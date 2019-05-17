爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05 經濟日報 文／謝忠道



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如果有幸住到半島酒店去年推出的樓頂花園套房，你可以欣賞到讓所有巴黎人艷羨的景致：從私人陽台上看到遠處的白色聖心堂或線條優雅流暢的艾菲爾鐵塔，或兩者同時在360度的視野中。白天，在陽台上午茶野餐；夜晚，在星空下燭光晚餐或是請酒店安排露天燒烤。

半島酒店在巴黎的獨特位置 – 距凱旋門和香榭大道幾步之遙，頂樓360度的全景視野 - 這幾個套房格外吸引人，旅居巴黎誰不嚮往早晨起床，窗外可以欣賞到鐵塔或是聖心堂這樣的知名歷史建築？

如果有幸住到半島酒店去年推出的樓頂花園套房，你可以欣賞到讓所有巴黎人艷羨的景致：從私人陽台上看到遠處的白色聖心堂或線條優雅流暢的艾菲爾鐵塔，或兩者同時在360度的視野中。 圖／謝忠道 分享 facebook

置身塵世紛擾之外

樓頂花園套房房間數不多，除了要有點錢以外，還要有點運氣。不過低一層的6樓也不錯，608號房也有個小陽台，坐在陽台上有西曬的溫暖夕陽和底下傳來凱旋門圓環12條星光放射大道上其中的一條Kléber大道並不吵雜的車水喧囂聲–在這個高度聽到的塵世紛嚷並不惱人，反而給人置身世外的寧靜之感。

巴黎半島酒店花了四年的時間整建這棟塵封多年的歷史建築，2014年開幕時曾掀起巴黎頂級酒店圈裡的熱烈討論與注目，半島作為一家全球知名的亞洲系統頂級酒店集團首次進軍巴黎，為了取得這幢建築的所有權，半島花了很多年的時間才拿到，而整建工程的費用也是保密的天文數字。

巴黎半島酒店去年推出的樓頂花園套房，你可以從私人陽台上看到遠處的白色聖心堂。 圖／謝忠道 分享 facebook

那朵耀眼炫麗之花

半島在巴黎一出手就轟動，今日是頂級酒店中一朵耀眼炫麗的奇葩。走入大堂，迎接賓客的是800片從天垂下，手工吹製的透明水晶葉片是特別為此訂做的現代藝術品，若是有點風吹氣動，燦爛如鑽的葉片在空中翻飛閃耀，迷離夢幻。然而很少人知道，眼前這個巴黎最精緻典雅的建築，其實已經有百年歲月，充滿了歷史感與時間感。

完成並於1908年開幕的Hotel Majestic酒店，當時是巴黎第一家也是唯一有頂樓空中花園，也是第一家在每間客房提供私人衛生設備的酒店，連著名的Ritz都難以企及，過去百年來，這裡見證過許多重要的歷史事件。

走入巴黎半島酒店大堂，迎接賓客的是從天垂下，手工吹製的透明水晶葉片現代藝術品。 圖／謝忠道 分享 facebook

1919年League de Nations（聯合國前身）在此成立，英國代表團下榻於此，簽署和平協定，此協定即是後來歷史上鼎鼎有名的凡爾賽合約。1937年巴黎和平協議選擇在此簽訂，結束越戰。1946-1958年聯合國文教組織以這裡作為第一個總部所在，1991年越南-柬埔寨也是在此簽訂巴黎和平協議，結束紅色高棉的恐怖政權。

至於曾停留下榻這裡的知名人物更是不計其數：文學家喬艾斯，普魯斯特，畫家畢卡索，音樂家史特拉文斯基。1928年爵士樂大師喬治-蓋希文George Gershwin在此停留四周，並寫下知名的交響樂曲「一個美國人在巴黎An American in Paris」，在這位美國20年代通俗作曲家的音樂裡，讓人感受到當年這個不曾受過正統音樂學院訓練的美國年輕人初抵巴黎的興奮好奇，對時尚巴黎女人的嚮往著迷，從酒店走到香榭大道上的浪漫情懷…

精緻糕點甜蜜湧淌

如果說香港半島的下午茶是東方酒店中的一則傳奇，巴黎的下午茶則染上一層巴黎浪漫情調：熟悉半島情調的客人對三層鹹甜午茶點心，銀製餐具與細美磁壺肯定似曾相識。不過巴黎會比香港大堂上優雅些許，少點英國的殖民氣息，現場演奏的爵士樂，如法式糕點般濃蜜湧淌，是法國人說的「玫瑰人生」…

但是偏好歐洲老派酒吧的氣息，那種彷彿仍有雪茄煙霧瀰漫的人，可能會更欣賞挑高天花板，橡木鑲板，古老鏡面，大理石吧台與絲質壁紙的Bar Kléber，這裡的懷舊歷史感，讓人想來一杯伏特加，檸檬汁，薑汁啤酒調的半島驢子調酒…

半島頂樓的露天陽台是巴黎最好的景觀之一。 圖／謝忠道 分享 facebook

夏季，巴黎初夜仍有天光如晝，晚餐前，樓頂的露天座是酌飲一杯雞尾調酒或香檳最棒的地點，白日燠熱漸消，晚風徐來，黃昏的柔光如琥珀染金，將眼前的巴黎屋頂鍍上一層亮光，是中國人說的流金歲月。

在夕陽餘暉裡淺酌過調酒或香檳，將舒緩浪漫的心情延續至正統法餐雲雀餐廳L'Oiseau Blanc吧，由擁有法國最佳工藝獎MOF頭銜的主廚Christophe Raoux調製的，而透明玻璃屋頂外，仍有鐵塔在漆黑的夜空中發著光亮，整點時5,000顆燈泡閃成一襲白鑽長袍，將鐵塔裝扮成一位優美的巴黎貴婦…

有著中式血統的半島當然也有中餐廳，莉莉Li Li，以二○年代著名京劇女伶莉莉為名，裝潢結合中式京劇舞台和法國請來東京半島中餐廳「起鳳臺」主廚陶國檢坐鎮掌廚，粵式點心，叉燒，烤鴨，煲湯…撫慰旅遊異鄉華人的中國胃。

入夜，在黑白相間的雲石浴缸裡泡個澡，鑽入軟柔舒爽的被窩前，感受一下半島著名的高科技人性設備–11種語言的觸控面板，各式的電子充電線，梳妝台上的指甲風乾機。

對了，記得將鞋子和衣物放在服務箱中，一夜好眠後，鞋子與衣物會煥然一新地出現在裡面，取送衣物不必被打擾，這也是半島貼心的獨家設計。所謂「魔鬼藏在細節裡」，九○年來半島集團在頂級酒店中享譽世界，不是僅在豪華氣派的傳奇勞斯萊斯車隊，更是在這些抓住人性的貼心服務裡。

以二○年代著名京劇女伶莉莉為名的中餐廳「莉莉Li Li」。 圖／謝忠道 分享 facebook

如果你想去

巴黎半島酒店The Peninsula Paris

19, avenue Kléber, 75116 Paris. France

www.peninsula.com

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康