波士尼亞「塞拉耶佛」 不一樣的博物館 關於戰爭裡的童年

【作者:娘娘不要走】

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在看完昨天的gallery11/07/95後我就不太願意再看博物館，因為太心痛了我內心承受不了

但胖子說這是看了會感受到歡樂感受到希望的博物館

是紀錄當時在戰爭時，還是小孩子的人們感受以及一些對戰爭的記憶

用童言童語的方式呈現

考慮了很久還是決定來看看，因為以兒童方式來紀錄戰爭的角度其實不多，我也蠻想知道裡面到底有些什麼

戰爭的童年博物館在市區外一點點的山丘上，在走來的路上可以看到很多民宅牆上留著的彈孔，那些戰爭的痕跡

開放時間到晚上7點，6點是最後入場

但我個人建議大概5點前就要入場了，因為裡面雖然不大，但我慢慢看也是看了2小時左右

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切入正題

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這個紀念館是由JaminkoHalilovic蒐集結合而成，在2017一月開幕

他總共蒐集了160位倖存者的回憶以及跟回憶有關當時留下來的物品

展場裡的展覽品會定期更換，每次大概展出30個（雖然30個聽起來很少但其實每個東西跟每個故事都後勁很強，所以我花了2小時才看完）

所以如果隔了幾年後再去也可以一直再訪

這博物館的起源是一本被翻譯成各種語言的書，就叫做Warchildhood

是JaminkoHalilovic透過社群媒體蒐集了大家對於戰爭的印象，留下的一段話

在2010年出版，我不太確定有沒有被翻譯成中文，但有英文以及日文版

入場後映入眼簾的就是一些普通的玩具，但看玩具只會覺得這就是我小時後也在玩的東西

一些玩偶，或是芭比，又或是鉛筆盒跟球

但每個玩具或是物品的旁邊，都有物件所有人的故事

像是這堆看似普通的巧克力包裝紙

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巧克里包裝紙的故事是

他喜歡蒐集各種巧克力包裝紙，就算不是他吃的

因為巧克力包裝紙能讓他覺得他與他曾經擁有過的正常童年還有那麼一點點連結

還有一些故事是紀錄失去的手足

妮納的日記

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當時他的12歲妹妹

她總是想要一本有鎖的日記本，但書店都關門，她的父母找不到任何有鎖的日記本

於是妮納就放棄了這想法，直到1995年的某天，她媽媽給了她一本筆記本後她開心的紀錄著生活

但在27.08.1995，她被戰火波及，幾天後在醫院裡過世了，而她是當時波士尼亞被圍城時，最後幾個犧牲的兒童。

當時目睹好友死亡太震驚決定畫下那畫面

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還有一個也讓我很心痛，所以我無法按下快門拍照

故事為警察爸爸帶回來兩頂警察帽給他和他弟弟，弟弟很喜歡帶著警察帽玩戰爭的遊戲

沒想到某天戰爭殺了他弟弟

而多年後他才發現原來他爸爸一直都留著弟弟那頂帽子

以及，弟弟當時穿著警察服的照片。

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這也是在弟弟被殺前，所畫的。AsniperkilledmyBrother.ItkilledmyChildhood,too.

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芭比是媽媽在隧道前用剛剛換來的防水雨靴跟別人交換的，而我在媽媽出門時把芭比的頭髮全剪了

媽媽很傷心我把剪頭髮剪了，多年後我得到肯尼，他是芭比的好友

當然裡面也有一些可愛的故事，像是因為戰爭，所以大家關係都很緊密

在那時交到了很好的朋友，或是初戀

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只是我個人真的是沒有在裡面感受到希望跟愛啊！！！

每個故事的後勁都超強，來人啊進去要先發10張衛生紙吧...

原文出處：波士尼亞塞拉耶佛-不一樣的博物館・戰爭的童年

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