造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

【作者:Jason88】

圖／背包客棧 分享 facebook

Olomouc位於捷克東部,10萬人口,是捷克第六大城,已有千年歷史,曾是摩拉唯亞(Moravia)地區的首府,17世紀的三十年戰爭曾被瑞典軍隊佔領8年,才將首府遷往Brno.不過Olomouc仍是摩拉唯亞地區的宗教中心,18世紀更提升為捷克唯二的大主教區,宗教地位崇高.

位於霍爾尼廣場(Horninamesti)的聖三一紀念柱,,柱高35公尺,底層是個小教堂,是中歐地區最高的紀念柱,2000年被列為世界文化遺產.此巴洛克式風格的紀念柱建於1716-1754,已有將近3百年歷史.

Olomouc很自豪擁有6個巴洛克式噴泉,這要歸功於市議會,早期的噴泉提供市民飲用水,當大部分歐洲城市於敷設自來水管後就將噴泉拆除,Olomouc市議會決定將它保留為防火的消防池.

Olomouc擁有不少具歷史性的宗教建築,其中最負盛名的莫過始建於1107年的聖瓦茲拉夫(St.Vaclava)主座教堂,教堂於十九世紀改建為新歌德式尖塔建築,塔高100公尺,捷克排名第二.

我們前一晚住Olomouc火車站對面的Clarioncongresshotel,早上搭路面電車到舊城區,從聖瓦茲拉夫主座教堂開始逛.

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

教堂內部肅穆莊嚴,教宗約翰保羅二世於1995年曾到訪.

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

教堂旁為大主教宮殿,曾是普米勒斯王朝城堡所在地(premyslidcastle)

圖／背包客棧 分享 facebook

現改為大主教博物館.

圖／背包客棧 分享 facebook

外觀不豪華的大主教宮(Arcibiskupskypalac),旁邊為Palacky大學圖書館

圖／背包客棧 分享 facebook

Olomouc擁有捷克第二古老的大學,可追朔至1573年,目前學生人數25200,是中歐學生密度最高的城市

圖／背包客棧 分享 facebook

校園一景

圖／背包客棧 分享 facebook

今天將一一造訪6個巴洛克式噴泉

第一個映入我們眼簾的噴泉是共和廣場上的Triton噴泉

以希臘神話,海神Triton為主題.

圖／背包客棧 分享 facebook

共和廣場上尚有雪地聖母教堂(1716),雖不是很宏偉但已有300年歷史

圖／背包客棧 分享 facebook

教堂大門兩側扭曲狀的圓柱和上方的小陽台,是這座教堂的特色

圖／背包客棧 分享 facebook

教堂天花板的壁畫,精緻華麗.據說其設計靈感來自布拉格的聖尼古拉教堂.

圖／背包客棧 分享 facebook

原本斑駁的牆壁,經過圖畫的彩粧,有化腐朽為神奇的效果,也可見當地政府或人民

為維護市容的用心.

圖／背包客棧 分享 facebook

古老的城市,大街小巷總是彎曲曲折

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

聖JohnSarkander禮拜堂.

JohnSarkander於17世紀,30年戰爭時被懷疑通敵瑞典軍,遭酷刑並囚禁於此至死.

1995年教宗約翰保羅二世訪問Olomouc時,封JohnSarkander為聖徒.

圖／背包客棧 分享 facebook

Floriana雕像

圖／背包客棧 分享 facebook

聖彌額爾教堂

圖／背包客棧 分享 facebook

教堂大門兩側的雕像

圖／背包客棧 分享 facebook

接著來到Olomouc最主要的景點,霍爾尼廣場(Horninamesti),這裡除了聖三一柱外,還有市政廳和天文鐘,-凱薩噴泉,大力神-海力克噴泉和亞利安(Arion)噴泉,城市的銅鑄景點模型--等

第二個噴泉--凱薩噴泉,凱薩是這城市創造者,也是這裡唯一一座以人為主體的噴泉,凱薩騎著駿馬,英姿煥發.

圖／背包客棧 分享 facebook

聖三一柱是捷克當地有名藝術家OndrejZahner的作品,於1754年完工...

原文出處：捷克世遺小鎮--噴泉之都--歐洛慕奇(Olomouc)

延伸閱讀：銀髮族遊捷克世遺小鎮--克羅梅日什(Kromeriz)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」