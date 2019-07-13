親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

美豔女星淚「房事不協調」離婚 單身7年爆戀帥醫

溫網／哈勒普直落二輕取小威 女單封后

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00背包客棧

【作者:靜電小蜜蜂】

Kharkiv(Харків)哈爾科夫

為烏克蘭第二大城及哈爾科夫州的首府。

2014年，這地方幾乎落入俄羅斯人手中，成為另一個Donbass，親俄武裝份子(或親俄示威者)曾佔領地方行政大樓宣佈獨立，欲建立卡爾可夫人民共和國，但結果一天便被烏克蘭官方奪回大樓及拘捕多人，阻止了他們成為繼頓內次克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）另一個表面上說獨立國家，實質上是由俄羅斯控制的政權。

由波爾塔瓦坐IC+城際列車到哈爾科夫，列車很舒適，停的車站很少，六時多到達哈爾科夫，便直接去找今晚住的酒店

波爾塔瓦遊記，之前發表在背包客棧中：https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=10289189

哈爾科夫火車站

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

火車站為前蘇聯建築物，都是一個模樣。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

火車站廣場

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

附近建築物

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

訂了距離火車站不算太遠的spa酒店，20多美元一個晚上，直接由火車站步行過去

怎知去到酒店門外，見到酒店的樣子，嚇了一跳。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

路過的人跟我說，這酒店在早幾天失火，已經不再營業。

我是當天才用電話的酒店App預訂及付款的，竟然還可以給我購買。

我打酒店的電話，對方有接電話，但是就不會英文，說了幾句便掛斷了我的電話，後來有其他路人經過，幫我打電話過去，確認這酒店真是燒毁了，不會再營業。

我要再找地方，他們也問我有沒有興趣住BNB，不過我覺得不太方便婉拒了，因為寄存行李對我來說很重要，否則又要花時間去火車站寄存。

我沒有即時打電話去酒店網投訴，因為若打長途電話回香港，不會化算，當收到酒店網的入住問卷調查，我便發了一張相片及一段文字，要求跟進，但結果到我回到香港，也沒有人替我跟進，我要打電話去投訴，花了大半個月才能退款。

馬上再經App再找酒店，不過就只能找近市中心，不是火車站的步行距離，若早知不能住火車站附近，我就坐巴士過來，不用花錢再買火車票，白白浪費一張巴士票。

新的酒店位於市中心附近，查了Google可以坐電車前往，電車是1拉1的，車上有人售票，但很有趣的是，2個車卡不相連，但只有一個售票員，售票員在首節車卡售完車票後，便關門去第二節車卡再售票。

電車內

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

被拉的第二節電車車

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

電車去酒店途中

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

酒店附近的建築物

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

酒店入住都很順利，職員都能說英語，在烏克蘭使用英語比在俄羅斯和白羅斯都容易。

不過房間就有點小，比之前那間貴了一倍，但就包含了早餐。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

酒店距離市中心的獨立廣場很近，步行只是五分鐘腳程，入住後便出發到廣場附近。

Будинокзішпилем”帶尖頂的房子”-一座12層的歷史悠久的摩天大樓。

是哈爾科夫市的“七大奇蹟”之一。它始建於1950年-1954年。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

再附近的建築物

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

廣場附近的聖母升天大教堂Свято-Успенськийсобор，曾經被蘇聯用作廣播中心，直至1990才重新舉行崇拜。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

去一間曾經是我在烏克蘭當作是飯堂的餐廳，不過這次之後，應該不會再去。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

剛巧有人慶祝生日，那蛋糕的煙花很誇張

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這個菌湯很不錯，每次我也會點。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

最失望是這個牛扒，以前做的做法是原塊上碟，但現在切了一塊塊才上檯，完全沒有了肉汁，不好吃。...

