造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」
【作者:Jason88】
Olomouc位於捷克東部,10萬人口,是捷克第六大城,已有千年歷史,曾是摩拉唯亞(Moravia)地區的首府,17世紀的三十年戰爭曾被瑞典軍隊佔領8年,才將首府遷往Brno.不過Olomouc仍是摩拉唯亞地區的宗教中心,18世紀更提升為捷克唯二的大主教區,宗教地位崇高.
位於霍爾尼廣場(Horninamesti)的聖三一紀念柱,,柱高35公尺,底層是個小教堂,是中歐地區最高的紀念柱,2000年被列為世界文化遺產.此巴洛克式風格的紀念柱建於1716-1754,已有將近3百年歷史.
Olomouc很自豪擁有6個巴洛克式噴泉,這要歸功於市議會,早期的噴泉提供市民飲用水,當大部分歐洲城市於敷設自來水管後就將噴泉拆除,Olomouc市議會決定將它保留為防火的消防池.
Olomouc擁有不少具歷史性的宗教建築,其中最負盛名的莫過始建於1107年的聖瓦茲拉夫(St.Vaclava)主座教堂,教堂於十九世紀改建為新歌德式尖塔建築,塔高100公尺,捷克排名第二.
我們前一晚住Olomouc火車站對面的Clarioncongresshotel,早上搭路面電車到舊城區,從聖瓦茲拉夫主座教堂開始逛.
教堂內部肅穆莊嚴,教宗約翰保羅二世於1995年曾到訪.
教堂旁為大主教宮殿,曾是普米勒斯王朝城堡所在地(premyslidcastle)
現改為大主教博物館.
外觀不豪華的大主教宮(Arcibiskupskypalac),旁邊為Palacky大學圖書館
Olomouc擁有捷克第二古老的大學,可追朔至1573年,目前學生人數25200,是中歐學生密度最高的城市
校園一景
今天將一一造訪6個巴洛克式噴泉
第一個映入我們眼簾的噴泉是共和廣場上的Triton噴泉
以希臘神話,海神Triton為主題.
共和廣場上尚有雪地聖母教堂(1716),雖不是很宏偉但已有300年歷史
教堂大門兩側扭曲狀的圓柱和上方的小陽台,是這座教堂的特色
教堂天花板的壁畫,精緻華麗.據說其設計靈感來自布拉格的聖尼古拉教堂.
原本斑駁的牆壁,經過圖畫的彩粧,有化腐朽為神奇的效果,也可見當地政府或人民
為維護市容的用心.
古老的城市,大街小巷總是彎曲曲折
聖JohnSarkander禮拜堂.
JohnSarkander於17世紀,30年戰爭時被懷疑通敵瑞典軍,遭酷刑並囚禁於此至死.
1995年教宗約翰保羅二世訪問Olomouc時,封JohnSarkander為聖徒.
Floriana雕像
聖彌額爾教堂
教堂大門兩側的雕像
接著來到Olomouc最主要的景點,霍爾尼廣場(Horninamesti),這裡除了聖三一柱外,還有市政廳和天文鐘,-凱薩噴泉,大力神-海力克噴泉和亞利安(Arion)噴泉,城市的銅鑄景點模型--等
第二個噴泉--凱薩噴泉,凱薩是這城市創造者,也是這裡唯一一座以人為主體的噴泉,凱薩騎著駿馬,英姿煥發.
聖三一柱是捷克當地有名藝術家OndrejZahner的作品,於1754年完工...
原文出處：捷克世遺小鎮--噴泉之都--歐洛慕奇(Olomouc)
延伸閱讀：銀髮族遊捷克世遺小鎮--克羅梅日什(Kromeriz)
本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！
留言