親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

埃及觀光巴士遭爆炸攻擊 17人受傷

鋒面明日到！轉涼19度 全台防大雨豪雨

金碧輝煌超美！巴黎歌劇院「歌劇魅影」啟發地

2019-05-19 22:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

巴黎歌劇院，又稱加尼葉歌劇院，除了是巴黎的重要地標，啟發「歌劇魅影」的水晶燈掉落意外正是在這裡發生的。它也是十九世紀時巴黎都市更新計畫中的重點項目，因此地理位置絕佳-前方歌劇院大道的盡頭即是羅浮宮，而後方則是拉法葉百貨及春天百貨，是巴黎不可錯過的景點之一。

【巴黎歌劇院的歷史】隨著法蘭西第二帝國的確立，在拿破崙三世的授意與奧斯曼男爵的主導下，巴黎展開了大規模改造。除了拆除中世紀的街區、統一建築樣式與增建路燈、下水道等基礎建設的措施外，也包含了闢建許多大道與公園。原本就已經不敷使用的舊劇院，於一次拿破崙三世在劇院入口遭刺殺未遂的事件後，也將新建一座更大、更合宜且安全的歌劇院列入了這次的改造計畫中。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-巴黎歌劇院南面的立面。

宏偉華麗的巴黎歌劇院最終在1875年竣工，為當時世上最大的劇院。1896年一場展演廳水晶燈掉落砸死一人死的意外，啟發了小說『歌劇魅影』（LeFantômedel'Opéra)），更在1980年代被安德魯洛伊韋伯改編成熱門的音樂劇。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-巴黎歌劇院北面與其周遭極為奧斯曼式的街區。

【巴黎歌劇院的建築特色與拍攝建議】從羅浮宮望向典型奧斯曼式的歌劇院大道，就可以看到路底的歌劇院以及其著名的立面。整個歌劇院的建築其實融入了不少音樂與藝術的元素。如立面上的貝多芬、莫札特等音樂家的半身像。拍攝歌劇院最佳地點為前方隔條馬路的地鐵入口處小廣場以及歌劇院大道。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-由典型奧斯曼式的歌劇院大道望向巴黎歌劇院。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

進入歌劇院、通過安檢後，首先見到的就是華麗的主階梯。在過去，歌劇院是上流社會的重要社交場所。在演出前後與中場休息，這裡就是人們，特別是女士們，看人與被看的場所。加上這裡是過去進入歌劇院主門後第一個映入眼簾的地方，因此建造得無比華麗。除了運用大量的大理石材外，也有精美的雕刻、眾多燭燈。讓任何造訪歌劇院的人都會驚嘆地留下第一印象。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

-巴黎歌劇院華麗的主階梯。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

順著主階梯上到二樓，便能來到南面的前廳。金碧輝煌的前廳是巴黎歌劇院的必看重點之一，也是巴黎歌劇院的廣告主角。在巴黎地鐵常常可以看到巴黎歌劇院的燈箱廣告，背景圖片正是這座前廳。前聽的一大重點則是天花板的壁畫，繪畫的主題為音樂的歷史。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

最後的必看重點就是有著著名水晶燈的展演廳。展演廳拱頂上現代的壁畫是出自夏卡爾(Chagall)之手。可以看到上面除了畫有歌劇院本身之外，還有凱旋門、方尖碑、艾菲爾鐵塔和馬德蓮教堂等巴黎名勝。如果參加定時專人導覽的話，可以到最底層的觀眾席參觀；沒有參加導覽的話，則只能從第二層看台參觀。我當時到歌劇院的時間離英文導覽團還有一大段時間，所以就沒有參加。但根據我在其他歌劇院參觀的經驗，參加導覽團是最好的參觀方式，除了完整的解說，還可以進到一般散客禁止進入的地方參觀。因此若是時間允許，還是推薦參加官方導覽。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

更多我的旅行短篇記事請參考...

