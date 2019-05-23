親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

答詢像在鬥嘴 宜縣長林姿妙備詢沒關麥克風碎念「嘜擱害我」

被指有前科他仍力挺 館長誇這人是「目前國民黨最認真做事的」

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01背包客棧

【作者:dorothylu0716】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

你知道瑞士的首都在哪嗎？絕對不是日內瓦也不是蘇黎世！那伯恩呢？有人說伯恩是瑞士的首都，關於瑞士首都問題一直有著爭議，1848年聯邦議達成了共識，並將伯恩設為瑞士聯邦的所在地，稱為聯邦城市（德語：Bundesstadt）。伯恩這座城市容納了約13萬人口，驚豔的是整座城市都是文化遺產！來到伯恩看不見現代的高樓大廈，放眼望去是擁有一片片紅磚頭「紅」的風景，也許是冬天來到伯恩，整體伯恩帶給我的感覺是保有歷史痕跡、古色古香；伯恩完整的保存了中世紀古老騎樓的模樣，使得整座城市被列為世界文化遺產。不過，1405年伯恩曾經遭逢大火，使得原本木頭建造的老城幾乎全毀，後來設計師改以大石改造，改建後的伯恩保留到了今天。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

早上從蒙投出發，下一站來到了伯恩；雖然這兩座城市都隸屬於瑞士領土，但風情完全不同，每座城市之間的差異，能夠看見瑞士多樣的風情。伯恩為瑞士第四大城，僅次於蘇黎世、日內瓦及巴爾賽，由於伯恩沿著AareRiver(阿勒河)經常有熊仔出沒，熊仔意象不經意出現在伯恩，從伯恩英文中的Bern是由德文熊Bär而命名。以下來分享我在伯恩留下的足跡吧！

必遊景點1：玫瑰花園Rosengarten

我們來到伯恩的第一站是玫瑰花園，從高處遠眺AareRiver(阿勒河)及城市樣貌，再慢慢散步走到舊城市區。放眼望去的伯恩，灰濛濛的、紅磚頭紅的，也許是冬天的關係，就用「雨濛濛」來形容我所看見的伯恩吧！玫瑰花園是欣賞整體伯恩最佳的位置，沿著步道經過愛因斯坦雕像座椅，為旅人來到這座城市留下了第一個伏筆。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

必遊景點2：熊公園BarenPark

熊公園又稱熊之都，這座公園沿著AareRiver(阿勒河)所建造，用最安全的方式將人類與熊仔區隔，使得熊仔們與人類共生共存。如前提所說，整座伯恩總是能不經意地看見熊旗幟、熊雕刻、熊噴泉等，歡迎來到熊仔之都。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

必遊景點3：伯恩噴泉池

伯恩最特別的地方是，整座城市每100-200公尺的腳程就有一座噴泉池，超過百座噴泉的伯恩，已成為我記住伯恩的方式；噴水池雕像乘載了許多當地傳說與聖經的故事，其中最知名的包括食嬰者噴泉與正義女神噴泉。走在伯恩市區上，除了可以走在拱門長廊外，另一個方式就是沿著噴泉走在馬路中間，不過旅客遊走在車與車之間，行走時需注意自身安全。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

必遊景點4：拱門長廊購物街

伯恩的長廊長達6公里，也因此有人說遊覽這座城市可以不用帶傘。伯恩市區有許多品牌進駐，如果時間足夠，服飾、咖啡廳、超市、紀念品、巧克力應有盡有，大買特買不是問題。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

必遊景點5：鐘塔

沿著噴泉池，感受中世紀的建築樣貌，伯恩最值得朝聖的景點就是伯恩西城門的鐘樓，鐘塔儼然已成了舊城區的在地地標。這座古老鐘塔不僅可以報時，時鐘上黑底金字是我們現代都還在使用的時鐘，下層紅黑藍金色的是天文鐘，包含了月份、星期、日期、12星座及日、月盈缺，非常壯觀！來到天文鐘的面前，建議留筆預算來瑞士買支錶吧！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

必遊景點6：愛因斯坦故居...

