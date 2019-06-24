馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

【作者:胡嘎】

每年的五月15日是馬德里最重要的地方宗教慶典—聖伊西德羅（SanIsidro）節。SanIsidro是馬德里的主保聖人，也是農業勞動者的守護神，他本是出身窮困的農家人，因此特別眷顧窮苦人與動物們，多種傳奇神蹟則皆和「水」有關。

慶祝活動往往會在馬德里各處熱熱鬧鬧地延續個六天左右，此時整個城市會瞬間變成一場早晚不停歇的廟會+園遊會+辦桌+露天趴體！

圖／背包客棧 分享 facebook

SanIsidro草坪上野餐的男女老少

圖／背包客棧 分享 facebook

所謂的園遊會人潮之洶湧

慶祝內容通常包括：

-在SanIsidro禮拜堂朝聖，喝聖水

-看大頭巨人遊行（LosGigantesyCabezudos）

-各處文青據點會有街頭免費演唱會

-在SanIsidro大草地野餐、穿上傳統服飾（男：Chulapo/女：Chulapa）逛大街，體驗西班牙版本園遊會（日）/西班牙版本夜市（夜）

-馬德里經典料理燉肉菜鍋（CocidoMadrileño）大辦桌流水席

圖／背包客棧 分享 facebook

穿上傳統服飾的Chulapo爺爺和Chulapa奶奶

圖／背包客棧 分享 facebook

大頭巨人遊行

由於活動實在太多啦，無法各個都參與到，而且日有日的悠哉、夜有夜的熱鬧，我且在此分享去年夜晚+今年日間的慶典（派對）體驗！

【2018夜市大亂鬥】

去年我們晚上去了SanIsidro草坪看老馬德里搖滾團體「Burning」的現場演唱會，並且體驗了西班牙版的夜市大亂鬥。

我們和朋友們約在捷運站，一出站就被滿山滿谷的西班牙俗氣打扮青少年和暴露爆乳青少女包圍，讓我們（包括西班牙朋友們）有點怕怕（就當作從西門町出站那樣吧）；殊不知走入活動攤位後，一切都讓我驚喜萬分...原來，馬德里也有夜市大亂鬥啊？！

射氣球攤讓我一秒穿越歐亞大陸回到台灣，亂亂爛爛的調酒攤很有泰國滿月島FullMoonParty的氛圍，坐在路邊帳篷矮桌椅吃吃喝喝根本就是台灣和東南亞任一處的街頭庶民生活景象，烤肋排烤香腸攤可能又有點美國德州風...我們吃的這攤收銀台上掛著大大的「臘腸地獄」西文兩字，令我莞爾！

圖／背包客棧 分享 facebook

射氣球，這不是台灣嗎？！

圖／背包客棧 分享 facebook

跟台灣和亞洲夜市超像的！

圖／背包客棧 分享 facebook

這個我不解是走美國德州風、巴西窯烤風、阿根廷烤肉風？

圖／背包客棧 分享 facebook

彷彿重返泰國滿月派對的FU！

朋友點的超狂豬耳朵三明治與SanIsidro節慶美食－內臟料理Gallinejas（羊胃）和Entresijos（羊腸）是馬德里的招牌，演唱會「人手一菸」以及散場後「整個公園都是我們的公共廁所」，又把我帶回了現實，在在印證了我的的確確是在西班牙，無誤！

近年來有大型活動時，市政府已加強準備公共流動廁所，但總還是供不應求。來到馬德里，夜晚看到有人在路邊解放，也請見怪不怪！（衛生起見，請自行閃遠一點！）

並誠摯呼籲，來馬德里或西班牙其他以熱鬧夜生活出了名的城市，請不要穿「夾腳拖」逛大街！除了一眼就會被看出是觀光客外（西班牙人在城市裡不會穿夾腳拖），還隨時都有踩到尿的可能！

圖／背包客棧 分享 facebook

超狂豬耳朵三明治

圖／背包客棧 分享 facebook

三層肉三明治配啤酒

圖／背包客棧 分享 facebook

內臟料理攤

【2019大草地園遊會+大頭巨人遊行】...

原文出處：馬德里也有節慶派對可以玩—San Isidro聖伊西德羅節

延伸閱讀：西班牙朝聖之路2018冬末(12D/272K)：走過風雪冰雨的蜜月旅行(上＋下篇)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」