蒙特內哥羅「Kotor嘉年華會」讓人沉醉於狂歡氣氛
【作者:SUNYA91】
這次巴爾幹半島四國中，我最喜歡的國家是蒙特內哥羅，最愛的城市是Kotor(科托爾)。若沒塞車本在中午就該抵達，可以在堤防旁悠閒地發懶，不過因延遲了約四個小時，加上嘉年華會管制，我們的車子無法直接開進旅館前道路，又耽擱了一陣子，安頓好已經傍晚。
科托爾海濱長廊（KotorSeasidePromenade）適合散步溜小孩，不少居民在這抬槓、休息，餘暉灑落在海面上，涼風輕徐，放眼所及，一派恬靜祥和，真的很舒服。
小朋友裝扮成小丑模樣，可愛極了。後來才知道當天晚上是一年一度的嘉年華會(有沒有這麼剛好？)，我們真是太幸運啦。
遊行隊伍從海濱長廊出發，一路到城牆前的主要幹道。一路上遊行團體會時不時隨著音樂舞動，抵達城門前會停下來進行表演。參與的有男有女，有老人家也有小朋友，大家都很投入，也很享受其中的樂趣。
頭一次近距離欣賞華麗的表演服，想像自己也穿著類似的服裝，一定很有趣。
大公雞現身代表的是….。
Kotor嘉年華會規模雖不像世界知名的盛會那般盛大，但整個城鎮充滿歡樂氣氛，也讓我這個觀光客興奮忘我，謝謝Kotor，謝謝這些表演者，帶給我開懷情緒滿溢心中！
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原文出處：蒙特內哥羅Kotor~夕陽無限好&嘉年華會逗熱鬧
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