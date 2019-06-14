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走進萬花筒世界！葡萄牙的磁磚與色彩文化

2019-06-14 22:00背包客棧

【作者:iluvvoyager】

「每經過街角彎處，就像轉一次萬花筒，每次看到的景色都不一樣」

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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磁磚花樣讓建築立面有不同變化，甚至我覺得葡萄牙的磁磚文化足以申請世界遺產了。

我曾試著將我喜歡的磁磚拍起來，不過太難了，每一條巷子、每一條街道、每一座城市，都有不同的樣式，怎麼拍都拍不完啊～大腦與食指之間的妥協就是：「好！我們都知道葡萄牙的磁磚有一億種樣式，不要勉強自己，我們還有兩個小孩要顧、要專心走路。」

Azulejos在阿拉伯文即精美的石頭，由北非摩爾人在入侵後，順便引入的建築材料。而葡萄牙語中的Azul是“藍色”的意思，兩者有無關聯，到目前為止，還眾說紛紜。最早的瓷磚樣式為幾何與棋盤印花，因為根據伊斯蘭律法，禁止描繪人物型像。1503年，葡萄牙國王曼努埃爾一世在西班牙旅行時，停留在塞維利亞一段時間，他看到了許多漂亮的磁磚，便決定也要裝飾自家的辛特拉國家宮殿。隨後磁磚便開始應用於裝飾教堂或修道院內的牆壁和拱頂，以及貴族的宮殿，遵循國王設定。

在16世紀，許多意大利陶藝家在葡萄牙定居並開設工作室，人類、動物、神話和聖經場景開始出現在瓷磚作品中。當時興盛的文藝復興時期充斥著歐洲，葡萄牙也不例外。

1640年，葡萄牙起義反抗西班牙，開始了一場持續到1668年的戰爭，在此期間引入了一種新的風格，以現代來說，像是深黑錳色的卡通輪廓。戰爭結束後，有錢的客戶認為當地生產的樣式缺乏成熟度，並開始從荷蘭訂購更專業的塗漆樣板。其中，藍白相間的風格靈感來自當時荷蘭從中國引進的明代瓷器(青花瓷)。而為了能夠與荷蘭競爭，葡萄牙Azulejo製造商自行研發，聘請知名畫家創造屬於自己的磁磚樣板。而磁磚的顏色與各國生產的礦石顏料，和當時的貿易路線有很大的關聯。

1755年的大地震，摧毀了大部分的里斯本。龐巴爾侯爵主導里斯本重建計劃，是里斯本進入現代化的關鍵。就在歐洲的巴黎、倫敦街道還是非常狹小、髒亂不堪、臭氣衝天、鼠輩橫行的時候，葡萄牙已經建立了現代化的標準—排水道、民生用水、建築結構、城市美學。其中又以商業廣場ComércioPlaza(在16世紀時稱為宮殿露台TerreirodoPaço)最具為代表性，是全歐洲最大的廣場之一(180公尺x200公尺)，里斯本三個主要廣場之一。龐巴爾侯爵也對國家體制、經濟、宗教以及教育改革都有很卓越的付出，因此在葡萄牙各地能看到許多關於侯爵的紀念。整座里斯本中心採用現代城市概念設計，新的多層建築的牆壁和廚房通常採用簡單圖案的Azulejo藝術裝飾，受到線性框架（所謂的龐巴利諾風格）的限制。新的圖案設計風格在18世紀晚期發展，並以葡萄牙皇后瑪麗一世(DonaMariaI)的名字為稱。

19世紀40年代以後，磁磚的方便性與幾乎免維護的外觀，再度受到重視，新的樣式和更多彩的設計，因著現代化工業生產持續到20世紀。

還有一件事與磁磚有關。在葡萄牙首都里斯本的下城區Baixa，底下是有海水流經過的。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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在1755年葡萄牙大地震之後，龐巴爾團隊想出了一個應對地震的方法，用基墩將建築物架高防震、加強地基結構，同時避免建築次遭海水侵蝕，但什麼樣的木頭可以泡在水底下不會腐朽呢？答案是松木，據說250多年來，都還沒有換過一根基墩。只不過，當初重建工程據說以河沙建成的，土壤含有高度鹽分，以至於滲出牆面而破壞灰泥牆，建築物也變得脆弱(海砂屋？)。後來里斯本人們用磁磚解決了灰泥牆壁斑駁的問題，無心的結果也美化並造就了這座城市無可取代的特色。...

原文出處：走進萬花筒世界—葡萄牙的磁磚與色彩文化

延伸閱讀：在葡萄牙發現寫著"0歲到100歲都可以使用的公園

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