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穿越到古羅馬！體驗「羅馬浴場」與壯觀史前遺跡

2019-07-21 22:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
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-巴斯市景。

巴斯位在倫敦外約一個半小時火車車程處，在眾多優美的英國城鎮中，巴斯以其古羅馬浴場與王家氣質出眾。整個城市的景點都位在步行距離內，且涵蓋自然景點與城市景點，可以自由地依照行程組合。加上距離巨石陣不遠，有許多半日團都是巴斯出發，因此是探索英國城鎮的絕佳入門。

其實我在英國首次的獨旅也是去巴斯。當時我初到英國落腳不久，不論工作或生活上都有很多要重新適應的地方，所以沒什麼時間與精力規劃旅程。有次和朋友去看Banksy(英國的塗鴉藝術家)的展覽回程經過巴斯時，才想到可以來走走。回到倫敦之後就訂了火車票與旅館，趁著一個週末回去造訪。抵達後出了巴斯火車站(BathSpastation)步行五分鐘就到市中心，在旅館放完行李之後就可以隨意漫步於景點與美麗的街景間，完全沒有複雜的行程或交通要煩惱，一切輕鬆愜意。

圖／背包客棧
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-羅馬浴場與後方的巴斯修道院。

但其實巴斯觀光的興起並非源於近代。巴斯在羅馬人於西元一世紀抵達前就已經發現溫泉，而喜愛沐浴、將浴場當成社交場所的羅馬人又將巴斯變成一座溫泉城。在中世紀時，英格蘭國王埃德加更是在巴斯大教堂加冕。經濟方面如同科茲窩地區，也因為貿易羊毛而致富，建造了壯觀的巴斯修道院。

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羅馬浴場（右）與巴斯修道院（左）。巴斯修道院是英格蘭中世紀教堂的經典。仔細看巴斯修道院的立面上刻有『雅各的天梯』：即通往天堂，有天使來回的梯子。

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然而十六世紀時，巴斯的往日光輝褪盡，人口也大量外流。直到十七世紀末葉，英格蘭王后在巴斯以溫泉水療治癒不孕症與痛風的帶動下，巴斯再次繁榮，並大幅擴展。今日的巴斯是優美的十八世紀英式新古典（即喬治式）風格，這些蜂蜜色的建築已成了巴斯的重要景緻。

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-穿著古羅馬人裝扮的工作人員。

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-羅馬時代留下的原始地磚。

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-原本的冷泉池。但在被當成許願池的漫長歲月裡，從池中撈出許多不同時期的錢幣。背景中的人影是投影的影像，展示當時人們使用浴池的情況。

而巴斯的喬治式建築中，最著名的莫過於皇家新月樓(RoyalCrescent)。這個新月形的弧狀建築過去是上流社會的住宅，今日也可以入內參觀過去的室內擺設，一探當時社會上層的生活樣貌。另一處的圓形廣場(Circus)也值得一訪。

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-新月形的皇家新月樓。

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-皇家新月樓遠景。

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-雅芳河上的帕特尼橋也是巴斯的景點之一。

帕特尼橋是英國唯一橋上還有橋屋的橋樑。2012年電影『悲慘世界』中Javert投河自盡的地點即是在帕特尼橋拍攝。

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在巴斯也有許多前往史前遺跡巨石陣的半日遊導覽，我也藉機去一探究竟。在英國其實有諸多的石陣，但位在埃姆斯伯里(Amesbury)的這個巨石陣是最著名的。根據碳年代鑑定法的推斷，巨石陣應該是建於西元前4000-2000年間，介於新石器時代晚期到青銅器時代之間，建造的原因和方法則至今仍無定論。但因為巨石陣可以指示夏至與冬至的日出日落位置，因此推測至少有天文曆的功能。也因為巨石陣至今依然能指出正確的太陽位置，每年在夏至時，總會吸引許多人到巨石陣來慶祝並欣賞日出。...

原文出處：巴斯與巨石陣 優雅溫泉城與壯觀史前遺跡

延伸閱讀：科茲窩 優美的英式鄉間

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英國溫泉倫敦

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