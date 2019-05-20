追北極光去吧！ 【冰島】機動小團即刻出發

【作者:LouisXVIII】

冬天到冰島，日短夜長，看北極光自然是指定活動。在這裡要看極光，雖然可以自行駕車去追，但比較安全及便捷的方法還是參加旅行團。留在首都雷克雅未克(Reykjavik)的話，其實也有機會看到，但一定要到一些沒有光害的地方，所以實際上不是那麽容易。

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出發之前，我也花了不少時間在網上搜尋合適的旅行團。其實行程內容都大同小異，所以除了比較價錢以外，更重要的是看看團的大小。猶記得八年前在這裡參加的追極光團，是以一輛四驅車載著數個乘客四處追北極光。怎料到了今天，這類旅行團已經成為豪華級別，我想找小團出發的，竟然是指約18人一組的。至於一般最大眾化的團，一組竟然可多達40至50人！只能說，冰島的旅遊業在這些年間真的高速發展。當年我參加的那種四驅車團實在太貴了，最後我只好參加小團的那種。因為太多人的話追極光或會不方便，所以實在不建議參加大團了。

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看極光要配合天時地利，若看不到的話很多旅行團都可安排免費隔天再起行，所以當然要盡快開始。於是一到埗的晚上我便立刻出發。這裡所有旅行社都會利用市內劃一的上落點載客，所以同一時間有很多人跟我一樣，冒著呼呼寒風在街上等待前來接載的旅遊車。每次有旅遊車駛來，大家都一擁而上想盡快上車，場面其實很有趣。我大概等了十五分鐘左右，終於看到來接我的小巴了。

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小巴上只有十多個座位，全皆坐滿。這天的導遊叫Siggi，他首先簡單介紹流程，其實就是會載著我們四處走「捕足」極光。他一邊駕車，一邊講解極光形成的原理，我也趁機小睡片刻，始終早上才下機的我還是有點累呢！

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要知道當天看到北極光的機會有多大，最簡單的是查看當天的極光指數(KPIndex)。數值由0至9，數字越高機會越大。不過，看不看到還有很多其他因素，例如雲量、月亮周期等等，所以要所有事情都配合才可看到，其實是很靠運氣的。

就在我半夢半醒之際，車子緩緩停下了。原來Siggi已經找到一個觀賞點，著大家可下車，我們坐得太久也急不及待動動筋骨。雖然外邊十分寒冷，但我這刻心情很期待，而且穿了最厚的衣物，一點也不怕。

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這天的極光指數是3，已經是理想的範圍。下了車後，抬頭張望，卻好像看不到甚麽。Siggi指向右邊遠方，說那邊有極光。雖然不太清晰，但細心察看終於發現了。沒看過北極光之前，我會以為那就像螢光一樣閃亮，但當年在冰島看過第一次後，知道那其實是照片拍出來的效果。真相是，一般的極光沒有那麽亮眼，有時候只像一陣薄霧，要看清楚才發現那是發著光的。

當我打開相機拍了第一張照後，就確定那真是極光了。雖然不算壯觀，也起碼是個好開始。其他乘客也紛紛拍照，但奇怪是這群人中居然只得我帶著正式照相機，其他人都只打算用手提電話拍照？真的拍到嗎？反而天天都可追極光的Siggi則很投入地設好腳架拍照，還指導要如何設置相機才拍得好呢。

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看了一會後，趁著極光沒有增強，Siggi說要找更佳的觀賞點，於是又駕車到另一處。原來這裡草叢前方有一片水窪，可看到倒影效果。很可惜，這時天空甚麽都沒有，其他乘客沒等多久都冷得躲回車上，我跟另外幾人陪Siggi等了十分鐘左右，天空依然沒有變化，最後只好放棄了。北極光就是如此難以捉摸般誘人呢。...

原文出處：【冰島】追北極光去吧！

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