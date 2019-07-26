親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

元朗襲擊事件的五大疑點，與北京的進一步動作

性感女星上節目中洞大開！男來賓：不知眼睛該放哪

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00聯合新聞網 背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

格拉斯哥位於愛丁堡西方近一小時車程處，是蘇格蘭人口最多的城市。雖然在亞洲遊客心中並非最熱旅遊點，但或許也因為如此，在眼觀獨特市景、耳聽濃厚口音的情況下，造訪格拉斯哥時，更有發覺新事物、探索新地點的新鮮感，也更能確實體會它的獨特魅力。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這座位在克莱德河(RiverClyde)上的城市其實是近代才興起的城市，當時哥拉斯哥乘著工業革命的浪潮快速發展、百業俱興。十九世紀末期時，格拉斯哥造船產量更佔了全英的一半噸數，世界上四分之一的火車頭都是在格拉斯哥製造，人口更一度達到百萬之多，是當時歐洲少數達到此規模的城市。

然而隨著兩次大戰的爆發與戰後的蕭條，格拉斯哥的經濟與人口都大幅衰退，整個城市開始逐漸衰頹。哥拉斯哥自1950起進行了持續數十年的城市整頓與改造，才終於成就今日融合前衛與傳統、有著自己獨特魅力的格拉斯哥。

格拉斯哥主要的景點分佈在西區(WestEnd)與市中心：

【凱文葛羅夫藝廊博物館公園

凱文葛羅夫藝術博物館（KelvingroveArtGalleryandMuseum）是格拉斯哥市為了在西元1901年舉辦國際博覽會，而在凱文葛羅夫公園內興建的博物館。不同於倫敦的博物館通常以展覽主題為單獨一館，如科學博物館、自然歷史博物館等，凱文葛羅夫藝廊博物館的館藏涵蓋了相當廣的領域。從達利、莫內、林布蘭特、梵谷到蘇格蘭本地畫家的畫作、蘇格蘭新藝術運動的創作與動物化石與標本等等都有，凱文葛羅夫藝廊博物館內甚至還有演奏廳與一台管風琴，每日皆有演奏會。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

【格拉斯哥大學】

格拉斯哥大學肇建於十五世紀，是英語世界中第四老的大學。格拉斯哥大學原址是在市中心，但因為工業革命帶來的市區急速拓展，讓校園發展在擁擠的市區日漸受限，於是在十九世紀時從市中心遷來凱文葛羅夫藝術博物館旁山上的現址。校園環境優美寧靜，視野遼闊，推薦順道造訪。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

【市區】

格拉斯哥市中心有著時髦與古典交織的氛圍，格拉斯哥中央車站、公主廣場、現代藝廊與喬治廣場一帶尤其如此。適合信步漫遊，享受每個轉角帶來的驚喜。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-市中心Lighthouse購物中心的旋梯。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-公主廣場一帶的購物街。

旅行除了拍到美景外，也在於體驗當地人的生活，感受當地脈動。格拉斯哥雖沒有什麼絕美大景，但對比於有些觀光化的愛丁堡，格拉斯哥更顯真實、生活化。相較於時時舉起相機，在這裡我更常好奇舉目張望，或豎起耳朵想用力聽懂來搭話，但有濃重口音的路人到底在說什麼。這種微妙的異地感，更能滿足我旅行時的探索欲，也讓格拉斯哥在我心中有著特別的位置。

原文出處

更多我的短篇遊記請參考臉書專頁

旅行照片請參考Instagram...

原文出處：格拉斯哥 風格鮮明的蘇格蘭最大城

延伸閱讀：巴斯與巨石陣 優雅溫泉城與壯觀史前遺跡

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館蘇格蘭公園
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

2019-06-24 21:00

享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行

2019-06-19 21:03

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00

企業家的山居歲月！穿越托斯卡尼 遇見翡冷翠

2019-05-03 11:05

遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

2019-04-24 22:00

不給跑就擺臭臉　挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

2019-04-22 21:01

世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

2019-04-10 22:00

匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

2019-04-04 22:30

世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00

走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00

世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

2019-03-26 21:00
看更多

熱門文章

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 11:40

跟廉航有得比！華航、長榮夏季全航線促銷 來回未稅最低3千有找

2019-07-22 15:48

空中餐廳、裸體餐廳、還有邊搖邊吃的「地震餐廳」 4 間世界最具特色餐廳挑戰你的極限

2019-07-19 08:00

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

倒數100天！樂桃+香草感恩回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

台灣護照好棒棒！羅馬2大機場即日起開放台灣旅客自動通關

2019-07-16 18:17

走一條路就能環遊世界 澳門最美免費水舞秀

2019-07-25 09:01

出國就靠它！Google即時鏡頭翻譯4大更新 翻得更快更準

2019-07-18 11:18

全美國最好吃的漢堡　Shake Shake及波士頓龍蝦堡

2019-07-18 21:00

明年連假機票訂起來 2020究極請假攻略大公開

2019-07-25 11:30

伊斯坦堡隱藏的「地下水宮殿」Şerefiye Sarnıcı

2019-07-19 09:00

樂桃冬季航班下午4點開賣 6航線、14航班搶先看

2019-07-17 11:58

華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41

年少輕狂一回！ 六個月10萬元的中南美洲背包客獨遊

2019-07-22 21:01

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

影／巨型鬼蝠魟主動親近！潛水客驚覺：牠在向我們求助

2019-07-13 14:30

樂齡族玩泰國 慢活享受人情味

2019-07-24 10:01

穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00

「世界特色火鍋」 你最喜歡哪一國的火鍋？

2019-07-22 12:01

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

樂桃併香草變10航線往返台灣 分析最新旅遊方式「0泊快閃」最夯

2019-07-24 16:58

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01

2019全球宜居城市名單出爐！猜猜那些城市擠進前10名

2019-07-15 10:03

影／海面好熱鬧！男子駕船遇上百隻海豚現身同游

2019-07-16 17:15

十大推薦南美自然景點！惡魔的熔爐大瀑布、天空之鏡超狀觀

2019-07-20 15:30

一望無際湛藍的潟湖！大溪地6天5夜蜜月行程推薦

2019-07-26 09:00

朝聖衝一波！ ５個人生必去的夏日音樂季

2019-07-19 10:55

走一圈世界中心 澳洲北領地Uluru烏魯魯環狀步道

2019-07-23 08:00

澳洲艾爾斯岩10月禁攀 遊客蜂擁而至造成髒亂

2019-07-12 23:02

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

澳門必看的最佳震撼娛樂標誌 演員從鬼船飛躍跳水

2019-07-24 23:15

老澳門人才知道的市集 天剛亮就營業的時代感小巷

2019-07-16 08:01

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

「哈利波特」、「冰與火」、「樂來越愛你」場景在這！盤點8部此生必去的熱門電影場景

2019-07-14 09:30

拿免費機票出國玩！台灣虎航號召投票 拿第一抽不限航點來回機票

2019-07-23 09:35

小小兵飛上天！JAL國內線「小小兵彩繪機」登場

2019-07-17 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top