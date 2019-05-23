鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

【作者:dorothylu0716】

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你知道瑞士的首都在哪嗎？絕對不是日內瓦也不是蘇黎世！那伯恩呢？有人說伯恩是瑞士的首都，關於瑞士首都問題一直有著爭議，1848年聯邦議達成了共識，並將伯恩設為瑞士聯邦的所在地，稱為聯邦城市（德語：Bundesstadt）。伯恩這座城市容納了約13萬人口，驚豔的是整座城市都是文化遺產！來到伯恩看不見現代的高樓大廈，放眼望去是擁有一片片紅磚頭「紅」的風景，也許是冬天來到伯恩，整體伯恩帶給我的感覺是保有歷史痕跡、古色古香；伯恩完整的保存了中世紀古老騎樓的模樣，使得整座城市被列為世界文化遺產。不過，1405年伯恩曾經遭逢大火，使得原本木頭建造的老城幾乎全毀，後來設計師改以大石改造，改建後的伯恩保留到了今天。

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早上從蒙投出發，下一站來到了伯恩；雖然這兩座城市都隸屬於瑞士領土，但風情完全不同，每座城市之間的差異，能夠看見瑞士多樣的風情。伯恩為瑞士第四大城，僅次於蘇黎世、日內瓦及巴爾賽，由於伯恩沿著AareRiver(阿勒河)經常有熊仔出沒，熊仔意象不經意出現在伯恩，從伯恩英文中的Bern是由德文熊Bär而命名。以下來分享我在伯恩留下的足跡吧！

必遊景點1：玫瑰花園Rosengarten

我們來到伯恩的第一站是玫瑰花園，從高處遠眺AareRiver(阿勒河)及城市樣貌，再慢慢散步走到舊城市區。放眼望去的伯恩，灰濛濛的、紅磚頭紅的，也許是冬天的關係，就用「雨濛濛」來形容我所看見的伯恩吧！玫瑰花園是欣賞整體伯恩最佳的位置，沿著步道經過愛因斯坦雕像座椅，為旅人來到這座城市留下了第一個伏筆。

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必遊景點2：熊公園BarenPark

熊公園又稱熊之都，這座公園沿著AareRiver(阿勒河)所建造，用最安全的方式將人類與熊仔區隔，使得熊仔們與人類共生共存。如前提所說，整座伯恩總是能不經意地看見熊旗幟、熊雕刻、熊噴泉等，歡迎來到熊仔之都。

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必遊景點3：伯恩噴泉池

伯恩最特別的地方是，整座城市每100-200公尺的腳程就有一座噴泉池，超過百座噴泉的伯恩，已成為我記住伯恩的方式；噴水池雕像乘載了許多當地傳說與聖經的故事，其中最知名的包括食嬰者噴泉與正義女神噴泉。走在伯恩市區上，除了可以走在拱門長廊外，另一個方式就是沿著噴泉走在馬路中間，不過旅客遊走在車與車之間，行走時需注意自身安全。

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必遊景點4：拱門長廊購物街

伯恩的長廊長達6公里，也因此有人說遊覽這座城市可以不用帶傘。伯恩市區有許多品牌進駐，如果時間足夠，服飾、咖啡廳、超市、紀念品、巧克力應有盡有，大買特買不是問題。

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必遊景點5：鐘塔

沿著噴泉池，感受中世紀的建築樣貌，伯恩最值得朝聖的景點就是伯恩西城門的鐘樓，鐘塔儼然已成了舊城區的在地地標。這座古老鐘塔不僅可以報時，時鐘上黑底金字是我們現代都還在使用的時鐘，下層紅黑藍金色的是天文鐘，包含了月份、星期、日期、12星座及日、月盈缺，非常壯觀！來到天文鐘的面前，建議留筆預算來瑞士買支錶吧！

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必遊景點6：愛因斯坦故居...

原文出處：【2019瑞士/伯恩Bern】整座城市都是世界文化遺產：鐘塔、溫泉噴水池、拱門長廊、愛因斯坦故居、熊公園、玫瑰花園

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