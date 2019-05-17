法國索米爾「葡萄酒產區」百年酒莊阿克曼

【作者:joshua623】

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到法國怎麼能不喝葡萄酒，而說到葡萄酒，大家腦中自然地會浮現波爾多(Bordeaux)、勃艮第(Bourgogne)或是香檳(Champagne)，但廣大的法國國土上，產地其實多達十幾區。在被稱為法國後花園的「羅亞爾河流域」，以許多絕美的城堡而為眾人所熟知，也因為這些城堡而被列入世界遺產，但這裡其實也是重要的葡萄酒產區。位於全長1000多公里羅亞爾河流域的產區，由於其上、中、下游各自不同的氣候及地形，孕育出了許多風味截然不同的葡萄及酒種，其釀酒歷史可以追朔至西元1世紀，甚至在12世紀中期的盛產時期，其葡萄酒價格還高過波爾多。這次追逐著世界遺產-羅亞爾河谷的城堡群，在索米爾(Saumur)地區停留了兩天，當地的氣泡酒(SparklingWine)由於使用傳統製造方法，在法國可是相當知名。在觀光介紹處的推薦下，探訪了當地著名的百年阿克曼酒莊(Ackerman)，究竟酒莊長甚麼樣呢?一起來看看吧!

索米爾(Saumur)位置

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索米爾(Saumur)位於巴黎西南方約300公里，為法國羅亞爾河地區大區曼恩-羅亞爾省的一個鎮，屬於羅亞爾河谷中段，主要土壤為白堊土。

巴黎(Paris)至索米爾(Saumur)交通

從巴黎的GAREMONTPARNASSE車站出發，搭乘法國高鐵TGV至昂熱車站(ANGERSSAINT-LAUD)轉車，至索米爾(SAUMUR)車站，全程含轉車約2小時10分~2小時50分左右。

從巴黎的GAREMONTPARNASSE車站出發，搭乘法國高鐵TGV至圖爾車站(TOURSCENTRE)轉車，至索米爾(SAUMUR)車站，全程含轉車約2小時10分~2小時50分左右。

票價約30~50歐元

阿克曼酒莊(Ackerman)交通

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從索米爾(Saumur)市中心可以搭乘公車31號線，至Pompidou站下車，回程時同樣在此站的對向車道坐車即可回市區。

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下車後沿著河岸邊的RueJeanAckerman走約10幾分鐘，即可抵達阿克曼(Ackerman)酒莊。

＊沿路上還有許多知名的酒莊，大家如果時間充裕的話可以多參觀，多品嘗比較幾家。

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阿克曼酒莊(Ackerman)

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在1811年，來自比利時安特衛普的Jean-BaptisteAckerman，由於索米爾(Saumur)特殊的白堊土質(石灰)特性，選擇在此開展他的葡萄酒事業。當地被稱為Tuffeau的石灰岩地質，常被用作建築房子及城堡的材料，因此當地設有許多開採用的坑道。在Tuffeau材質的坑道中，由於恆溫且高濕，對葡萄酒緩慢熟成的步驟提供了最佳的環境，Ackerman也買下了當地約7公里的坑道作葡萄酒生產。另外索米爾(Saumur)位於羅亞爾河河畔，可以連接水路至整個羅亞爾河流域境內，在葡萄酒的輸出以及勞動力的提供上，起到最大的作用。

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酒窖參觀

票價:成人6歐元，14歲以下免費

開放時間請參考以下網頁

https://visite.ackerman.fr/en/practical-information/opening-hours/

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一走進酒窖，的確可以感受到溫度下降不少。在坑道中可以看到一排排的架子，這在當時還是完全人力製酒的時代裡，可是不可或缺的道具。...

原文出處：(法國)羅亞爾河谷(Loire Valley)葡萄酒產區-索米爾(Saumur)的阿克曼(Ackerman)酒莊

延伸閱讀：(法國)羅亞爾河谷(Loire Valley)的皇家墓地-風弗洛修道院(Fontevraud Abbey)

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