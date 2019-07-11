德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

【作者:Jason88】

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邁森最有名的是瓷器,不過我是被上面這張位易北河岸的阿爾布萊希特城堡(Albrechtsburg)照片所吸引,而將邁森擠進行程,雖然在歐洲也看過很多城堡和教堂,但像這城堡離河邊的距離不遠也不近,位於山丘的高度不高也不低,一切是那麼適中,白牆紅瓦的城堡配上高聳陳舊的歌德式雙尖塔教堂,多麼協調的畫面,總希望能親眼目睹,行程中還經過不確定因素,最後才成行,詳情後面再說明.

邁森建城雖已超過千年,不過響亮的名聲源自於18世紀初,薩克森大公國的國王,奧古斯都二世延請鍊金師貝特格,他經過幾年研發,於1708年發明歐洲首見的白瓷,奧古斯都深怕製瓷技術外流,於邁森城堡旁設立瓷器製造廠,

18世紀瓷器在歐洲啟蒙時代,它象徵了皇室貴族的財富與地位,邁森瓷器以交叉藍劍的商標,精湛的技藝和典雅的藝術造型而聞名全球,遂有瓷都的美譽

這一天下午遊完國王岩後,從Konigstein搭了75分鐘的火車於17:35抵Meissen,晚餐前這段時間剛好逛逛舊城區.從火車站走到易北河邊只需幾分鐘,期待已久的畫面映入眼簾,令人讚嘆,

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有易北河當前景,果真那麼協調.

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下了河堤,駐足良久,才過橋往城堡前進

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河床是露營的好地方,多輛露營車準備在河邊露營

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過橋後的城堡,城堡部分整修中

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邁森人口3萬,路上遊客不多,走在舊城區街道上,感覺很悠閒.

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從河邊往城堡走階梯是捷徑

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半山腰豁然出現一片紅瓦屋頂,白色的聖母教堂矗立其中,此景可媲美捷克的CK,但少了萬頭鑽動的遊客.

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小巧的城門上還有壁畫

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邁森主教座堂建於1006年,已有千年歷史,原是羅馬式建築,直到1260年才改建為哥德式,教堂兩側高塔曾遭雷擊,目前的高塔是1908年才重建.

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阿爾布萊希特城堡(Albrechtsburg)分建於主教座堂兩側,白色牆壁配上紅色屋瓦,與陳舊的教堂成強烈對比.

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城堡通往瓷器工廠的迴廊,連迴廊都蓋的很精緻.

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教堂的後方,是教堂與城堡中的庭院,此處是絕佳的景觀台,往下眺望易北河與河邊的紅瓦屋頂,又是讓人賞心悅目的畫面.

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右側城堡中間的通道,是通往城堡正前方的捷徑,但城堡前方整修中,無法繞到前方.

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離開城堡前再來一張

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下山走車道,山腳下回頭看主教座堂和聖母堂,又是讓人駐足欣賞的畫面

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來到文藝復興建築環繞的市集廣場(marktplatz),又見貓眼窗

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照片正前方這棟白色建築是市政廳,廣場已權充餐廳的室外用餐場所,正值晚餐時間,不管是當地居民或遊客,一片歡樂.

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建築物色彩豐富,讓人心情開朗

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聖母教堂(Frauenkirche),歌德式建築,有著簡樸的白色外觀,外觀雖不如其他教堂宏偉華麗,但上方鐘塔懸掛著37支邁森當地製造的白色瓷鐘,這些白色瓷鐘是在1929年為紀念建城1000年掛上去的,瓷鐘每天會有6次演奏音樂,可奏出不同的曲調.

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從網路翻拍瓷鐘,邁森瓷器的藍色雙劍標誌清晰可見

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拱門(Tuchmachertor),建於1614年,展現文藝復興時期的美麗建築,原拱門已於20世紀初被拆除,目前看到的是1954/1956重建,原始的拱門竟是墓園的入口...

原文出處：德國瓷都--千年古城邁森(Meissen)

延伸閱讀：捷克世遺小鎮--噴泉之都--歐洛慕奇(Olomouc)

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