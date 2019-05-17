法國皇家墓地「風弗洛修道院」神秘的世界遺產

【作者:joshua623】

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在法國羅亞爾河谷區域，由於其美麗且傑出的人文景觀、歷史名城和村莊，在2000年被列入世界遺產之中。也許你聽過著名的香波爾堡(ChâteaudeChambord)，或是被稱為女人堡的舍農索堡(ChâteaudeChenonceau)，但在這超過300座城堡的羅亞爾河谷中，藏有一處較少人知道的風弗洛修道院(FontevraudAbbey)。在歐洲歷史上，這裡可是佔有不可或缺的重要地位，英王亨利2世、前法國及英國皇后-阿基坦的埃莉諾，以及他們的兒子獅心王理查1世都葬於此處。這次追逐著羅亞爾河流域的世界遺產，有機會能一訪這神秘的修道院，究竟它長甚麼樣?一起來看看吧!

風弗洛修道院(FontevraudAbbey)位置

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風弗洛修道院(FontevraudAbbey)位置十分隱密，一不小心就會從地圖上錯過，它位於索米爾(Saumur)東邊約15公里，巴黎西南方約300公里，屬於羅亞爾河谷中段。

交通:

要去風弗洛修道院，交通算是比較不方便，如果從巴黎出發必須先搭車至最近的大城鎮索米爾(Saumur)，之後再轉公車前往。

巴黎(Paris)至索米爾(Saumur)交通

從巴黎的GAREMONTPARNASSE車站出發，搭乘法國高鐵TGV至昂熱車站(ANGERSSAINT-LAUD)轉車，至索米爾(SAUMUR)車站，全程含轉車約2小時10分~2小時50分左右。

從巴黎的GAREMONTPARNASSE車站出發，搭乘法國高鐵TGV至圖爾車站(TOURSCENTRE)轉車，至索米爾(SAUMUR)車站，全程含轉車約2小時10分~2小時50分左右。

票價約30~50歐元

索米爾(Saumur)至風弗洛修道院(FontevraudAbbey)交通

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在索米爾市中心的C.-VilleRoosevelt站搭乘1號公車，約30分鐘車程抵達8mai1945–Abbaye站下車。

1.時刻表方面大家要注意，左邊是平日的行駛時間，右邊是禮拜六及特殊假日的時間。

2.第一行LMMeJV指的是星期幾行駛的意思，L:星期一；M:星期二；Me:星期三；J:星期四；V:星期五；S:星期六，而禮拜日不行駛。例如LMJV指的就是星期一、二、四、五有行駛。

3.黃色欄位的TAD是電話預約車，基本上可以無視。

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風弗洛修道院(Fontevraud Abbey)

風弗洛修道院最早建於1101年，由牧師Robertd’Arbrissel所創立，最初的設想為”理想的城市”，混和(mixed)成為其中心思想，希望社會中各行各業，不同背景的人們，都可以一起在這生活。

從1189年開始，風弗洛修道院成為了皇家墓地，英王亨利2世、傳奇的前法國皇后及英國皇后阿基坦的埃莉諾，以及他們的兒子獅心王理查1世皆葬於此。而在長達7個世紀期間，這裡歷經過36位女修道院長，她們基本上都是貴族，或是與皇室血緣有關。

1792年的法國大革命期間，修道院長遭到驅逐，並在1804年受到拿破崙之命，將風弗洛修道院改建成監獄，據傳是當時最堅固的監獄。在二次世界大戰期間，也有許多反抗者被監禁在此。...

原文出處：(法國)羅亞爾河谷(Loire Valley)的皇家墓地-風弗洛修道院(Fontevraud Abbey)

延伸閱讀：(法國)羅亞爾河谷(Loire Valley)葡萄酒產區-索米爾(Saumur)的阿克曼(Ackerman)酒莊

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