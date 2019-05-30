「冰與火之歌」鐵粉秘境尋訪攻略攻略！南北縱貫克羅埃西亞(下）

2019-05-30 17:56 聯合新聞網 背包客棧



【作者:seanbrian427】

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@16湖國家公園下湖區的秘境觀景台

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@16湖國家公園上湖區清幽棧道

如果有一件事情

值得用一輩子的時間去追尋

對我而言，那一定是旅行

拾起背包，想流浪就出發

是我最愛的旅行模式

這幾年四處流浪的旅程

特別迷上一件事

那就是吸收身邊每位流浪者的故事

當成自己人生的養份

身為冰與火之哥

期許我的未來

可以分享的，不是美麗的夢想

而是精彩絕倫說不盡的故事

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@16湖國家公園的上湖區步道隨手拍都很美

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@此情此景，夫復何求

上一篇遊記發表之後

不少朋友們問我為何要從維也納進出

而不直接飛克羅埃西亞

原因無它

因為機票比飛維也納貴上至少台幣一萬以上

背包客精神嘛！

一定可以找到更省錢又順暢的變通方式

而且我也刻意把在杜拜轉機的時間拉長到12小時

如此還可以借轉機之便

趁機拜訪一下這個金碧輝煌的國度

不過藉由轉機爽玩杜拜的攻略就等下一篇再專文分享

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@16湖國家公園的上湖區必須下午來訪，才不會因為背光而拍不出好照片

此外不少人安排克羅埃西亞行程時

會順便加入斯洛維尼亞與波士尼亞與黑山共和國

但這次我把所有時間都留給克羅埃西亞

原因是我想深度遊歷這個美麗國度

事後也證明這個決定非常正確

因為不僅省下更多交通往返的時間

還拜訪了更多美不勝收的秘境

這趟旅程停留在主要北中南三個地點

南部：

即上一篇分享的杜布尼克羅夫Dubrovnik

中部：

這次要分享的斯普利特Split

北部：

這次要分享的普利特維采湖群國家公園，又稱十六湖國家公園(NacionalniparkPlitvičkajezera)

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@16湖國家公園的下湖區必訪的大瀑布，旁邊就是秘境觀景台的入口，十分不起眼，很容易錯過

由於已經有非常多的背包前輩介紹過很多大家都耳熟能詳的景點，諸如札達爾Zadar，號稱擁有世界上最美麗的夕陽，或是史東Ston，擁有世界頂級的藍寶石牡蠣等等，因此便不再贅述，僅單純分享比較少人拜訪的秘境。

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@位於Klis停車場的景觀平台，視野遼闊，可以俯瞰Split，遊客非常少，逛起來太舒服了

「Klis」

首先第一個要分享的秘境，叫做Klis。

若是冰與火之歌的鐵粉，肯定對這裡非常有感，因為這裡就是龍母解放奴隸的彌林城。

這邊從Split開車前往大概只要半小時車程，也可以搭巴士前往，不過時間會被巴士班次綁住，無法好好逛。

這邊除了引人入勝的古城牆之外

還有非常遼闊的視野可以欣賞多元的地貌

更重要的

還可以拍出冰與火之歌元素的照片

極富珍藏價值

而且門票只要40庫納/成人

隨性逛就三個小時還捨不得離開

非常推薦到此一遊

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@俺也想跟著龍母騎龍啊啊啊

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@Omis，需先尋找登上懸崖峭壁之上的城堡，才能飽覽壯闊的峽灣

「Omis」

接下來要介紹的是Omis，位於Split南邊，從Split開車前往約一小時車程

這個地方擁有非常壯觀的峽灣地形

而且還需先在羊腸小徑中

沿著符號的指引

尋找登上在懸崖峭壁上的碉堡

這過程讓整個行程多了些探險的fu

非常有趣

而登上碉堡後的風光

讓我看了下巴都忘了闔起

此外城堡下的民居也非常富有古城氣息

每個巷弄都如詩如畫...

原文出處：冰與火之哥。秘境尋訪攻略。自駕縱貫克羅埃西亞900KM(下)

延伸閱讀：冰與火之哥。自駕900KM全攻略。南北縱貫克羅埃西亞(上）

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