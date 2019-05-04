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地中海風情怎麼選？土耳其vs摩洛哥　２國旅遊特色推薦

2019-05-04 22:00背包客棧

【作者:ForeverFriend】

早陣子看到客棧上有人討論去土耳其還是摩洛哥旅遊好？

兩個都是回教主導的國家，大城市都類似，很多地方亦充滿著清真寺，同時亦接受其他宗教存在。不過，土耳其的鄂圖曼淵源始終更深，而摩洛哥就融合了非洲原民族，這就形成各自的社會特色。

同在伊斯蘭氣氛下，土耳其位處地中海的東北，而摩洛哥就處西南，可以說是方向距離極端。兩國都充滿有趣的景點及文化，同樣值得深度遊，好好體驗當地生活，決不能以旅行日子多少來衡量該遊那一國。

古蹟遊

論古蹟，不是讓土耳其專美，雖然星月國有著名的以弗所古城（Efes）丶棉堡上的希拉波利斯（Hierapolis）丶歷史神話中的木馬屠城（Troy）丶不可思議的人頭山（NemrutDagi）丶峽谷之城哈特阿修（Hattusas）...等等。

但六角星國也遍佈世界文化遺產（UNESCO），算一算，有美克內斯（Meknes）丶Volubilis及古代經商之路TizinTichka上的不同古城，其中最受旅行團歡迎的就是艾本哈杜古城（AïtBenhaddou）。

圖／背包客棧
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<棉花堡不只是有那些石灰池，山上還有古代王國希拉波利斯（Hierapolis）。>

圖／背包客棧
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<以弗所古城的塞爾瑟斯圖書館(TheCelsusLibrary)是史上最華美的圖書館。>

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<海拔2000多米的人頭山(NemrutDagi)>

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<摩洛哥的古代經商之路TizinTichka>

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<入夜後的美克內斯古城(Meknes)>

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<漠團必到的艾本哈杜(AïtBenhaddou)>

渡假遊

論渡假放鬆，可能大家都忽略了，其實兩國都可以享受地中海陽光與海灘。土耳其南部的安塔尼亞（Antalya）應該是較多人知道的，摩洛哥的北部就有西班牙對岸的丹吉爾（Tangier）及其他沿海城市。

地中海以外，土耳其有愛琴海沿岸城市，摩洛哥就有大四洋海邊城市，兩者同樣也有休閒渡假Feel。

圖／背包客棧
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<塔尼亞海灣一角>

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<洛哥北部港囗城市丹吉爾(Tangier)>

圖／背包客棧
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<丹吉爾海灘>

大自然奇觀

論美景及自然奇觀，兩國各有不同亮點。

土耳其的卡帕多其亞（Cappadocia）有奇石林之稱，是世上奇岩怪石地形的佼佼者，清晨坐熱氣球遊覽更是所有遊客難忘的經典畫面。

而摩洛哥的經典畫面，就非騎駱駝入撒哈拉莫屬，在沙漠體驗原民族巴巴人的帳篷生活，撒哈拉沙漠之大跨越非洲大陸多國，而在摩洛哥境內也可分東西兩面，大部分人都是進入東面靠近梅如卡（Merzouga）的沙漠，其實西沙漠也值得到訪，還有緣洲呢！

圖／背包客棧
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<奇石林的清晨熱氣球體驗>

圖／背包客棧
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<騎駱駝穿越撒哈拉沙漠>

旅攝遊

論旅攝，兩國的特色風土人情不在話下，還有要拍美美的人像照。

為自己在途上留倩影，首先一定會想到摩洛哥的藍色小鎮（Chefchaouen），這個山城內的一屋一角都彷彿是為取景而設，確實不能錯過。

也向大家介紹一個取景很美的土耳其小鎮，蕃紅花城（Safranbolu）的下城區及約克村都有古色古香的房子，拍攝效果也很美，異曲同工。...

原文出處：【地中海風情-概論篇 ：土耳其vs摩洛哥】

延伸閱讀：【地中海風情-約旦篇(五) ：雙城故事Amman與Ajilon 】

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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