原文出處：【烏克蘭】幾乎成為俄羅斯傀儡國的哈爾科夫 (Kharkiv)

延伸閱讀：【CCCP】烏克蘭登上世界最強轟炸機 Tu-160 白天鵝 (Blackjack) 暨快閃 Poltava。

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店俄羅斯背包客

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

2019-06-27 22:01

巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享

2019-06-27 09:00

馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

2019-06-24 21:00

享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行

2019-06-19 21:03

走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00

波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館　關於戰爭裡的童年

2019-06-06 22:00

「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

2019-06-05 21:00

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00

企業家的山居歲月！穿越托斯卡尼 遇見翡冷翠

2019-05-03 11:05

遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

2019-04-24 22:00

不給跑就擺臭臉　挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

2019-04-22 21:01

世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

2019-04-10 22:00

匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

2019-04-04 22:30

世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00

走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00

世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

2019-03-26 21:00

最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

2019-03-26 13:18

美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

2019-03-25 21:03

中歐巴黎！ 細細品味「布達佩斯」的獨特風華

2019-03-24 21:01

這些點都免費！慕尼黑「８大免費熱門景點」小資的省錢旅行

2019-03-23 12:10
看更多

熱門文章

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

影／巨型鬼蝠魟主動親近！潛水客驚覺：牠在向我們求助

2019-07-13 14:30

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-09 09:45

世界最大海龜「棱皮龜」被眾漢當馬騎 影片外流引發眾怒

2019-07-12 17:45

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

2019-07-08 09:00

馬來西亞最新空中玻璃步道 從34樓高空俯瞰城市街景

2019-07-11 08:35

第一次買機票就上手！新手常遇的機票Q&A

2019-07-12 08:00

吃貨們必看！ 全球最應該嘗試的「限量美食」 嚐過哪幾種？

2019-07-10 09:32

吳宗憲推薦「一生必去景點」是這 最愛絕美海灘加美食

2019-07-09 19:42

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

2019-07-04 09:00

肯亞「長頸鹿莊園」與長頸鹿共度愉快的下午茶時光

2019-07-07 22:00

2019年必去的5大暑假必遊勝地！

2019-07-05 12:09

放慢腳步！ 2019全球必去「特色小鎮」推薦

2019-07-12 10:02

令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

2019-07-08 22:00

去過一次就會一直想念的國家－斯里蘭卡

2019-07-10 21:01

國泰航空Move Beyond 總裁盧家培：成為世界知名的服務品牌

2019-07-06 02:54

華信航空將直飛台中到日本鳥取 每周三六飛

2019-07-09 10:42

登山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 14:13

澳門入門必看！平價土生葡菜「喜蓮咖啡」 百元台幣就能吃

2019-07-11 10:02

德國瓷都「千年古城邁森」白牆紅瓦的歐式城堡

2019-07-11 21:00

12個國家「給小費指南」國際旅者教你這些小費哲學！

2019-07-01 09:00

長榮罷工落幕！旅行業者：10天「損失20億」、加班3天沒睡覺

2019-06-29 18:02

造訪巴洛克式噴泉！捷克世遺小鎮-歐洛慕奇「噴泉之都」

2019-07-10 15:24

日本鳥取絕美砂丘騎駱駝！華信航空9月台中直飛 5天4夜3萬輕鬆玩

2019-07-09 19:17

墨西哥文化與毒梟之都–瓜達拉哈拉

2019-07-11 08:02

【航空公司罷工】遇到罷工不要慌，這篇教你怎麼處理！

2019-07-04 10:01

快閃香港！十大話題店家、文創景點必朝聖　美國最佳Five Guys漢堡、海景咖啡、最潮消防局

2019-06-25 09:05

一天玩一區！馬來西亞包車自由行 ４大區必玩景點推薦

2019-07-13 09:01

泰驚嚇！客機滑行途中　男子突然「拉開逃生門」百名乘客恐慌驚叫！

2019-06-30 17:31

仿史前獨木舟橫渡黑潮 5人划2天抵沖繩

2019-07-10 09:30

越捷航空 祭出百萬張0元起優惠機票

2019-07-10 11:19

乘直升機展開「冰河探險」每天移動40公分的福克斯冰河

2019-07-12 21:00

影／今年底搬新家！ 美國華府新聞博物館巡禮

2019-07-10 12:16

「我就是不爽走人」 長榮前空姐揭外人看不見的高壓血汗

2019-06-25 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top