令人震撼！捷克世遺小鎮-克羅梅日什「巴洛克花園」美不勝收

【作者:Jason88】

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捷克共有12處被列入世界遺產,其中克羅梅日什(kromeriz)的總主教宮&花園名列其中,而克羅梅日什的花園有兩處:城堡花園(Castlegarden)&花卉花園(flowergarden),根據聯合國教科文組織對克羅梅日什的總主教宮&花園列入世遺的解釋:宮殿或城堡是王室或貴族的住所之一,在歐洲大量留存的宮殿中,克羅梅日什的總主教宮雖然很好但不突出,相反地,保持完好的巴洛克花園,其規則的花壇非常罕見.

這裡所稱規則花壇的巴洛克花園是指花卉花園(flowergarden),也是我們造訪克羅梅日什的主要重點.

前一晚我們住Olomouc,前往Kromeriz的交通不是很方便,沒有直達的火車,須在prerov或hulin

轉火車或巴士,最後我們選擇在prerov轉巴士到市中心的milicovonam這站下車,可少走1.4公里的路.五月中旬是麻油菜仔盛開的季節,這一帶大量種植,從olomouc到prerov的火車上,沿路欣賞鮮艷的黃色花海,美不勝收.

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從prerov轉搭直達milicovonam的巴士,新穎的巴士,寬敞舒服,捷克對超過65歲的銀髮族優惠很大,不只火車,巴士同樣享有二五折(75%off).

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沿途又看到一片片的麻油菜仔花田,令人賞心悅目

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事先查好到Milicovo下車站對面的Slavia餐廳午餐,餐點還不錯,只是點餐出了麻煩,沒有英文菜單,服務員看到外國人,馬上請出老闆,老闆亮出手機的翻譯功能,看來老闆以前已有經驗用手機翻譯讓客人點餐.多花了些時間溝通,總算順利解決,也是第一次靠翻譯機點餐.

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不是很宏偉但外觀亮眼的巴洛克式天主教會堂和司法學院(judicialacademy)

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從巴士站到花園入口只須550公尺,正當我們看地圖尋路時,好心的當地人叫我們沿著路面的箭頭走即可抵達.可見當地政府推廣觀光的用心.

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又看到瞇瞇眼天窗

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前面這棟白色建築物是花園的入口,2019年門票成人90kc,老人優惠為60kc.

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Flowergarden又稱快樂花園(pleasuregarden),由olomouc主教敦請義大利建築師於1665-1675年完成第一階段的主要建構.此花園融合文藝復興晚期義式花園和法式巴洛克如凡爾賽宮的複合設計.花園採對稱性設計.

進入花園,映入眼簾的景象即令人震撼

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這棟底層8角型上層圓型設計的建築是此花園的中心,被精緻的花園和長廊吸引,竟忘了入內參觀,遺憾

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從花園官網下載了下面這兩張此建物內部裝飾的照片

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園區隨意拍

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已見斑駁的長廊

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長廊上有無數的雕像,亦顯滄桑

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從迴廊邊的樓梯上去,雖可居高臨下,較清晰地欣賞對稱式花園,可惜高度仍顯不足,園方並未設計較高的觀景台

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五月中旬花園內尚未種植鮮花,無法欣賞到如官網上的圖片

下面這張照片是從官網下載

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迴廊上頭的走道

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長244米的迴廊,雖已斑駁,但甚為壯觀

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甚少入鏡的我,也來一張

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花園另外一側的景觀

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離開花園前再拍一張...

原文出處：銀髮族遊捷克世遺小鎮--克羅梅日什(Kromeriz)

延伸閱讀：捷克世遺小鎮--噴泉之都--歐洛慕奇(Olomouc)

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