原文出處：【2019瑞士/伯恩Bern】整座城市都是世界文化遺產：鐘塔、溫泉噴水池、拱門長廊、愛因斯坦故居、熊公園、玫瑰花園

延伸閱讀：【瑞士】寧靜日內瓦湖畔：西庸古堡 X 皇后樂團主唱最愛小鎮

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瑞士公園步道

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

科技感十足！ 超神秘科幻的羅馬尼亞地下鹽礦遊樂場 Salina Turda

2019-05-22 22:00

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00

企業家的山居歲月！穿越托斯卡尼 遇見翡冷翠

2019-05-03 11:05

遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

2019-04-24 22:00

不給跑就擺臭臉　挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

2019-04-22 21:01

世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

2019-04-10 22:00

匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

2019-04-04 22:30

世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00

走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00

世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

2019-03-26 21:00

最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

2019-03-26 13:18

美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

2019-03-25 21:03

中歐巴黎！ 細細品味「布達佩斯」的獨特風華

2019-03-24 21:01

這些點都免費！慕尼黑「８大免費熱門景點」小資的省錢旅行

2019-03-23 12:10

歐洲必去城堡！一起去感受中世紀的壯麗與迷人

2019-03-17 10:00

荷蘭贊丹「風車村」西歐最早工業化的聚落

2019-03-16 22:00

看三百次都不膩！土耳其「熱氣球景美」美到令人窒息

2019-03-15 17:33

世界那麼大／荷蘭舊首都「海牙」內斂的王都

2019-03-10 14:41

沉重歷史的博物館！波蘭奧斯威辛「納粹集中營」各式遺物、黑白照片

2019-03-09 21:00

世界那麼大／荷蘭首都「阿姆斯特丹」運河交織的古典美城

2019-03-09 09:00

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－下篇

2019-03-06 21:00

古代與現代一覽無遺！ 約旦城市明珠 出土最完整的Jerash古城

2019-02-28 21:00

拉車版朝聖之路 從南法一路玩到西班牙畢爾包

2019-02-24 08:01

旅遊清單首選！「紐約圖書館」每處都是電影般美景

2019-02-22 21:00

哥倫布的故鄉！義大利「Genoa & 拜倫」一探古老的歐式風情

2019-02-21 15:56

只要3萬！ 12天冰島環島輕鬆自駕遊(不含機票)

2019-02-18 21:04

柏林，彷彿看盡德國前世今生的縮影

2019-02-11 21:00

慢活南歐 品味山居歲月

2019-02-06 22:50

冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

2019-02-03 21:00
看更多

熱門文章

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 20:00

停飛衝擊擴大！遠航宣布取消日韓陸8航線 31班看這裡

2019-05-18 18:46

停飛影響786名乘客！品保協會：遠航下週會再停飛「日本、韓國」

2019-05-18 15:18

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-20 10:20

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

高雄也勝西班牙？38m代步溜滑梯啟用一天就關閉

2019-05-16 10:20

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 21:30

什麼叫熱到爆？ 雲南玉米田被曬到「自爆」成爆米花

2019-05-21 10:16

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

才開航4個月！遠東航空「巴拉望、長灘、峴港」航班「全部取消」

2019-05-17 21:08

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 09:10

出國排行程好累？乾脆去印尼超美的島嶼待著，放空時IG美照也發好發滿

2019-05-14 12:15

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 22:30

保證不無聊! 到泰國曼谷家庭旅遊 首選8處必訪景點

2019-05-20 20:12

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:50

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

童話裡搬出來的渡假聖地　碧藍海水清澈如鏡，粉紅沙灘宛如夢幻仙境！

2019-05-15 16:52

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-21 09:30

孤獨星球2019 全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-05-08 10:58

恐怖極了！ 揭密非洲原始部落裡的奇特習俗

2019-05-22 10:04

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

2019-05-20 10:18

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

走跳世界／在地人激推的「帛琉美食」

2019-05-21 12:01

取消菲多個航班 遠航總經理坦言粗糙 承諾補償滯留費

2019-05-19 18:05

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-20 12:36

到泰國曼谷摘星! 精選十家必吃米其林餐廳

2019-05-22 23:45

追北極光去吧！　【冰島】機動小團即刻出發

2019-05-20 21:01

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-19 09:30

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-18 11:20

岩洞、森林、城堡　你不知道的蘇格蘭旅遊秘境！

2019-05-20 11:17

台大生帶你413天環球日記！日常即冒險 (上)

2019-05-20 09:00

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

30%以上購物折扣! 精選四大馬來西亞血拚夯點

2019-05-22 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top