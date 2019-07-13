前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

【作者:靜電小蜜蜂】

Kharkiv(Харків)哈爾科夫

為烏克蘭第二大城及哈爾科夫州的首府。

2014年，這地方幾乎落入俄羅斯人手中，成為另一個Donbass，親俄武裝份子(或親俄示威者)曾佔領地方行政大樓宣佈獨立，欲建立卡爾可夫人民共和國，但結果一天便被烏克蘭官方奪回大樓及拘捕多人，阻止了他們成為繼頓內次克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）另一個表面上說獨立國家，實質上是由俄羅斯控制的政權。

由波爾塔瓦坐IC+城際列車到哈爾科夫，列車很舒適，停的車站很少，六時多到達哈爾科夫，便直接去找今晚住的酒店。

波爾塔瓦遊記，之前發表在背包客棧中：https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10289189

哈爾科夫火車站

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火車站為前蘇聯建築物，都是一個模樣。

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火車站廣場

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附近建築物

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訂了距離火車站不算太遠的spa酒店，20多美元一個晚上，直接由火車站步行過去

怎知去到酒店門外，見到酒店的樣子，嚇了一跳。

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路過的人跟我說，這酒店在早幾天失火，已經不再營業。

我是當天才用電話的酒店App預訂及付款的，竟然還可以給我購買。

我打酒店的電話，對方有接電話，但是就不會英文，說了幾句便掛斷了我的電話，後來有其他路人經過，幫我打電話過去，確認這酒店真是燒毁了，不會再營業。

我要再找地方，他們也問我有沒有興趣住BNB，不過我覺得不太方便婉拒了，因為寄存行李對我來說很重要，否則又要花時間去火車站寄存。

我沒有即時打電話去酒店網投訴，因為若打長途電話回香港，不會化算，當收到酒店網的入住問卷調查，我便發了一張相片及一段文字，要求跟進，但結果到我回到香港，也沒有人替我跟進，我要打電話去投訴，花了大半個月才能退款。

馬上再經App再找酒店，不過就只能找近市中心，不是火車站的步行距離，若早知不能住火車站附近，我就坐巴士過來，不用花錢再買火車票，白白浪費一張巴士票。

新的酒店位於市中心附近，查了Google可以坐電車前往，電車是1拉1的，車上有人售票，但很有趣的是，2個車卡不相連，但只有一個售票員，售票員在首節車卡售完車票後，便關門去第二節車卡再售票。

電車內

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被拉的第二節電車車

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電車去酒店途中

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酒店附近的建築物

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酒店入住都很順利，職員都能說英語，在烏克蘭使用英語比在俄羅斯和白羅斯都容易。

不過房間就有點小，比之前那間貴了一倍，但就包含了早餐。

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酒店距離市中心的獨立廣場很近，步行只是五分鐘腳程，入住後便出發到廣場附近。

Будинокзішпилем”帶尖頂的房子”-一座12層的歷史悠久的摩天大樓。

是哈爾科夫市的“七大奇蹟”之一。它始建於1950年-1954年。

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再附近的建築物

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廣場附近的聖母升天大教堂Свято-Успенськийсобор，曾經被蘇聯用作廣播中心，直至1990才重新舉行崇拜。

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去一間曾經是我在烏克蘭當作是飯堂的餐廳，不過這次之後，應該不會再去。

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剛巧有人慶祝生日，那蛋糕的煙花很誇張

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這個菌湯很不錯，每次我也會點。

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最失望是這個牛扒，以前做的做法是原塊上碟，但現在切了一塊塊才上檯，完全沒有了肉汁，不好吃。...

原文出處：【烏克蘭】幾乎成為俄羅斯傀儡國的哈爾科夫 (Kharkiv)

延伸閱讀：【CCCP】烏克蘭登上世界最強轟炸機 Tu-160 白天鵝 (Blackjack) 暨快閃 Poltava。

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