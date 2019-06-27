多麼優美的英式鄉間！ 旅人首選英國鄉間巡禮-科茲窩

【作者:wilhelm】

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-拜伯里的阿靈頓排屋。

科茲窩(TheCotswolds)是一個區域的總稱，由許多的英國村莊組成，以優美景緻與蜂蜜色的房屋而聞名。在中世紀時，科茲窩地區以出產羊毛而繁榮一時，現在仍可以看到許多過去留下畜牧業痕跡與精美教堂。今日的科茲窩除了是許多富裕倫敦人置產作為退休生活之處外，也因為距離倫敦不遠，是許多想要體驗英式鄉間風情的旅人之首選。

想飽覽科茲窩地區的風光，選擇自駕會是比較輕鬆有彈性的方式，在每個點停留的時間可以自己決定；我因為駕照已經過期，又不想跟團失去拍照的彈性，只能選擇搭乘大眾交通運輸。所以受限於公車班次與整體景點考量，我選擇科茲窩最主要的兩個村莊-拜伯里（Bibury)與水上伯頓(BourtonontheWater)一日遊。

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-拜伯里著名的天鵝飯店。

我先從倫敦搭早上七點半發車的NationalExpress到Cirencester，再轉搭855路公車去拜伯里。上車時向司機購買了一日券後，便找個靠窗的位置坐下。車程不遠，大約二十分鐘便可抵達。下車時，司機先生問了我下一站去哪，知道我要去水上伯頓後，叮囑我要在同樣位置等車前往NorthleachSquare轉801公車。雖然我事先已經有研究好交通方式，但司機先生這樣的舉動還是相當貼心。其實以我的經驗，英國鄉村的居民都相當友善好客。

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-拜伯里。

拜伯里的主要景點為天鵝飯店、阿靈頓排屋與鱒魚養殖場。遠近馳名的阿靈頓排屋是所有遊客的必訪景點，雖然我去的時候是星期六，遊客卻也沒有多到太誇張。除了遇到一團日本團與中國團，其餘大多是自駕而來的散客。因此還是相當有鄉村的寧靜。

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-阿靈頓排屋遠景。

離開拜伯里，抵達水上伯頓時，可看到很多已經變色完全的樹木，但這裡的遊客也明顯多非常多。水上伯頓以歷史悠久的低矮石橋而聞名，其橫跨的河流也相當淺，是僅到腳踝的深度，因此許多孩童都在河裡戲水。

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-水上伯頓。

水上伯頓的範圍相當小，但是因為是熱門景點，河岸兩排餐廳、紀念品店林立。但整體氣氛仍算是相當悠閒輕鬆，有興趣來科茲窩遊玩的人，也許可以把水上伯頓當作休息用餐的地點。

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-水上伯頓以低矮的石橋著名。

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-水上柏頓也明顯有較多遊客，多是出遊的家庭。

在水上伯頓待了約一個半小時後，我循原路折返回倫敦。有趣的是，我回程搭的公車和早上搭的是同一個司機，他仔細問每個上車的外國遊客要回哪裡去，分別叮嚀他們該在哪裡下車；到站時也不忘提醒他們，真的是相當好的服務。我回到Cirencester時已經傍晚五點多，秋天天色暗得早，我便在當地的餐館用了晚餐，才啟程返回倫敦，滿足地結束科茲窩半日遊。

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原文出處：科茲窩 優美的英式鄉間

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