茶倫敦三明治

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