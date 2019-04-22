不給跑就擺臭臉 挪威「狗拉雪橇」最特殊的自駕旅途體驗

【作者:傻仔熊遊世界】

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天氣不似預期，我們也沒閒著，趁有日光參加北歐的冬季活動－狗拉雪橇。

半天團在市區ScandicIshavshotel酒店集合，坐車35分鐘，來到位於Tromsø近郊Kvaløya的HuskyFarm。

與狗狗接觸前，先到小木屋更換裝備，玩雪橇時暴露寒風中，一般的禦寒衣物不夠應付，而且狗狗的味道很大，衣物會沾上雄糾糾的氣味。

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Photocredit:MarcLee

在雪地馳騁前，先去狗場繞一圈，看看真正的雪橇犬生活。狗狗好喜歡人類，不管是誰走近，也會黏上來討摸。

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冬天的冠軍

不是所有狗狗都適合拉雪橇。這裡的狗狗是混種犬，屬於阿拉斯加雪撬犬(AlaskanHuskies)，跟我們熟悉的，看起來傻更更的西伯利亞雪撬犬不同，身體矯健輕盈，能負重，速度又快，特別適合雪橇競賽，全力跑起來，時速高達18公里/時。

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駕雪橇小貼士

1.兩人一組，一位乘客，一位站在後方駕駛，中途可以互換。

2.乘客雙手不要伸得太遠，重心落在座位上，駕駛時失重心，容易翻側。

3.駕駛員全程握緊扶手，一隻腳站穩雪橇，一隻腳輕放煞車板控制車速，轉彎時尤其重要，很容易被小狗甩尾，整個人飛起來。

4.上坡時可踩地助跑，幫忙推動雪橇，減輕小狗負擔。

5.下坡時、速度太快時，慢慢踩煞車板，讓狗狗知道不要衝太前，同時避免雪橇撞向牠們。

6.不要心急一下子踩煞，車子容易失平衡，又會拉傷狗狗。

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震耳欲聾的歡迎儀式

一隊隊雪橇犬早已拴著，靜靜地伏在地上等候，看見人們來到，立馬爬起身叫囂，牠們知道要跑了，心急的走來走去，蓄勢待發。

嚎叫聲像病毒一樣傳播開去，狗狗集體吠叫，工作人員急忙地趕大家上車，因為人們越接近，狗狗越不安分，不斷拉扯著拴繩往前衝。

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工作人員確認好安全後，駕駛全權由我掌制，男友當乘客，接下來的旅途，只靠我和狗狗的合作。

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危險的道路使用者

雪橇一輛接一輛開出，領頭，中隊也有工作人員看守，形成一條龐大的車隊。

一開始確實有點害怕，小狗們太興奮了，一下子就衝出去，追上前面的車，還要一邊跑，一邊屙屎，興奮得什麼也不顧。

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牠們心裡只想超車爬頭，絕對是危險駕駛的慣犯！但是大聲喊停是沒用的，小狗聽不見，也不會聽，唯一可行的就是踩煞車板。

有時車子停得太久，大概三十秒左右(笑)，小狗就會回頭，投以眼神，低聲哀叫，示意等得太久了：跑呀人類！

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人類，怎麼又停下來？

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沿途的美景

如是者，大隊在雪地上繞了一大圈，玩了90分鐘，我和男友各自玩了三遍，起初以為舒舒服服，給狗狗拉着走，但原來上斜要落地推車，跑得太快又要給力操控雪橇，挺消耗體能，寒風下大汗淋漓。

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原文出處：【挪威】不給跑就擺臭臉。狗拉雪橇 Dog Sledding in Tromsø

延伸閱讀：【鹿兒島】紅葉再會。草地溜滑梯。霧島 神話の里公園

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