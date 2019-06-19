享受大自然！ 西班牙秋天的童話 格拉納達山系健行
【作者:愛德華2016】
DehesadelGeneralife是一個給予登山或越野單車初階者作體驗的地方，自1995年以來一直是格拉納達(Granada)的一個地標公園。這是一個享受大自然的絕佳地區，它包括一個休憩區（LlanodelaPerdiz），兩條遠足路線（AcequiaReal-DehesadelGeneralife和BarrancoBermejo-LlanodelaPerdiz）和一條山地自行車道（AcequiaReal）。這個地方被稱為「城東的邊緣花園」，實屬有名古堡阿爾罕布拉宮（Alhambra)保護區，具有重要的生態和歷史意義。DehesadelGeneralife的道路將帶您在格拉納達市中帶來驚嘆的壯麗景色。
這條路線由許多考古場所標記，如SilladelMoro，Daral-ArusaPalace和AljibedelaLluvia。
在下午至夕陽期間，整片山上的樹木花草都是變得金黃色，不用Photoshop的情況下，在單單是普通手機攝影都會攝下一個鮮艷的相片風格，不論整個城市全景知對面的高山都被太陽光照耀得「金黃通透」。
如果您繼續沿著被稱為MontedeCenes的Dehesa南側橄欖樹林的小路上前進，您將會遇到名為AjibedelaLluvia的下一個Nasrid地標。根據UrbanPark的環境代理人JuanCarlosQuirós的說法，這個蓄水池用於火災和Dehesa的工人。
納斯里德宮殿儲水設施
在納斯里德宮殿建造的許多水設施今天仍然有用。AljibedelaLluvia蓄水池的狀況仍然很好，但目前只有較大的水箱和水庫的外牆仍然存在;它被用來為DarAl-Arusa宮提供水。
很快就會來到一個帶石碑上，這裡竟然有燒烤和鞦韆的娛樂區，並將到達ParajedeLasNorias，它從AcequiaReal取水並將其引導至附近的水庫。沿著這條紅色的小徑，您可以欣賞到阿爾罕布拉宮的壯麗景色。
從瞭望塔可以看到的主要景點包括RíoDarro山谷，以及格拉納達最古老的街區，如Albaicín，Sacromonte和市中心的城市景觀，逐漸延伸到平原，其農舍和果園。從這裡，您還可以看到Generalife的山丘，SilladelMoro，DarAl-Arausa遺址，FuentedelAvellano，LaVega，SierraElvira，Nasrid城牆遺址
DehesadelGeneralife充滿了道路，軌道等等，這就是為什麼我們建議你走很長的路。
前5公里到達LlanodelaPerdiz。
山地車愛好者真的很喜歡這個風景。
來到頂部，發現結了霜的仙人掌!!
基本資料：
起點：阿罕布拉入口館
長度：10,000米
地區：格拉納達及其周邊地區
城鎮：格拉納達(Granada)
路線長度：10.8公里...
原文出處：[西班牙] 秋天的童話-格拉納達山系健行
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