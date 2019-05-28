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走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 10:02聯合報 記者葉君遠／專題報導

圖恩古堡頂樓窗子望出去，可遠眺整個圖恩美景。 記者葉君遠／攝影
圖恩古堡頂樓窗子望出去，可遠眺整個圖恩美景。 記者葉君遠／攝影
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每次到瑞士，總選擇大山大水的少女峰、伯恩或蘇黎士，或是山城策馬特、聖莫里兹、格林德瓦，老錯過湖邊明珠圖恩，這次，選擇用最美的方式，去深入感受這瑞士第10大城。

從船上望去，每個小鎮都有自己的特色，每靠一個鎮，都像在看不同的風景明信片。 記者...
從船上望去，每個小鎮都有自己的特色，每靠一個鎮，都像在看不同的風景明信片。 記者葉君遠／攝影
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到圖恩最好的路線，就是搭船，可以從茵特拉根的火車西站步行1分鐘，就可買票上船，4月天涼爽中微寒，船啟動後緩緩駛入圖恩湖，然後沿途停靠不同小鎮，從船上望去，每一個鎮都風光明媚，有的鎮後就是種滿葡萄樹的山坡，每一家釀的酒都極具特色，有的則有教堂鐘鳴，居民牽著狗沿湖散步、曬太陽，或在湖邊餐館戶外區喝點小酒，從船上望去，1個多小時的行程讓人目不暇給。

瑞士地上真的都有錢。 記者葉君遠／攝影
瑞士地上真的都有錢。 記者葉君遠／攝影
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地上鑲滿錢幣

茵特拉根，名字的意思就是「在兩湖之間」，一邊是圖恩湖，另一邊是布里恩茨湖，從高處望去，就像兩面藍寶石鏡片，而湖水是山上冰雪化成，搭船滑過水面，遠方湖光山色美得令人讚嘆，圖恩則是搭船遊湖的終點站，航行的過程中，每到一個城鎮，就有當地人下船、新一批人上船，這船等於居民的日常交通工具，在船上有餐酒可供享用，坐在頭等艙的玻璃屋裡，四周山水都可盡入眼簾。

到了圖恩，下了船，散步就可到城區，市區最顯著的就是川流其中的阿勒河，在這裡被一分為二，沿河而下，有許多極具特色的橋跨過其間，河水冰涼細看無魚，但其實魚多躲在深處，到了夏天，許多青年會從河的上游木橋處一躍而下，一路至下游才又攀爬上岸，河畔則有許多餐館及咖啡座，許多人點了咖啡就在那裡消磨一下午的時光。

城區裡有一家成立於1826年的銀行AEK，門口的地上鑲滿了各種幣值的錢幣，許多人說，「來瑞士地上都看得到錢」指的就是這裡，當年銀行在建造時，設計師用了象徵年分的1826枚大小不同幣值的錢幣鋪鑲在地上當裝置藝術，但不久就被人鑿開挖走，後來銀行重新把每個錢幣都用方法坎進地裡，雖然再也沒人拿得走，但細看硬幣周邊還是有不少不死心的人用力破壞過的痕跡。

傳承第4代的磨刀工匠店面外觀毫不起眼。 記者葉君遠／攝影
傳承第4代的磨刀工匠店面外觀毫不起眼。 記者葉君遠／攝影
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傳承第4代的磨刀工匠，工具檯上都是他吃飯的用具。 記者葉君遠／攝影
傳承第4代的磨刀工匠，工具檯上都是他吃飯的用具。 記者葉君遠／攝影
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最古老磨刀店

走在圖恩的街上，你不能用都會的步調去破壞它的慢活節奏，當地友人看我們群裡一名攝影來回奔跑想捕捉各種畫面，不解問，「他為何跑得這麼喘？」知道原因後搖搖頭笑說，「這裡的人都習慣慢，你不能在周六晚上跟圖恩人說笑話，因為他們會一直到周日上教堂做禮拜的時候才會笑出來，動作太快，大家會當你異類。」4月，許多花的顏色才剛剛透出，友人說，到了夏天，這個城市會像色盤打翻，被各種各樣盛開的花色綴滿。

沿著阿勒河，走進一家外表不起眼的磨刀店，肚子超大的胖老闆正叼著雪茄無所事事等待客人，一邊牆上工具檯上還釘著一張裸女照片，很有氛圍。到了21世紀，還有誰會拿自個家裡的刀來磨？結果打聽才知道，全瑞士目前剩下8間磨刀店，而這家卻是最古老的，130年來已經到了第4代，老闆只磨最貴的刀，一般人當然刀鈍了自己用磨刀器磨或扔了買新的，但專業的廚師、裁縫師跟髮型設計師的刀可不同，不僅貴，而且用得順手，非得拿來這裡磨一磨不可。

圖恩古堡外觀。 記者葉君遠／攝影
圖恩古堡外觀。 記者葉君遠／攝影
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圖恩街頭，很有自己的味道。 記者葉君遠／攝影
圖恩街頭，很有自己的味道。 記者葉君遠／攝影
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圖恩是個慢活的城市，值得來深入旅行，然後一路放空。 記者葉君遠／攝影
圖恩是個慢活的城市，值得來深入旅行，然後一路放空。 記者葉君遠／攝影
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舊城區可遠眺

舊城區的街道也很有風味，兩排都有各種特色小店，午后只有零星的行人漫步其中，遠處山坡上則是歷史悠久的圖恩城堡，說是城堡，但最早的用途是拿來關犯人及刑求的，如今低樓層已改為博物館，上面樓層一間間的舊牢房則改為旅館，牢房不大，所以變成飯店房間也不會寬敞，裡面的設施也只是剛好供使用，無法太享受，一路沿著樓梯走到上層，則有一些騎士盔甲陳設，以及刑求犯人的刑具，最頂層的古老窗簷望出去則可以見到整個圖恩，甚至遠眺圖恩湖，是來到圖恩觀賞美景、享受微風的最佳視野。

圖恩真的很美，很值得你花幾天，專程到這裡來放空發呆。

瑞士咖啡裝置藝術
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