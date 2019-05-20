親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01背包客棧

【作者:LouisXVIII】

冬天到冰島，日短夜長，看北極光自然是指定活動。在這裡要看極光，雖然可以自行駕車去追，但比較安全及便捷的方法還是參加旅行團。留在首都雷克雅未克(Reykjavik)的話，其實也有機會看到，但一定要到一些沒有光害的地方，所以實際上不是那麽容易。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

出發之前，我也花了不少時間在網上搜尋合適的旅行團。其實行程內容都大同小異，所以除了比較價錢以外，更重要的是看看團的大小。猶記得八年前在這裡參加的追極光團，是以一輛四驅車載著數個乘客四處追北極光。怎料到了今天，這類旅行團已經成為豪華級別，我想找小團出發的，竟然是指約18人一組的。至於一般最大眾化的團，一組竟然可多達40至50人！只能說，冰島的旅遊業在這些年間真的高速發展。當年我參加的那種四驅車團實在太貴了，最後我只好參加小團的那種。因為太多人的話追極光或會不方便，所以實在不建議參加大團了。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

看極光要配合天時地利，若看不到的話很多旅行團都可安排免費隔天再起行，所以當然要盡快開始。於是一到埗的晚上我便立刻出發。這裡所有旅行社都會利用市內劃一的上落點載客，所以同一時間有很多人跟我一樣，冒著呼呼寒風在街上等待前來接載的旅遊車。每次有旅遊車駛來，大家都一擁而上想盡快上車，場面其實很有趣。我大概等了十五分鐘左右，終於看到來接我的小巴了。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

小巴上只有十多個座位，全皆坐滿。這天的導遊叫Siggi，他首先簡單介紹流程，其實就是會載著我們四處走「捕足」極光。他一邊駕車，一邊講解極光形成的原理，我也趁機小睡片刻，始終早上才下機的我還是有點累呢！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

要知道當天看到北極光的機會有多大，最簡單的是查看當天的極光指數(KPIndex)。數值由0至9，數字越高機會越大。不過，看不看到還有很多其他因素，例如雲量、月亮周期等等，所以要所有事情都配合才可看到，其實是很靠運氣的。

就在我半夢半醒之際，車子緩緩停下了。原來Siggi已經找到一個觀賞點，著大家可下車，我們坐得太久也急不及待動動筋骨。雖然外邊十分寒冷，但我這刻心情很期待，而且穿了最厚的衣物，一點也不怕。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這天的極光指數是3，已經是理想的範圍。下了車後，抬頭張望，卻好像看不到甚麽。Siggi指向右邊遠方，說那邊有極光。雖然不太清晰，但細心察看終於發現了。沒看過北極光之前，我會以為那就像螢光一樣閃亮，但當年在冰島看過第一次後，知道那其實是照片拍出來的效果。真相是，一般的極光沒有那麽亮眼，有時候只像一陣薄霧，要看清楚才發現那是發著光的。

當我打開相機拍了第一張照後，就確定那真是極光了。雖然不算壯觀，也起碼是個好開始。其他乘客也紛紛拍照，但奇怪是這群人中居然只得我帶著正式照相機，其他人都只打算用手提電話拍照？真的拍到嗎？反而天天都可追極光的Siggi則很投入地設好腳架拍照，還指導要如何設置相機才拍得好呢。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

看了一會後，趁著極光沒有增強，Siggi說要找更佳的觀賞點，於是又駕車到另一處。原來這裡草叢前方有一片水窪，可看到倒影效果。很可惜，這時天空甚麽都沒有，其他乘客沒等多久都冷得躲回車上，我跟另外幾人陪Siggi等了十分鐘左右，天空依然沒有變化，最後只好放棄了。北極光就是如此難以捉摸般誘人呢。...

