親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

倒店變廢紙？他挖出22年前三商百貨禮券 實證「買得到東西」

豪雨炸北台！ 淡水聖約翰科大、真理大學宣布停課

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17Skyscanner

目前尚隸屬於英國的蘇格蘭，獨特且為人熟知的文化特色，總是吸引著無數旅人專程前往；而除了愛丁堡、格拉斯哥等知名城市外，還有許多景色獨特的秘境等著你去發掘。Skyscanner蒐集了幾處品味蘇格蘭的最佳地點，讓我們一起來探索吧！

分享

羅夢湖 (Loch Lomond)

由翠綠山丘所環抱著的羅夢湖，是蘇格蘭也是英國的最大湖，其寧靜而悠閒的氣氛，讓人得以拋下所有煩憂，享受最單純的旅遊時光；而當你走進位於湖畔的露絲小鎮(Luss)街道上，眼前櫛比鱗次的石牆屋與家家戶戶栽種的植物、花朵，彷若漫步在古典小說的場景般，輕鬆愜意又浪漫。

分享

蒼穹島 (Isle of Skye)

曾經獲選為「歐洲最佳度假島嶼」的蒼穹島，又名斯凱島或天空之島，是你逃開都市叢林，擁抱大自然風光的最佳去處。蒼穹島的景色變化萬千，沿著山壁流向大海的奔騰瀑布、鬼斧神工般的褶裙岩壁都讓人們嘆為觀止；而位居小島中心的波特里(Portree)，沿著海岸矗立著一間間色彩繽紛的屋樓餐廳，吸引遊客們前往休憩、品嚐島上新鮮的美食，為你在島上旅遊畫上最完美的句點。

分享

奧本 (Oban)

位於蘇格蘭西北方的奧本，是個帶有濃濃維多利亞風情的海港小城，也是知名的海鮮之都，許多遊客都會慕名而來大啖美食。由於奧本是前往蘇格蘭眾多小島的重要海港，來來往往的旅客讓這個小城充滿了多元而豐富的藝術氣息，加上知名的威士忌釀酒廠Oban Distillery也座落於此，讓你能同時品酒、賞藝術，真是人生一大樂事啊。

分享

芬格爾岩洞 (Fingal’s Cave)

蘇格蘭沿海擁有許許多多的島嶼，每個小島都各具魅力，以斯塔法島(Isle of Staffa) 來說，雖不及蒼芎島的遼闊，但由溶岩形成的六角形岩柱景觀卻無以倫比，而最知名的非芬格爾岩洞莫屬。你可以從奧本搭船前往斯塔法島，先沿著島邊遠觀大小不一的海蝕洞，再下船步行到芬格爾岩洞，近距離欣賞大自然巧奪天工的成果。

Photo Credit: www.smallstation.net
Photo Credit: www.smallstation.net
分享

凱恩戈姆山國家公園(Cairngorms National Park)

擁有優越地理環境的凱恩戈姆山國家公園，有著英國最廣闊的國家級森林區，一年四季景色交疊，美景無限；無論是冬季滑雪、夏秋兩季的健行活動，都是熱愛自然與戶外活動的你，不能錯過的景點，加上園區豐富的生態，還能跟隨當地的林區守護員，一起去尋找馴鹿，與各種野生動物近距離接觸。

分享

史特靈(Stirling)

對蘇格蘭來說，史特靈別具重要的歷史意義，不僅曾為蘇格蘭王國的首都，也發生多起影響深遠的戰役。來到這裡，絕對不能錯過位於高山上的史特靈城堡，除了城堡內的軍事博物館可以幫助你更了解歷史之外，城牆上居高臨下，蘇格蘭高地的絕美景致一次盡收眼底。

分享

原來蘇格蘭還有這麼多好玩的地方，看完是不是很心動啊？

推薦閱讀：台灣23大航空公司和旅行社的聯繫方式集合

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蘇格蘭國家公園

Skyscanner

Skyscanner是全球頂尖的旅行比價平台，提供便宜機票、特價飯店及租車服務的比價及預訂。實時比較超過數百萬個航班、過萬間酒店、超過三萬個機場和多家租車公司，在幾秒內為您搜尋最優惠的價格。你還可在Skyscanner訂閱特定日期，特定航線的價格變動提醒，當機票價格變動時，自動發送通知。Skyscanner的網站和App上還有更多比價功能等你來發掘！
WEB：Skyscanner ｜ FB：Skyscanner粉絲團

