巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

【作者:wilhelm】

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-羅浮宮夕景。

羅浮宮博物館是世界最大的藝術博物館，更是巴黎中心的地標，多數人來到巴黎必定造訪羅浮宮，一度是世界上最多人參觀的藝術博物館。羅浮宮原是法王居住的宮殿建築群，後來才成為藝術文物博物館。因此除了為數眾多的館藏外，博物館本身也是宮殿建築的傑作，是巴黎的代表形象之一。

【羅浮宮的歷史】

不同於今日的華麗與金碧輝煌，羅浮宮其實原本在12世紀時是中世紀風格的堡壘。但隨著巴黎的擴張，這個位在塞納河畔的城堡失去了防衛的功用，因此被改建成更適合居住的宮殿。

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後來隨著太陽王路易十四在1682年把居住的宮殿改為凡爾賽宮，曾一度考慮拆除羅浮宮，但後來決定把羅浮宮轉為展示皇家收藏之用。在十八世紀末葉法國大革命之後，國民議會更是決議羅浮宮應該作為展示法國最高藝術傑作的博物館。在拿破崙掌權時期，除了將羅浮宮改名成拿破崙博物館之外，館藏數量也因為法軍在歐洲的劫掠而大增。此時的羅浮宮大幅增建，拿破崙三世時期更增建了黎塞留庭院和德農庭院，成為今日所見的羅浮宮建築群。

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-倒映在博物館牆上的金字塔影子。

但在面對現代日益增加遊客與展品下，羅浮宮開始顯得有些不敷使用。在時任法國總統的密特朗（FrançoisMitterrand）推動下，屬於慶祝法國大革命兩百週年的大建築計劃中的大羅浮宮計畫就此展開。這個計畫打算擴建羅浮宮並遷走當時還在羅浮宮內的法國財政部來擴大館藏展示範圍。這個計畫委託給了美籍華裔的建築師貝聿銘，他在地下新建了一個大廳並在地面廣場的入口上建立了著名的玻璃金字塔。與其相應的倒金字塔也在五年後完工，就位在地下大廳的地下入口處。

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【羅浮宮的展區】

羅浮宮有三個主要的展區，分別為黎塞留庭院（RichelieuWing）、蘇利庭院（SullyWing）以及最熱門的德農庭院（DenonWing）。各個展區分別有不同的展覽主題，也都展品豐富。但也因為如此，即便只對重點展品詳細看、其他則蜻蜓點水式的速覽各個展品，我也花上了整整一天的時間。因此如果參觀羅浮宮的時間有限，會先建議先去欣賞人氣最高的羅浮宮三寶。

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【羅浮宮三寶】

羅浮宮三寶分別是達文西的蒙娜麗莎，米洛的維納斯（斷臂維納斯）與薩莫色雷斯的勝利女神。米洛的維納斯是在希臘的米洛島發現，推測是西元前一世紀時的創作，因為人體比例的完美勻稱以及布料處理的雕刻手法而極具藝術價值。薩莫色雷斯的勝利女神則是在愛琴海北部薩莫色雷斯發現。被找到時其實是碎成許多石塊的。即便還原之後還是有取多缺塊，但女神前傾準備迎風展翅飛翔的型態，因身上布料在逆風飛行下而緊貼身驅，展現了身體的曲線以及布料的皺褶，讓靜止的石雕有著強烈的動態感，被認為是曠世傑作。蒙娜麗莎這幅達文西的名作在繪畫的技法上本來就已經備受推崇，但受自身的盛名所累，蒙娜麗莎曾經被盜走以及數次遭受襲擊的曲折歷史讓世人對這幅名畫更感興趣，是多數人來羅浮宮必定欣賞的藝術品。

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-米洛的維納斯。

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-蒙娜麗莎。

【德農庭院】...

原文出處：羅浮宮 以美乘載美的藝術殿堂

延伸閱讀：杜拜與阿布達比 阿拉伯的傳統與現代

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