原文出處：【冰島】追北極光去吧！

延伸閱讀：【希臘】在雅典衞城充當攝影師

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

極光北極旅行社

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00

企業家的山居歲月！穿越托斯卡尼 遇見翡冷翠

2019-05-03 11:05

遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

2019-04-24 22:00

不給跑就擺臭臉　挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

2019-04-22 21:01

世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

2019-04-10 22:00

匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

2019-04-04 22:30

世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00

走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00

世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

2019-03-26 21:00

最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

2019-03-26 13:18

美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

2019-03-25 21:03

中歐巴黎！ 細細品味「布達佩斯」的獨特風華

2019-03-24 21:01

這些點都免費！慕尼黑「８大免費熱門景點」小資的省錢旅行

2019-03-23 12:10

歐洲必去城堡！一起去感受中世紀的壯麗與迷人

2019-03-17 10:00

荷蘭贊丹「風車村」西歐最早工業化的聚落

2019-03-16 22:00

看三百次都不膩！土耳其「熱氣球景美」美到令人窒息

2019-03-15 17:33

世界那麼大／荷蘭舊首都「海牙」內斂的王都

2019-03-10 14:41

沉重歷史的博物館！波蘭奧斯威辛「納粹集中營」各式遺物、黑白照片

2019-03-09 21:00

世界那麼大／荷蘭首都「阿姆斯特丹」運河交織的古典美城

2019-03-09 09:00

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－下篇

2019-03-06 21:00

古代與現代一覽無遺！ 約旦城市明珠 出土最完整的Jerash古城

2019-02-28 21:00

拉車版朝聖之路 從南法一路玩到西班牙畢爾包

2019-02-24 08:01

旅遊清單首選！「紐約圖書館」每處都是電影般美景

2019-02-22 21:00

哥倫布的故鄉！義大利「Genoa & 拜倫」一探古老的歐式風情

2019-02-21 15:56

只要3萬！ 12天冰島環島輕鬆自駕遊(不含機票)

2019-02-18 21:04

柏林，彷彿看盡德國前世今生的縮影

2019-02-11 21:00

慢活南歐 品味山居歲月

2019-02-06 22:50

冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

2019-02-03 21:00

偷走了這個世界所有的浪漫　希臘「最美」聖托里尼

2019-02-01 21:01

旅遊必去城市推薦　一生一定要去一次的東歐城市

2019-02-01 10:02
看更多

熱門文章

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 20:00

停飛衝擊擴大！遠航宣布取消日韓陸8航線 31班看這裡

2019-05-18 18:46

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

停飛影響786名乘客！品保協會：遠航下週會再停飛「日本、韓國」

2019-05-18 15:18

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-20 10:20

高雄也勝西班牙？38m代步溜滑梯啟用一天就關閉

2019-05-16 10:20

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 21:30

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

才開航4個月！遠東航空「巴拉望、長灘、峴港」航班「全部取消」

2019-05-17 21:08

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 09:10

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 22:30

出國排行程好累？乾脆去印尼超美的島嶼待著，放空時IG美照也發好發滿

2019-05-14 12:15

泰好買！網羅「泰國超商」必買商品

2019-05-13 12:10

酷航限時2日「飛常酷」促銷 馬爾地夫單程含稅3,588元起

2019-05-13 19:20

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:50

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

孤獨星球2019 全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-05-08 10:58

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

童話裡搬出來的渡假聖地　碧藍海水清澈如鏡，粉紅沙灘宛如夢幻仙境！

2019-05-15 16:52

浪漫的極光之旅！在加拿大遇見絕美的自然景象

2019-05-11 10:00

北京大興國際機場成功試飛「空中巨無霸」 預計9月底啟用

2019-05-15 11:11

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

旅行中另種享受！40歲環遊世界中「手繪明信片」他的故事分享

2019-05-12 22:00

取消菲多個航班 遠航總經理坦言粗糙 承諾補償滯留費

2019-05-19 18:05

玩越南正夯！直飛下龍灣搭船、搭車免費 5天4夜自由行最低1萬2起

2019-05-15 16:51

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

今下午開搶！ 捷星航空飛大阪東京單程150元起

2019-05-15 11:46

照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

2019-05-20 10:18

海島之旅趁現在！小資族用這3招搶到優惠好康 馬爾地夫7天5.3萬、泰國機票99元起

2019-05-14 17:39

精打細算！出國旅遊 如何給對小費不吃虧

2019-05-13 11:46

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-18 11:20

2019伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的地下水宮殿 Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

2019-05-13 21:01

台大生帶你413天環球日記！日常即冒險 (上)

2019-05-20 09:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

酷鳥推限時2日優惠 泰國來回含稅4千有找、旅展買未稅99元起

2019-05-13 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top