「冰與火之歌」鐵粉秘境尋訪攻略攻略！南北縱貫克羅埃西亞(下）
【作者:seanbrian427】
@16湖國家公園上湖區清幽棧道
如果有一件事情
值得用一輩子的時間去追尋
對我而言，那一定是旅行
拾起背包，想流浪就出發
是我最愛的旅行模式
這幾年四處流浪的旅程
特別迷上一件事
那就是吸收身邊每位流浪者的故事
當成自己人生的養份
身為冰與火之哥
期許我的未來
可以分享的，不是美麗的夢想
而是精彩絕倫說不盡的故事
@16湖國家公園的上湖區步道隨手拍都很美
@此情此景，夫復何求
上一篇遊記發表之後
不少朋友們問我為何要從維也納進出
而不直接飛克羅埃西亞
原因無它
因為機票比飛維也納貴上至少台幣一萬以上
背包客精神嘛！
一定可以找到更省錢又順暢的變通方式
而且我也刻意把在杜拜轉機的時間拉長到12小時
如此還可以借轉機之便
趁機拜訪一下這個金碧輝煌的國度
不過藉由轉機爽玩杜拜的攻略就等下一篇再專文分享
@16湖國家公園的上湖區必須下午來訪，才不會因為背光而拍不出好照片
此外不少人安排克羅埃西亞行程時
會順便加入斯洛維尼亞與波士尼亞與黑山共和國
但這次我把所有時間都留給克羅埃西亞
原因是我想深度遊歷這個美麗國度
事後也證明這個決定非常正確
因為不僅省下更多交通往返的時間
還拜訪了更多美不勝收的秘境
這趟旅程停留在主要北中南三個地點
南部：
即上一篇分享的杜布尼克羅夫Dubrovnik
中部：
這次要分享的斯普利特Split
北部：
這次要分享的普利特維采湖群國家公園，又稱十六湖國家公園(NacionalniparkPlitvičkajezera)
@16湖國家公園的下湖區必訪的大瀑布，旁邊就是秘境觀景台的入口，十分不起眼，很容易錯過
由於已經有非常多的背包前輩介紹過很多大家都耳熟能詳的景點，諸如札達爾Zadar，號稱擁有世界上最美麗的夕陽，或是史東Ston，擁有世界頂級的藍寶石牡蠣等等，因此便不再贅述，僅單純分享比較少人拜訪的秘境。
@位於Klis停車場的景觀平台，視野遼闊，可以俯瞰Split，遊客非常少，逛起來太舒服了
「Klis」
首先第一個要分享的秘境，叫做Klis。
若是冰與火之歌的鐵粉，肯定對這裡非常有感，因為這裡就是龍母解放奴隸的彌林城。
這邊從Split開車前往大概只要半小時車程，也可以搭巴士前往，不過時間會被巴士班次綁住，無法好好逛。
這邊除了引人入勝的古城牆之外
還有非常遼闊的視野可以欣賞多元的地貌
更重要的
還可以拍出冰與火之歌元素的照片
極富珍藏價值
而且門票只要40庫納/成人
隨性逛就三個小時還捨不得離開
非常推薦到此一遊
@俺也想跟著龍母騎龍啊啊啊
@Omis，需先尋找登上懸崖峭壁之上的城堡，才能飽覽壯闊的峽灣
「Omis」
接下來要介紹的是Omis，位於Split南邊，從Split開車前往約一小時車程
這個地方擁有非常壯觀的峽灣地形
而且還需先在羊腸小徑中
沿著符號的指引
尋找登上在懸崖峭壁上的碉堡
這過程讓整個行程多了些探險的fu
非常有趣
而登上碉堡後的風光
讓我看了下巴都忘了闔起
此外城堡下的民居也非常富有古城氣息
每個巷弄都如詩如畫...
原文出處：冰與火之哥。秘境尋訪攻略。自駕縱貫克羅埃西亞900KM(下)
延伸閱讀：冰與火之哥。自駕900KM全攻略。南北縱貫克羅埃西亞(上）
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