原文出處：巴黎歌劇院 歌劇魅影啟發地

延伸閱讀：羅浮宮 以美乘載美的藝術殿堂

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巴黎公園背包客

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

2019-05-17 08:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00

企業家的山居歲月！穿越托斯卡尼 遇見翡冷翠

2019-05-03 11:05

遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

2019-04-24 22:00

不給跑就擺臭臉　挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

2019-04-22 21:01

世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

2019-04-10 22:00

匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

2019-04-04 22:30

世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00

走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00

世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

2019-03-26 21:00

最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

2019-03-26 13:18

美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

2019-03-25 21:03

中歐巴黎！ 細細品味「布達佩斯」的獨特風華

2019-03-24 21:01

這些點都免費！慕尼黑「８大免費熱門景點」小資的省錢旅行

2019-03-23 12:10

歐洲必去城堡！一起去感受中世紀的壯麗與迷人

2019-03-17 10:00

荷蘭贊丹「風車村」西歐最早工業化的聚落

2019-03-16 22:00

看三百次都不膩！土耳其「熱氣球景美」美到令人窒息

2019-03-15 17:33

世界那麼大／荷蘭舊首都「海牙」內斂的王都

2019-03-10 14:41

沉重歷史的博物館！波蘭奧斯威辛「納粹集中營」各式遺物、黑白照片

2019-03-09 21:00

世界那麼大／荷蘭首都「阿姆斯特丹」運河交織的古典美城

2019-03-09 09:00

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－下篇

2019-03-06 21:00

古代與現代一覽無遺！ 約旦城市明珠 出土最完整的Jerash古城

2019-02-28 21:00

拉車版朝聖之路 從南法一路玩到西班牙畢爾包

2019-02-24 08:01

旅遊清單首選！「紐約圖書館」每處都是電影般美景

2019-02-22 21:00

哥倫布的故鄉！義大利「Genoa & 拜倫」一探古老的歐式風情

2019-02-21 15:56

只要3萬！ 12天冰島環島輕鬆自駕遊(不含機票)

2019-02-18 21:04

柏林，彷彿看盡德國前世今生的縮影

2019-02-11 21:00

慢活南歐 品味山居歲月

2019-02-06 22:50

冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

2019-02-03 21:00

偷走了這個世界所有的浪漫　希臘「最美」聖托里尼

2019-02-01 21:01

旅遊必去城市推薦　一生一定要去一次的東歐城市

2019-02-01 10:02

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－上篇

2019-01-31 21:54

廢墟中重生「德勒斯登」巴洛克經典名城

2019-01-30 21:00
看更多

熱門文章

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 20:00

停飛衝擊擴大！遠航宣布取消日韓陸8航線 31班看這裡

2019-05-18 18:46

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

停飛影響786名乘客！品保協會：遠航下週會再停飛「日本、韓國」

2019-05-18 15:18

高雄也勝西班牙？38m代步溜滑梯啟用一天就關閉

2019-05-16 10:20

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 21:30

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

才開航4個月！遠東航空「巴拉望、長灘、峴港」航班「全部取消」

2019-05-17 21:08

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 09:10

糗！向飯店櫃檯要枕頭 幾周過去床上竟是這景況

2019-05-18 22:30

出國排行程好累？乾脆去印尼超美的島嶼待著，放空時IG美照也發好發滿

2019-05-14 12:15

泰好買！網羅「泰國超商」必買商品

2019-05-13 12:10

酷航限時2日「飛常酷」促銷 馬爾地夫單程含稅3,588元起

2019-05-13 19:20

遠航臨時停飛3航線 包團旅行社估損失上億：擬發動拒搭

2019-05-18 10:50

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

印尼、泰國、馬來西亞村落成了富國垃圾場！

2019-05-11 20:00

浪漫的極光之旅！在加拿大遇見絕美的自然景象

2019-05-11 10:00

童話裡搬出來的渡假聖地　碧藍海水清澈如鏡，粉紅沙灘宛如夢幻仙境！

2019-05-15 16:52

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

北京大興國際機場成功試飛「空中巨無霸」 預計9月底啟用

2019-05-15 11:11

孤獨星球2019 全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-05-08 10:58

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

旅行中另種享受！40歲環遊世界中「手繪明信片」他的故事分享

2019-05-12 22:00

不畏停飛！遠航18日送「不限航點機票」 百餘民眾照搶

2019-05-18 19:00

湖光山色太迷人！瑞士鐵路12日遊　結合健行的半自助行程

2019-05-12 09:00

玩越南正夯！直飛下龍灣搭船、搭車免費 5天4夜自由行最低1萬2起

2019-05-15 16:51

影／罕見！美德州閃電打在「同一點」多達11次

2019-05-11 21:30

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

差點命喪尼泊爾！網友分享「高山症」的真實經歷

2019-05-11 21:00

今下午開搶！ 捷星航空飛大阪東京單程150元起

2019-05-15 11:46

取消菲多個航班 遠航總經理坦言粗糙 承諾補償滯留費

2019-05-19 18:05

海島之旅趁現在！小資族用這3招搶到優惠好康 馬爾地夫7天5.3萬、泰國機票99元起

2019-05-14 17:39

海洋暖化出現「遊蕩魚」 熱帶魚、南極海豹紐西蘭現蹤

2019-05-11 19:02

精打細算！出國旅遊 如何給對小費不吃虧

2019-05-13 11:46

2019伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的地下水宮殿 Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

2019-05-13 21:01

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top