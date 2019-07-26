風格鮮明的格拉斯哥 探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00 聯合新聞網 背包客棧



【作者:wilhelm】

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格拉斯哥位於愛丁堡西方近一小時車程處，是蘇格蘭人口最多的城市。雖然在亞洲遊客心中並非最熱旅遊點，但或許也因為如此，在眼觀獨特市景、耳聽濃厚口音的情況下，造訪格拉斯哥時，更有發覺新事物、探索新地點的新鮮感，也更能確實體會它的獨特魅力。

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這座位在克莱德河(RiverClyde)上的城市其實是近代才興起的城市，當時哥拉斯哥乘著工業革命的浪潮快速發展、百業俱興。十九世紀末期時，格拉斯哥造船產量更佔了全英的一半噸數，世界上四分之一的火車頭都是在格拉斯哥製造，人口更一度達到百萬之多，是當時歐洲少數達到此規模的城市。

然而隨著兩次大戰的爆發與戰後的蕭條，格拉斯哥的經濟與人口都大幅衰退，整個城市開始逐漸衰頹。哥拉斯哥自1950起進行了持續數十年的城市整頓與改造，才終於成就今日融合前衛與傳統、有著自己獨特魅力的格拉斯哥。

格拉斯哥主要的景點分佈在西區(WestEnd)與市中心：

【凱文葛羅夫藝廊博物館與公園】

凱文葛羅夫藝術博物館（KelvingroveArtGalleryandMuseum）是格拉斯哥市為了在西元1901年舉辦國際博覽會，而在凱文葛羅夫公園內興建的博物館。不同於倫敦的博物館通常以展覽主題為單獨一館，如科學博物館、自然歷史博物館等，凱文葛羅夫藝廊博物館的館藏涵蓋了相當廣的領域。從達利、莫內、林布蘭特、梵谷到蘇格蘭本地畫家的畫作、蘇格蘭新藝術運動的創作與動物化石與標本等等都有，凱文葛羅夫藝廊博物館內甚至還有演奏廳與一台管風琴，每日皆有演奏會。

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【格拉斯哥大學】

格拉斯哥大學肇建於十五世紀，是英語世界中第四老的大學。格拉斯哥大學原址是在市中心，但因為工業革命帶來的市區急速拓展，讓校園發展在擁擠的市區日漸受限，於是在十九世紀時從市中心遷來凱文葛羅夫藝術博物館旁山上的現址。校園環境優美寧靜，視野遼闊，推薦順道造訪。

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【市區】

格拉斯哥市中心有著時髦與古典交織的氛圍，格拉斯哥中央車站、公主廣場、現代藝廊與喬治廣場一帶尤其如此。適合信步漫遊，享受每個轉角帶來的驚喜。

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-市中心Lighthouse購物中心的旋梯。

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-公主廣場一帶的購物街。

旅行除了拍到美景外，也在於體驗當地人的生活，感受當地脈動。格拉斯哥雖沒有什麼絕美大景，但對比於有些觀光化的愛丁堡，格拉斯哥更顯真實、生活化。相較於時時舉起相機，在這裡我更常好奇舉目張望，或豎起耳朵想用力聽懂來搭話，但有濃重口音的路人到底在說什麼。這種微妙的異地感，更能滿足我旅行時的探索欲，也讓格拉斯哥在我心中有著特別的位置。

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原文出處：格拉斯哥 風格鮮明的蘇格蘭最大城

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