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造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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Olomouc位於捷克東部,10萬人口,是捷克第六大城,已有千年歷史,曾是摩拉唯亞(Moravia)地區的首府,17世紀的三十年戰爭曾被瑞典軍隊佔領8年,才將首府遷往Brno.不過Olomouc仍是摩拉唯亞地區的宗教中心,18世紀更提升為捷克唯二的大主教區,宗教地位崇高.

位於霍爾尼廣場(Horninamesti)的聖三一紀念柱,,柱高35公尺,底層是個小教堂,是中歐地區最高的紀念柱,2000年被列為世界文化遺產.此巴洛克式風格的紀念柱建於1716-1754,已有將近3百年歷史.

Olomouc很自豪擁有6個巴洛克式噴泉,這要歸功於市議會,早期的噴泉提供市民飲用水,當大部分歐洲城市於敷設自來水管後就將噴泉拆除,Olomouc市議會決定將它保留為防火的消防池.

Olomouc擁有不少具歷史性的宗教建築,其中最負盛名的莫過始建於1107年的聖瓦茲拉夫(St.Vaclava)主座教堂,教堂於十九世紀改建為新歌德式尖塔建築,塔高100公尺,捷克排名第二.

我們前一晚住Olomouc火車站對面的Clarioncongresshotel,早上搭路面電車到舊城區,從聖瓦茲拉夫主座教堂開始逛.

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教堂內部肅穆莊嚴,教宗約翰保羅二世於1995年曾到訪.

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教堂旁為大主教宮殿,曾是普米勒斯王朝城堡所在地(premyslidcastle)

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現改為大主教博物館.

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外觀不豪華的大主教宮(Arcibiskupskypalac),旁邊為Palacky大學圖書館

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Olomouc擁有捷克第二古老的大學,可追朔至1573年,目前學生人數25200,是中歐學生密度最高的城市

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校園一景

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今天將一一造訪6個巴洛克式噴泉

第一個映入我們眼簾的噴泉是共和廣場上的Triton噴泉

希臘神話,海神Triton為主題.

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共和廣場上尚有雪地聖母教堂(1716),雖不是很宏偉但已有300年歷史

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教堂大門兩側扭曲狀的圓柱和上方的小陽台,是這座教堂的特色

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教堂天花板的壁畫,精緻華麗.據說其設計靈感來自布拉格的聖尼古拉教堂.

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原本斑駁的牆壁,經過圖畫的彩粧,有化腐朽為神奇的效果,也可見當地政府或人民

為維護市容的用心.

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古老的城市,大街小巷總是彎曲曲折

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聖JohnSarkander禮拜堂.

JohnSarkander於17世紀,30年戰爭時被懷疑通敵瑞典軍,遭酷刑並囚禁於此至死.

1995年教宗約翰保羅二世訪問Olomouc時,封JohnSarkander為聖徒.

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Floriana雕像

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聖彌額爾教堂

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教堂大門兩側的雕像

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接著來到Olomouc最主要的景點,霍爾尼廣場(Horninamesti),這裡除了聖三一柱外,還有市政廳和天文鐘,-凱薩噴泉,大力神-海力克噴泉和亞利安(Arion)噴泉,城市的銅鑄景點模型--等

第二個噴泉--凱薩噴泉,凱薩是這城市創造者,也是這裡唯一一座以人為主體的噴泉,凱薩騎著駿馬,英姿煥發.

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聖三一柱是捷克當地有名藝術家OndrejZahner的作品,於1754年完工...

原文出處：捷克世遺小鎮--噴泉之都--歐洛慕奇(Olomouc)

延伸閱讀：銀髮族遊捷克世遺小鎮--克羅梅日什(Kromeriz)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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