相關新聞

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00

企業家的山居歲月！穿越托斯卡尼 遇見翡冷翠

2019-05-03 11:05

遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

2019-04-24 22:00

不給跑就擺臭臉　挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

2019-04-22 21:01

世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

2019-04-10 22:00

匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

2019-04-04 22:30

世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00

走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00

世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

2019-03-26 21:00

最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

2019-03-26 13:18

美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

2019-03-25 21:03

中歐巴黎！ 細細品味「布達佩斯」的獨特風華

2019-03-24 21:01

這些點都免費！慕尼黑「８大免費熱門景點」小資的省錢旅行

2019-03-23 12:10

歐洲必去城堡！一起去感受中世紀的壯麗與迷人

2019-03-17 10:00

荷蘭贊丹「風車村」西歐最早工業化的聚落

2019-03-16 22:00

看三百次都不膩！土耳其「熱氣球景美」美到令人窒息

2019-03-15 17:33

世界那麼大／荷蘭舊首都「海牙」內斂的王都

2019-03-10 14:41

沉重歷史的博物館！波蘭奧斯威辛「納粹集中營」各式遺物、黑白照片

2019-03-09 21:00

世界那麼大／荷蘭首都「阿姆斯特丹」運河交織的古典美城

2019-03-09 09:00

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－下篇

2019-03-06 21:00

古代與現代一覽無遺！ 約旦城市明珠 出土最完整的Jerash古城

2019-02-28 21:00

拉車版朝聖之路 從南法一路玩到西班牙畢爾包

2019-02-24 08:01

旅遊清單首選！「紐約圖書館」每處都是電影般美景

2019-02-22 21:00

哥倫布的故鄉！義大利「Genoa & 拜倫」一探古老的歐式風情

2019-02-21 15:56

只要3萬！ 12天冰島環島輕鬆自駕遊(不含機票)

2019-02-18 21:04

柏林，彷彿看盡德國前世今生的縮影

2019-02-11 21:00

慢活南歐 品味山居歲月

2019-02-06 22:50

冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

2019-02-03 21:00

偷走了這個世界所有的浪漫　希臘「最美」聖托里尼

2019-02-01 21:01

旅遊必去城市推薦　一生一定要去一次的東歐城市

2019-02-01 10:02

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－上篇

2019-01-31 21:54
看更多

熱門文章

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 20:00

停飛衝擊擴大！遠航宣布取消日韓陸8航線 31班看這裡

2019-05-18 18:46

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

停飛影響786名乘客！品保協會：遠航下週會再停飛「日本、韓國」

2019-05-18 15:18

高雄也勝西班牙？38m代步溜滑梯啟用一天就關閉

2019-05-16 10:20

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 21:30

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-20 10:20

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

才開航4個月！遠東航空「巴拉望、長灘、峴港」航班「全部取消」

2019-05-17 21:08

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 09:10

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 22:30

出國排行程好累？乾脆去印尼超美的島嶼待著，放空時IG美照也發好發滿

2019-05-14 12:15

泰好買！網羅「泰國超商」必買商品

2019-05-13 12:10

酷航限時2日「飛常酷」促銷 馬爾地夫單程含稅3,588元起

2019-05-13 19:20

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:50

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

孤獨星球2019 全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-05-08 10:58

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

童話裡搬出來的渡假聖地　碧藍海水清澈如鏡，粉紅沙灘宛如夢幻仙境！

2019-05-15 16:52

浪漫的極光之旅！在加拿大遇見絕美的自然景象

2019-05-11 10:00

北京大興國際機場成功試飛「空中巨無霸」 預計9月底啟用

2019-05-15 11:11

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

旅行中另種享受！40歲環遊世界中「手繪明信片」他的故事分享

2019-05-12 22:00

取消菲多個航班 遠航總經理坦言粗糙 承諾補償滯留費

2019-05-19 18:05

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

玩越南正夯！直飛下龍灣搭船、搭車免費 5天4夜自由行最低1萬2起

2019-05-15 16:51

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

今下午開搶！ 捷星航空飛大阪東京單程150元起

2019-05-15 11:46

海島之旅趁現在！小資族用這3招搶到優惠好康 馬爾地夫7天5.3萬、泰國機票99元起

2019-05-14 17:39

精打細算！出國旅遊 如何給對小費不吃虧

2019-05-13 11:46

2019伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的地下水宮殿 Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

2019-05-13 21:01

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-18 11:20

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

酷鳥推限時2日優惠 泰國來回含稅4千有找、旅展買未稅99元起

2019-05-13 14:05

聖塔克魯茲 Santa Cruz - 山林間坐19世紀的蒸氣火車

2019-05-14 09:03

湖光山色太迷人！瑞士鐵路12日遊　結合健行的半自助行程

2019-05-12 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top