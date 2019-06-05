「盧森堡花園」巴黎最美公園之一

【作者:wilhelm】

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-花園內的梅迪奇噴泉。

盧森堡花園是位在巴黎第六區的一座美麗公園，公園內花木扶疏外，更經過精心的維護與造型。是法式庭園的代表，也是我造訪過最美麗的公共公園之一。盧森堡公園占地23公頃，幅員廣袤，即便在夏日時吸引許多市民前來做日光浴、閱讀或遛小孩，仍可覓得鬧中取靜的角落。

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-盧森堡花園。

盧森堡花園原屬於法王亨利四世妻子瑪莉梅迪奇於1612年所新建的盧森堡宮，是該宮殿的附屬花園。瑪莉梅迪奇如其姓氏所示，是來自於義大利佛羅倫斯強大的梅迪奇家族。因此瑪莉在興建盧森堡宮時，也一定程度的參考了佛羅倫斯的小皇宮與花園。

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盧森堡公園在後來的歲月中，面積和結構經過幾次的增減與變化，也曾一度遭受漠視又再度重建。今日的盧森堡花園建築群以盧森堡宮、中央八角形水池、梅迪奇噴泉和修剪整齊的草坪與樹木著名。公園中更是佈滿法國歷代王后、聖人的雕像，是盧森堡公園的一大特色。

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如果再往南走遠一點，可以在公園的最南端、作為盧森堡公園延伸的大探險者花園(JardindesGrandsExplorateurs)中，找到這座著名的「觀測噴水池」(Fontainedel'Observatoire)。它還有另一個名稱叫做FontainedesQuatre-Parties-du-Monde，或世界四方噴泉，有著由象徵非洲、美洲、亞洲及歐洲的四個女性雕塑來支撐地球，臉部五官也是依據這四洲人種的特徵來雕刻。

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在巴黎若想去非典型的景點，盧森堡公園是不錯的去處。此外，也建議可以經過匈牙利文化中心順道去參觀小說『達文西密碼』中的場景聖敘爾比斯教堂。

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-匈牙利文化中心

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-聖敘爾比斯教堂。

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原文出處：盧森堡花園 巴黎最美公園之一

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