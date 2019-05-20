岩洞、森林、城堡 你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

目前尚隸屬於英國的蘇格蘭，獨特且為人熟知的文化特色，總是吸引著無數旅人專程前往；而除了愛丁堡、格拉斯哥等知名城市外，還有許多景色獨特的秘境等著你去發掘。Skyscanner蒐集了幾處品味蘇格蘭的最佳地點，讓我們一起來探索吧！

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羅夢湖 (Loch Lomond)

由翠綠山丘所環抱著的羅夢湖，是蘇格蘭也是英國的最大湖，其寧靜而悠閒的氣氛，讓人得以拋下所有煩憂，享受最單純的旅遊時光；而當你走進位於湖畔的露絲小鎮(Luss)街道上，眼前櫛比鱗次的石牆屋與家家戶戶栽種的植物、花朵，彷若漫步在古典小說的場景般，輕鬆愜意又浪漫。

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蒼穹島 (Isle of Skye)

曾經獲選為「歐洲最佳度假島嶼」的蒼穹島，又名斯凱島或天空之島，是你逃開都市叢林，擁抱大自然風光的最佳去處。蒼穹島的景色變化萬千，沿著山壁流向大海的奔騰瀑布、鬼斧神工般的褶裙岩壁都讓人們嘆為觀止；而位居小島中心的波特里(Portree)，沿著海岸矗立著一間間色彩繽紛的屋樓餐廳，吸引遊客們前往休憩、品嚐島上新鮮的美食，為你在島上旅遊畫上最完美的句點。

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奧本 (Oban)

位於蘇格蘭西北方的奧本，是個帶有濃濃維多利亞風情的海港小城，也是知名的海鮮之都，許多遊客都會慕名而來大啖美食。由於奧本是前往蘇格蘭眾多小島的重要海港，來來往往的旅客讓這個小城充滿了多元而豐富的藝術氣息，加上知名的威士忌釀酒廠Oban Distillery也座落於此，讓你能同時品酒、賞藝術，真是人生一大樂事啊。

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芬格爾岩洞 (Fingal’s Cave)

蘇格蘭沿海擁有許許多多的島嶼，每個小島都各具魅力，以斯塔法島(Isle of Staffa) 來說，雖不及蒼芎島的遼闊，但由溶岩形成的六角形岩柱景觀卻無以倫比，而最知名的非芬格爾岩洞莫屬。你可以從奧本搭船前往斯塔法島，先沿著島邊遠觀大小不一的海蝕洞，再下船步行到芬格爾岩洞，近距離欣賞大自然巧奪天工的成果。

Photo Credit: www.smallstation.net 分享 facebook

凱恩戈姆山國家公園(Cairngorms National Park)

擁有優越地理環境的凱恩戈姆山國家公園，有著英國最廣闊的國家級森林區，一年四季景色交疊，美景無限；無論是冬季滑雪、夏秋兩季的健行活動，都是熱愛自然與戶外活動的你，不能錯過的景點，加上園區豐富的生態，還能跟隨當地的林區守護員，一起去尋找馴鹿，與各種野生動物近距離接觸。

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史特靈(Stirling)

對蘇格蘭來說，史特靈別具重要的歷史意義，不僅曾為蘇格蘭王國的首都，也發生多起影響深遠的戰役。來到這裡，絕對不能錯過位於高山上的史特靈城堡，除了城堡內的軍事博物館可以幫助你更了解歷史之外，城牆上居高臨下，蘇格蘭高地的絕美景致一次盡收眼底。

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原來蘇格蘭還有這麼多好玩的地方，看完是不是很心動啊？

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