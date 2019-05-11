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希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00FunTime旅遊比價

希臘自由行聽起來好像很難達成，但其實做好準備一樣可以輕鬆出發。一提到希臘，大家的想像是什麼呢？相信大家腦海中都會浮現藍色的圓頂建築與白色的牆面，再搭配浪漫的愛琴海還有依傍著海看夕陽下沉。但希臘除了象徵唯美浪漫之外，還有豐富的人文歷史，更是重要文明的起源，也孕育了流傳後世的偉大思想，是每個人一生中必訪的地方之一！

到希臘的交通方式

目前台灣還沒有任何飛機可以直飛希臘，因此在交通上就會花上較長的時間，小編在這裡特地整理飛到希臘首都─雅典的機票，也可以根據自己的需求來選擇不同的機票唷！

到希臘的交通方式 圖／funtime小編
到希臘的交通方式 圖／funtime小編
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到希臘的交通方式 圖／funtime小編
到希臘的交通方式 圖／funtime小編
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但其實機票的價格都會浮動，有時候猶豫一下晚了一些買，就會比之前看還要貴上許多；有時候甚至先買還比較貴！價格的波動真的令人很摸不著頭緒耶~但只要加入會員，然後點選馬上追蹤價格，Funtime機票比價就會即時告訴你價格的變化，讓你不錯過最好的下手時機！

希臘特色景點

雅典─衛城

雅典─衛城 圖／Public Domain Pictures
雅典─衛城 圖／Public Domain Pictures
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位於雅典市中心山坡上的歷史遺跡─Acropolis衛城，是每個來雅典的觀光客必來的景點，衛城裡頭有最知名的「帕德嫩神殿 Parthenon」，這座建築體現了古希臘文明的核心理念：均衡，衛城見證了人類文明歷史裡最偉大輝煌的一段時期。看到象徵偉大人類文明的建築在眼前，心中一定充滿激動跟感慨！

梅特歐拉─天空之城

梅特歐拉─天空之城 圖／Flickr
梅特歐拉─天空之城 圖／Flickr
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建造在深山裡，山壁上的修道院，因為看起來像漂浮在空中，所以有了天空之城的稱號。來到天空之城，除了可以欣賞一望無際的山景之外，也一定要造訪這些與世隔絕的修道院，更不禁讓人感嘆不知需要多少人力與技術才能把修道院蓋在如此陡峭的山壁上。這裡一共有六座修道院，要一天逛完實在是不太可能，而且大部分的修道院都要爬非常多階樓梯，建議前往的旅客斟酌自身情況喔~

小編說：其實還蠻多人到天空之城會租機車代步~是修道院之間很方便的交通工具唷！

聖托里尼島

聖托里尼島 圖／pixabay
聖托里尼島 圖／pixabay
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相信許多人對於希臘的第一印象就是白色的建築跟藍色的屋頂還有蔚藍的海洋相互呼應，而這樣最經典的希臘印象其實就是聖托里尼唷~~來到希臘應該沒有人會錯過這樣的景致，尤其再看著夕陽落下，感覺所有煩惱都會被洗淨，整個人都被浪漫氛圍環繞！

米克諾斯島

米克諾斯島 圖／pixabay
米克諾斯島 圖／pixabay
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除了聖托里尼，旅客一定要拜訪的就是米克諾斯島，米克諾斯島上的建築也以白色為主，穿梭在白色的建築中，特定時節還有九重葛點綴，提供旅客最夢幻的度假氛圍。有人會稱米克諾斯島為一個白色的迷宮，因為走入其中就會讓人彷彿置身雪白的童話般~

扎金素斯島

扎金素斯島 圖／pixabay
扎金素斯島 圖／pixabay
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扎金素斯島中最著名的就是沈船灣，沈船灣原名「Navagio Beach」，後來因有艘走私船擱淺而被遺棄在海灘上，而得到「Shipwreck Beach」（沈船灣）的名稱。近年來因為知名韓劇太陽的後裔在這裡拍攝而又聲名大噪起來。不管有沒有看過這部韓劇，都很值得來看看清澈的海水拍打著白沙灘還有無邊無際的湛藍海水！

小編說：扎金素斯島內的交通比較不方便，推薦大家可以上網報名當地的one day tour就可以把重要景點都走完唷！

希臘10天行程規劃

經典行程不錯過

Day1：台灣→賽薩洛尼基機場

Day2：賽薩洛尼基機場→梅特歐拉（天空之城）→聖尼古拉歐斯修道院St. Nicholas Anapavsa　Monastery→修女修道院Roussanou Monastery

