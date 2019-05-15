體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

【作者:RayWei】

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整個亞得里亞海沿岸皆是令人目不暇給的旅遊勝地，大大小小島嶼散落其中，世界遺產遍佈整個東南歐和巴爾幹半島，從斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波士尼亞甚至到更南方的黑山共和國，一路上景點不斷，目不暇給，一次絕對玩不過癮。

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這次旅行最初的目的就是想體驗地中海的風情，既然都要到海邊，那一定要選擇一個海島來享受真正的南歐熱情。有「千島之國」之稱的克羅埃西亞，要選出一座島真是百般艱難，每座島各有特色，海水也都湛藍到都不行，每處皆令人嚮往。受限於時間，最終還是選擇了交通方便、老字號的HvarIsland啦！

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一早從Split出發，再經過一整天的藍洞之旅，發現海豚、懸崖跳水、湛藍海水中浮淺，意猶未盡的回到Hvar，準備來體驗傳說中的PartyIsland。

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抵達Hvar大約下午5點，陽光依舊充足，遊客們依舊愜意的在岸邊遊走。我則拿著行李前往國內外網友激推的民宿BarkoRooms，很幸運我在仍屬於旺季的期間還能訂到這間民宿。

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貓貓在這座島上也依舊多到走幾步路就遇到一隻，雖然這兩隻似乎對我還滿警戒的.....

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BarkoRooms民宿真的是好到沒話說，女主人幫我洗衣服並晾好、還請她父親開車載我去TvrđavaFortica眺望Hvar的美景，設想超周到！

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到山頂大約6點左右了，太陽準備西下，陽光照射在房屋的石牆上、反射著金黃色的光芒，這完完全全符合我南歐海岸的想像，看到這麼美的景象跑這麼遠來都值得了。

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回到山腳下，許多人早已舖好地墊卡位，要一覽亞得里亞的夕陽

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9月中真是個來克羅埃西亞的好時機，人潮據說沒那麼洶湧了，天氣也非常宜人

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HvarIsland果如其稱號，越夜越熱鬧，餐廳的桌椅陸續擺出來，慵懶的人群在HvarOldTown散步著

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高級遊艇餐廳Skyfall，看得到吃不到

來HvarIsland其實還有另一個目的，就是「租機車」！一直都很想嘗試在國外騎機車的感覺，前幾天在義大利Trieste看到滿滿的機車橫行，在南歐感覺就是要騎個機車呀！

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這次選擇租機車的地方就位在民宿南方200多公尺的「DINO RENT」，因為下午還得搭船回Split，就只好選擇了3小時的方案，總共是250Kuna，租整天會比較划算，但要趕行程也沒辦法。租的時候，只要給他護照，和在台灣預先辦好的國際駕照給他看就行了。

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租的是KYMCO125的機車，沒想到光陽也有賣到這裡來XD一台車會附2頂安全帽，但因為我是一個人，老闆就默默把另一頂收起來了，連要載路人都無法了QAQ

機車騎乘方式跟在台灣的機車一模ㄧ樣，無縫接軌，交通號誌和規則也很容易理解，基本上不要亂騎都是ok的。

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因時間關係，選擇Hvar與StariGrad兩地往返。

圖上有白邊的路線是新公路，道路較寬，比較好騎，但相對車子也比較多，以海景為主，會經過一個長隧道；另一條則是就公路，山景，道路蜿蜒，高低起伏也比較多，風景變化也滿豐富的，而且車子很少！...

原文出處：【初秋亞得里亞】陽光克羅埃西亞。租機車遊Hvar Island

延伸閱讀：湖水環抱之古堡 - 立陶宛中世紀城堡Trakai Castle

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