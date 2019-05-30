「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）
【作者:seanbrian427】
@16湖國家公園的下湖區步道
身為冰與火之歌的鐵粉
今年生日，決定送給自己一個禮物
那就是生日當天，把自己送進君臨城哈哈哈
全球最夯美劇冰與火之歌
劇中最重要的場景之一，君臨城
就位於克羅埃西亞南方古城，杜布羅夫尼克Dubrovnik
這座有600多年歷史的古城保存十分良好
號稱亞德里亞海上一顆閃爍耀眼的珍珠
而在這海岸線綿延不絕的美麗國度
自駕遊絕對是首選
@君臨城最重要的戰役之一，黑水灣之戰，位在老城區最熱門的拍攝景點，個人最愛的老城景點
@沿著PileGate環繞老城城牆，沿途飽覽老城之美，隨手拍都很賞心悅目
@拍不膩的黑水灣
@老城城牆一隅
@城牆上至高點可以俯瞰富有克羅埃西亞風格的建築群
@由黑水灣右側階梯上可以進入一個碉堡，在這可以拍出最美麗的黑水灣
@城牆旁著名的懸崖餐廳
@老城區的夕陽也顯得特別奪目
@朋友們偷偷幫我準備了無敵海景生日晚餐，就在瑟曦盼望女兒歸來的黑水灣誒，晚餐時分，一邊品嚐美酒佳餚，一邊暢談冰與火之歌，真是太爽啦
@意外又驚喜的生日晚餐
老城區可想而知消費相當高
但還是有可以省錢的方式
畢竟這才是背包客精神嘛！
利用有限的資源感受最大的感動
@務必事先線上購買的老城區套票
老城區現在推出1日/3日/7日套票
套票包含最重要的行程，也就是老城城牆
也可以不限次數搭乘市區巴士往返老城新城區
此外還包含十多個免費參觀的博物館與展覽館
1日券原價200庫納，官網線上訂購只要180庫納
而但買進城牆的門票也是180庫納
因此
請務必事先線上購買上述的券
抵達老城區後再前往遊客中心兌換實體票
因為實在是太划算啦！
@住在PileGate附近的apartment，物美價廉還附陽台
此外不少人為了節省住宿費用
會選擇住在新城區
事實上老城區也有物美價廉的住宿點
以我這次的選擇而言
從住宿地走到PileGate只要1分鐘
而且還有漂亮的陽台可以體驗濃濃的克羅埃西亞風格
最重要的，一晚一人只要NT$1000
@走出apartment便是濃厚歐風
@每個巷弄，每個轉角，都別有洞天
「換匯」
在老城區的換匯是出了名的差
由於我是由南往北行進
因此也無法事先在北部城市換匯率比較好的庫納
儘管如此
老城區內的銀行匯率還是比機場好些
因此切莫在機場換太多庫納
足夠移動到市區即可
BTW，機場巴士前往市區約40分鐘
第一站就是PileGate
@入夜的老城區格外靜謐，特別有味道，這也是住在老城區的好處，可以趁遊客回新城區後再好好逛
這趟11天的克羅埃西亞流浪記
總共搭了5趟飛機
自駕遊由南往北開了900KM
一路尋幽攬勝走了80KM約11萬步
這趟機票住宿(share)租車(share)路上交通總計約NT$40000(不含吃不含購物)
主要行進路線如下：
台北=》杜拜=〉維也納=》克羅埃西亞=》維也納=〉杜拜=》台北
「機票」
主要航程是阿聯酋往返維也納，來回都在在杜拜轉機，含稅約$26000
另外的oneway航班是搭乘奧地利航空，從維也納飛往君臨城，也就是杜布洛夫尼克Dubrovnik，單程機票含稅加行李約$3200...
原文出處：冰與火之哥。自駕900KM全攻略。南北縱貫克羅埃西亞(上）
延伸閱讀：33歲壯遊人生 - 冰島環島全攻略 - 單槍匹馬任逍遙
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