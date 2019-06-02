情旅走訪德國！海德堡及內卡河巡禮 美到整個人都快要飄起來

【作者:dorothylu0716】

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2019年1月第一次踏入歐洲領土，這13天旅遊主要以德國、瑞士為主，途中經過了法國邊境、列支敦士登共4個國家、超過14個城市，其中特別的記憶點是這幾座城市景點的名字後面都有一個「堡」，分別是：西庸古堡(瑞士/蒙投)、史特拉斯堡(法國)、海德堡(德國)、羅騰堡(德國)、紐倫堡(德國)，這篇主要和你分享我遊走在德國三堡之一海德堡半日遊的所見所聞。

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海德堡誕生於13世紀神聖羅馬帝國，座落在內卡河畔的海德堡是歐洲最古老的大學城，也是德國最古老的城市。還記得上一篇的瑞士伯恩遊記嗎？海德堡跟伯恩放眼望去也是一片紅通通的一片，原來這種紅屋頂的建築特色正是中古世紀的典型代表。海德堡是我這趟旅行記憶猶新的其中一個城市，它不僅有著鮮明的紅色意象，歷經650年歲月沉澱，海德堡已然是充滿知性與藝文的城市。

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#海德堡古堡

走進海德堡古堡，望眼望去是一大片粉色建築物，左側這很紅色的大門稱之為伊麗莎白門，是腓特烈五世送給皇后伊麗莎白的生日禮物。遊走在斷垣殘壁的海德堡，與我們最遙遠的便是曾經經歷戰爭的海德堡，戰爭的殘忍是我們較無法感受的。

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位在內卡河畔高處的海德堡古堡，是德國最著名的城堡廢墟，也是阿爾卑斯山以北最著名的文藝復興建築代表，來到海德堡古堡可以完整俯瞰卡內河畔遼闊的視野。海德堡古堡在1240年建立，過去為帝侯的城堡，由於受到戰爭波及與閃電摧殘，已是斷垣殘壁，現今開放遊客參觀，來到海德堡一定不能錯過。

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我們沿途欣賞海德堡古堡建築物，也參觀了選帝侯腓特烈最喜歡的酒窖，由於他非常喜歡喝酒，這個啤酒桶可以裝上22萬公升，非常巨大。當我們站在海德堡高處，欣賞海德堡及內卡河美景，整個人都快要飄起來。

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#老橋

海德堡古堡巡禮後，我們便下山散步在舊城市區。在內卡河上的這座老橋，它的名字叫做卡爾•特奧多橋，有著九座拱門的老橋，連接了海德堡老城與內卡河對岸，老橋全長200公尺、寬7公尺。

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橋上的標記是過去淹水的痕跡。

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#海德堡之吻

已經歇業的海德堡之吻有個浪漫的故事，這裡曾經是坐咖啡廳，以巧克力讓學生能表達心意；雖然已經歇業，在門口之處卻還能看見招牌的logo。

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#海德堡主街

在散步到海德堡主街之前，沿路上經過靜謐的小巷子，我們在海德堡咖啡廳對面停了下來，靜靜欣賞屋內住在練琴的樂音，好微妙！很享受！有著音樂的加持，更讓我打開心房，享受與海德堡一期一會的約會。

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#小熊軟糖專賣店Bären-Treff

你一定吃過小熊軟糖，德國可說是小熊軟糖的發源地！來到德國一定要帶的伴手禮就是小熊軟糖呀！在百百種小熊軟糖品牌，我們在海德堡買了Bären-Treff，這個品牌是德國伐利亞1996年起家的小熊軟糖專賣店，好吃呀！

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買好買滿結束海德堡這回合

下山後終於展開了已經忍很久的購物行程，由於此趟旅行實在太豐富，實在無法拋棄景點與美食，一直沒有好好對待擁有購物的自己。海德堡主街很長，我們沿路上買了小熊軟糖，也終於買下了來德過必買的行李箱-Rimova登機箱，雖然網路攻略有許多網友分享慕尼黑最低價，由於慕尼黑是我們行程的最後一站，拖著登機箱逛逛實在辛苦；幸運的是我在經銷商遇見一位日本店員，他說若我用現金購買可以給我折扣，最後我購入了一個精緻又經典的登機箱，約600歐元。我們在海德堡入住一晚，在劃下這天完美句點之前，我們這群人前往德國藥妝店DM開始廝殺，德國人都被我們嚇壞了!...

原文出處：2019德國文藝復興代表：海德堡大學城巡禮

延伸閱讀：【2019瑞士/伯恩Bern】整座城市都是世界文化遺產：鐘塔、溫泉噴水池、拱門長廊、愛因斯坦故居、熊公園、玫瑰花園

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