巴塞隆納必訪！西班牙「聖家堂」線上購票及登塔分享
【作者:快樂雲】
來西班牙巴賽隆納（Barcelona）如果沒有來聖家堂（SagradaFamília）
那應該算是沒來過巴賽隆納吧？！！
嗯～～很幸運的，自己造訪過這個城市兩次，停留有約十天，
也都順利的進入了聖家堂（SagradaFamília），
果然，是為上帝服務的空間，
建築師高第AntoniGaudi用了無數的曲線打造出這個如此魔幻的空間，
嗯～～真的好～～厲害哦！！
如果，你曾在好天氣的時候造訪過聖家堂，
那就能輕易地感受到裡頭有多....美，
像是為上帝所打造的Disco（迪斯可）舞廳，
哇～～也太美，太華麗！！
這是上帝給建築師的指示？
還是建築師高第(AntoniGaudi)自己的靈感呢？？
嗯～～光影造射進來的空間，
瞬間讓人彷彿進入到一個讓人愉悅不已的舞廳，
也許是因為現場始終人都很多，
所以，我並不覺得神聖或是多空靈.....，
倒是覺得增添的一些生活感與娛樂性。
聖家堂SagradaFamília
網站：https://sagradafamilia.org/en/home
地址：CarrerdeMallorca,401,08013Barcelona,西班牙
電話：+34932080414
營業時間：11月-2月9:00-18:00，3月及10月9:00–19:00，4月-9月9:00-20:00
交通：地鐵搭乘5號線或2號線到SagradaFamilia站
訂票網站：https://sagradafamilia.org/en/tickets
門票：參觀+登頂+導覽32歐，參觀+導覽26歐，參觀17歐(其他票價請看官網)
備註：登塔需先寄物(寄物櫃1歐，拿出包包後會退還)
嗯～～如果，來到巴賽隆納時間有限，
只能選一個景點的話，
我想，聖家堂（SagradaFamília）絕對是不容錯過的哦！！
嗯～～據說計2026年完工，
好像也快到了，到時我想我應該會想再訪吧？！！
今天剛看到的新聞是等了137年西班牙「聖家堂」終於拿到施工許可.....，
哈哈哈，我們一直在違法中的建築內玩耍嗎？？！！
不過，這建築也太美，太...吸睛了吧？！！
每年超過了400萬遊客造訪參觀，
且在2005年時就已經被列為聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄中，
嗯～～～真的是很有人氣的地方，吸引了來自世界各地的旅人，
如果，想順利的入內參觀，
可別忘記一定要先上網購票哦！！！
雖然，聖家堂也可以現場購票，
但據說總是滿滿的，且如果人數滿了就無法進去，
建議最好是上網先購票，選定自己想去的時間，
這樣才不會白跑嚕！！
另外，訂好票的朋友們，
也要準時，太早也不行，太晚的話，服務人員有權利不讓你進去，
嗯～～誰叫這裡這麼熱門，所以準時很重要哦！！
聖家堂官網開放“2個月前的訂票“，
有計劃的朋友們，可以先上網訂票！！！
先選人數，9人以下，或10人以上，還有學生票；
賣票的種類有許多，區分為有沒有導覽，有沒有登塔....等，
有的有附上語音導覽....等。
一般的參觀票是17歐元，其實相當值得哦！！
選定自己的需求後，然後再一些時段上的選擇，
其實標示得算是很清楚，
上網訂票一點兒都不難哦！！
我想，對大家來說，如果只是想感受建築之美，...
原文出處：【西班牙】巴塞隆納必訪景點～聖家堂：預計2026年完工（線上購票及登塔分享）
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