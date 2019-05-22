科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

【作者:yoshiko_zi】

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一提到羅馬尼亞

大多數人第一個想到的景點多是吸血鬼城堡或是錫比烏的眼睛房子

今天要跟大家介紹另一個羅馬尼亞的景點-地下鹽礦遊樂場

充滿了外星科技感的有趣景點

在距離錫比烏開車約2小時Turda的城市角落

是這次這次冬季自駕遊羅馬尼亞的重點之一(另一個是冰教堂但因纜車停駛故沒成功前往)

地下鹽礦遊樂場官網:

https://salinaturda.eu/?lang=en

開放時間：周一到周日9:00~16:00

門票30列約240台幣

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開採歷史最早可回溯到11世紀，一直到20世紀早期才停用。1992年首度以觀光景點模式開放後，又歷經二次改建，終於在2010年以「鹽礦博物館」的嶄新面貌重新開幕

以遊樂來說器材不是很有趣也老舊與莫名~但是對喜歡攝影的人來講

算是一個可拍性很高的點^^

光是入口往下的樓梯就充滿神秘感

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牆壁開鑿了波浪狀的平滑表面

彷彿進入了異形的喉頭

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接著就是充滿腳臭(潮濕&悶悶)味道的長廊

壁上滿滿鹽的結晶

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往更深入的地方走去會看到延伸到沒有盡頭的走廊(這邊我沒走過去~團友牛牛前往拍攝)

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身為勇於"嚐試"的好奇寶寶

當然要來舔一口看看味道怎麼樣啦

廢話當然是鹹的阿!!!

摸起來是硬邦邦的石頭~舔起來又超鹹感覺很微妙

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走了好一段路就會來到很像施工迴廊的地方

牆壁上開始明顯出現鹽礦的紋路~好美~~

鹽花像鐘乳石般垂下

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搭電梯往下可以看到第一層的遊樂場

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抵達第一層時會先看到紀念品區:

保齡球跟迷你高爾夫球區也都在這

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摩天輪區:

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在摩天輪拍一拍後就往下準備到地底搭船

搭船的地方是下去後往左走一些又再一次搭電梯(看多深)

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搭船處的旁邊有奇妙燈光設計的小亭子

拿來拍外星科技照片超有fu的啦~!

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特地帶發光眼鏡跟led燈線來是對的

人像大師朱志東發揮多年婚紗人像經驗

立刻拍出超有感的作品>///<

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看看大家拍起來多未來感阿XDD

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接著來到重點划船區

一人5列~約台幣40

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從湖面往上看

剛剛拍照的摩天輪區就在右上方有光源的洞穴

划船區是這個礦坑的坑底

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可怕的是沒給救生衣

人如果掉下去不知道會不會像死海那樣容易漂起來

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這邊有詳細介紹的影片檔:

以上照片感謝超猛旅伴提供火力支援

朱志東/MOO/VICKY(照片拍攝)

JOEY(照片拍攝&影片剪輯)

更多鹽礦遊樂場照片可至網誌欣賞:

http://yoshiko1021.pixnet.net/blog/post/350184532

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原文出處：神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場Salina Turda

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