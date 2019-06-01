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世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
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凡爾賽宮是歐洲宮廷建築的經典，除了許多宮殿都曾爭相模仿外，也是很多人對歐洲宮廷的想像。一些對西方世界影響深遠的事件，也都在凡爾賽宮發生。造訪凡爾賽宮，就等於走入了法國歷史，因此即便人潮洶湧，依舊是多數人不會錯過地點。

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凡爾賽宮的原址本是路易十三的狩獵行館，但今日所見的規模與奢華大致是在路易十四時期的大幅擴建而成。路易十四時期的法國是引領歐洲的中心，而王室所在的宮殿更是當時中央集權法國的心臟。為了彰顯這樣的地位以及匹配他的野心，路易十四耗費了全法國歲收的一半來興建這座奢華無比的宮殿。

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-大理石廣場。此處是路易十三狩獵行館的原址。

也因此凡爾賽宮處處反映著路易十四與其太陽王的稱號，常可以看到把路易十四形象神化的痕跡，讓整座宮殿代表著路易十四外，也凸顯路易十四『朕即國家』、猶如神祇的絕對統治權。路易十四的絕對統治權來自他對事物的全面控制，其中也包含把貴族都搬到凡爾賽宮集中管理，並以眾多的宮廷娛樂腐化他們，使他們不再關心國事，馴化成以取樂國王為榮的綿羊。全盛時期，居住在凡爾賽宮建築群的貴族與其侍從一度達到36,000人，可以說是一座城中城。

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-王家禮拜堂。

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-鏡廳。

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-鏡廳。

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而為了遠離宮中的紛擾與繁文縟節，這些法王開始在花園中興建離宮居住。而隨著法國王室越往花園深處搬移，他們也逐漸與宮外的世界脫節。最終憤怒的群眾包圍了凡爾賽宮、押走了逃亡失敗的路易十六與王后瑪麗安東妮，並送他們上了協和廣場的斷頭台。

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-阿波羅噴泉。

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-大特里亞儂宮。

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-大特里亞儂宮。

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-愛神亭。

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-瑪麗安東妮的農莊。

凡爾賽宮自1682年開始作為法國君王與政府機構所在，此後歷經了三任法王。直到路易十六在法國大革命時被押回巴黎斬首為止，僅使用了約一百年的時間。因此即便挹注了大量資金，凡爾賽宮作為宮殿的角色卻相對短暫。

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法國大革命後，法國國民議會先是把凡爾賽宮內的藝術品運往羅浮宮，接著便把宮內的王家傢俱用品拍賣，並拆除宮內所有的王家象徵。空蕩蕩的凡爾賽宮一度淪為儲存貴族充公財產的場所，雖然之後的拿破崙一世與路易十八都曾想把凡爾賽宮再次作為皇家住所，但都因工程耗費太大而作罷。到了第二次法國大革命後，新的法王路易菲利浦才將凡爾賽宮逐漸轉為博物館。然而之後又因路易菲利浦被推翻，造成凡爾賽宮的博物館改造計劃中斷。

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在二戰後的五零年代，凡爾賽宮的修復工作又再度開始。整體修復工作耗時超過七年，並使用了大量的絲綢、銀與黃金。修復工程耗費鉅資，甚至超過過去法國王室的花費，包括花費鉅款重新購回當年被拍賣出去的凡爾賽宮傢俱。今日的凡爾賽宮在經過多次的修復工程後，已經相當接近當年的全盛狀態。旅人造訪凡爾賽宮時，除了欣賞皇家收藏與建築的奢華、一窺過去歐洲最強大王室的生活模樣與滿足對宮廷生活的想像之外，也能憑弔在這發生的歷史事件。

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原文出處：凡爾賽宮 歐洲的極致宮殿

延伸閱讀：盧森堡花園 巴黎最美公園之一

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