Day3：大邁泰奧拉修道院Great Meteoron Monastery→特里亞達修道院 Holy Trinity Monastery→聖史蒂芬諾斯修道院Saint Stephen Monastery→雅典→憲法廣場→國會大廈→雅典學院、雅典大學、國家圖書館

Day4：雅典→米克諾斯島→聖尼可拉斯教堂→帕拉波爾提亞尼教堂→小威尼斯→卡特米利風車

Day5：天堂海灘→超級天堂海灘

Day6：米克諾斯島→聖托里尼→費拉→東正教大聖堂→費拉舊港、驢子階梯、纜車→天主教堂

Day7：聖托里尼之心→紅沙灘→驢子啤酒廠→卡馬利海灘

Day8：大教堂→黃教堂→藍頂教堂→雅典

Day9：衛城（奧林匹亞宙斯神殿、戴奧尼索斯劇場）→無名戰士紀念碑、衛兵交接→古羅馬市集→歐摩尼亞廣場→雅典中央市場→國家考古博物館→布拉卡區

Day10：雅典→台灣

希臘13天行程規劃

最深入的自然人文之旅

Day1：台灣→雅典

Day2：憲法廣場→無名戰士紀念碑→雅典學院→雅典大學→國家圖書館→哈德良拱門→衛城（奧林匹亞宙斯神殿、戴奧尼索斯劇場）→新衛城博物館

Day3：雅典→梅特歐拉（天空之城）→聖尼古拉歐斯修道院St. Nicholas Anapavsa　Monastery→修女修道院Roussanou Monastery

Day4：瓦爾拉姆修道院Varlaam Monastery→大邁泰奧拉修道院Great Meteoron Monastery→特里亞達修道院 Holy Trinity Monastery→聖史蒂芬諾斯修道院Saint Stephen Monastery→雅典

Day5：雅典→米克諾斯島→聖尼可拉斯教堂→帕拉波爾提亞尼教堂→小威尼斯→卡特米利風車

Day6：天堂海灘→超級天堂海灘

Day7：米克諾斯島→聖托里尼→費拉→東正教大聖堂→費拉舊港、驢子階梯、纜車→天主教堂

Day8：聖托里尼之心→紅沙灘→驢子啤酒廠→卡馬利海灘

Day9：大教堂→黃教堂→藍頂教堂

Day10：聖托里尼→扎金索斯島

Day11：藍洞→沈船灣→扎金索斯市→雅典

Day12：古代安哥拉→哈德良圖書館→古羅馬市集→歐摩尼亞廣場→雅典中央市場→國家考古博物館→布拉卡區

Day13：雅典→台灣

希臘國內交通

希臘的旅遊景點分為不同的區域，在不同區域之間移動所需要的交通工具當然也就不一樣囉~下面會介紹希臘境內主要的交通方式，讓大家更有概念要如何選擇適合的工具！

跳島─雅典到聖托里尼島、米克諾斯島

渡輪或飛機

渡輪或飛機 圖／funtime小編
渡輪或飛機 圖／funtime小編
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這裡小編要再囉嗦的多提一點，其實渡輪都非常大艘也有可以走動跟吃飯買東西的空間，整體而言也算是蠻穩的唷！切記要搭渡輪不要搭到快艇了！

推薦的走法：雅典→（渡輪）→米克諾斯→（渡輪）→聖托里尼→（飛機）→雅典

小編提醒你：除了Blue Star ferries 無法從官網刷信用卡訂票外，其他的都可以從官網訂票唷~

雅典到天空之城

希臘國鐵

希臘國鐵 圖／Wikimedia
希臘國鐵 圖／Wikimedia
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從雅典前往北方的天空之城，要先搭火車到卡蘭巴卡。這是最好也是最省時的方法唷！記得要先在網路上買票，省去現場排隊的時間！

票價：來回20~35歐

花費時間：5小時

相信普遍大家對於希臘都有一個很美好夢幻的想像，但同時又覺得希臘好像遙不可及。其實去希臘旅遊一點都不麻煩，只要把時間空下來再參照這份攻略，就可以輕鬆出發。每個人都值得去一次希臘，感受地中海毫無保留的浪漫情懷，也親眼見證希臘古文明的璀璨。

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime五月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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步道希臘機票公園博物館

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