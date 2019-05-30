「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

【作者:seanbrian427】

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@16湖國家公園的下湖區步道

身為冰與火之歌的鐵粉

今年生日，決定送給自己一個禮物

那就是生日當天，把自己送進君臨城哈哈哈

全球最夯美劇冰與火之歌

劇中最重要的場景之一，君臨城

就位於克羅埃西亞南方古城，杜布羅夫尼克Dubrovnik

這座有600多年歷史的古城保存十分良好

號稱亞德里亞海上一顆閃爍耀眼的珍珠

而在這海岸線綿延不絕的美麗國度

自駕遊絕對是首選

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@君臨城最重要的戰役之一，黑水灣之戰，位在老城區最熱門的拍攝景點，個人最愛的老城景點

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@沿著PileGate環繞老城城牆，沿途飽覽老城之美，隨手拍都很賞心悅目

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@拍不膩的黑水灣

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@老城城牆一隅

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@城牆上至高點可以俯瞰富有克羅埃西亞風格的建築群

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@由黑水灣右側階梯上可以進入一個碉堡，在這可以拍出最美麗的黑水灣

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@城牆旁著名的懸崖餐廳

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@老城區的夕陽也顯得特別奪目

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@朋友們偷偷幫我準備了無敵海景生日晚餐，就在瑟曦盼望女兒歸來的黑水灣誒，晚餐時分，一邊品嚐美酒佳餚，一邊暢談冰與火之歌，真是太爽啦

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@意外又驚喜的生日晚餐

老城區可想而知消費相當高

但還是有可以省錢的方式

畢竟這才是背包客精神嘛！

利用有限的資源感受最大的感動

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@務必事先線上購買的老城區套票

老城區現在推出1日/3日/7日套票

套票包含最重要的行程，也就是老城城牆

也可以不限次數搭乘市區巴士往返老城新城區

此外還包含十多個免費參觀的博物館與展覽館

1日券原價200庫納，官網線上訂購只要180庫納

而但買進城牆的門票也是180庫納

因此

請務必事先線上購買上述的券

抵達老城區後再前往遊客中心兌換實體票

因為實在是太划算啦！

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@住在PileGate附近的apartment，物美價廉還附陽台

此外不少人為了節省住宿費用

會選擇住在新城區

事實上老城區也有物美價廉的住宿點

以我這次的選擇而言

從住宿地走到PileGate只要1分鐘

而且還有漂亮的陽台可以體驗濃濃的克羅埃西亞風格

最重要的，一晚一人只要NT$1000

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@走出apartment便是濃厚歐風

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@每個巷弄，每個轉角，都別有洞天

「換匯」

在老城區的換匯是出了名的差

由於我是由南往北行進

因此也無法事先在北部城市換匯率比較好的庫納

儘管如此

老城區內的銀行匯率還是比機場好些

因此切莫在機場換太多庫納

足夠移動到市區即可

BTW，機場巴士前往市區約40分鐘

第一站就是PileGate

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@入夜的老城區格外靜謐，特別有味道，這也是住在老城區的好處，可以趁遊客回新城區後再好好逛

這趟11天的克羅埃西亞流浪記

總共搭了5趟飛機

自駕遊由南往北開了900KM

一路尋幽攬勝走了80KM約11萬步

這趟機票住宿(share)租車(share)路上交通總計約NT$40000(不含吃不含購物)

主要行進路線如下：

台北=》杜拜=〉維也納=》克羅埃西亞=》維也納=〉杜拜=》台北

「機票」

主要航程是阿聯酋往返維也納，來回都在在杜拜轉機，含稅約$26000

另外的oneway航班是搭乘奧地利航空，從維也納飛往君臨城，也就是杜布洛夫尼克Dubrovnik，單程機票含稅加行李約$3200...

原文出處：冰與火之哥。自駕900KM全攻略。南北縱貫克羅埃西亞(上）

延伸閱讀：33歲壯遊人生 - 冰島環島全攻略 - 單槍匹馬任逍遙

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