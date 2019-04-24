遊法國柯瑪向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！小威尼斯區、普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

【作者:dorothylu0716】

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你也是日本動漫大師宮崎駿的忠實粉絲嗎？《霍爾的移動城堡》的創作靈感就在法國柯瑪(Colmar)！它的靈感來自普菲斯特屋！柯瑪散發出童話故事浪漫的氣息，至今贏得多少女孩芳心已無法計算。柯瑪不僅有著小威尼斯之稱，這座城市也保留了歐洲中世紀建築風格，來到這裡難以抗拒初戀粉色系包圍，來到這裡不戀愛都難！

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1月下旬來到柯瑪天色正準備被黑夜覆蓋，由於冬季旅遊歐洲的關係，下午5點黑夜降臨，直到隔天早上8點30分來到黑夜盡頭。建議夏天旅遊歐洲，晚上有較多的自由空間；不過冬天被白雪覆蓋的柯瑪，也是充滿魅力；聖誕節期間柯瑪及史特拉斯堡吸引眾多旅人前往聖誕市集。

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2019年1月份在德國瑞士13天的旅行當中，我們除了停留瑞士、德國及列支敦士登，也短暫入境南法，我們分別拜訪了南法的柯瑪及史特拉斯堡這兩座城市；來到法國邊境後，明顯感受法國人與瑞士及德國的不同；我們在柯瑪入住一晚，飯店是SuiteNovotelColmarCentre這間飯店，房型設計很現代，步行約走6分鐘左右即可抵達熱門景點，來分享我與柯瑪小鎮的邂逅記憶。

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從小威尼斯區窺看柯瑪城市意象

現在回憶起柯瑪的樣貌，實在難以忘記她的美麗；這裡的房子很漂亮，你能夠想像到的粉色系都與這座城市完美結合，而柯瑪也有一塊小威尼斯區，運河的兩側是亞爾薩斯獨有的木頭構造建築，這色彩繽紛、木頭樑柱的建築意象，在柯瑪及史特拉斯堡都能看見。由於冬天的柯瑪在下午4點黑夜暗神早就蠢蠢欲動，我們把握時間在天黑前遊蕩，驚嘆萬分。由於對柯瑪的喜愛難以收回，儘管在旅遊期間身體已經疲憊不堪，隔天一早我們還是起了大早在柯瑪晨遊，一切值得。

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普菲斯特屋催生了霍爾的移動城堡

普菲斯特屋應該是柯瑪最熱門景點之一，一直在移動中的霍爾城堡這次終於回到家鄉了!當我站在普菲斯特屋的前面，有一種感動難以形容。普菲斯特鄰近聖馬丁大教堂，它在1537年是由帽商LouisScherer所建立的房子，也是柯瑪最具代表的木造房屋。

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哥德式聖馬丁大教堂

來到歐洲每座城市，參觀教堂是最簡單且直接能夠感受當地的宗教信仰。聖馬丁大教堂建立於1234年，教堂外觀因為長年受到太陽曝曬及雨水侵噬，也替這座教堂披上了一件金黃色薄紗。

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Roesselman噴泉

清晨路過的Roesselman噴泉，來到這裡的旅人可能要確保有足夠的記憶體，不管是戀人還是家人，滿滿愛的回憶。

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優雅饗食感受法式美學

法國造就了許多精品與時尚品牌，從生活上不難發現法式浪漫與美學小巧思，儘管有許多人揭開了法國人的樣貌，大多是負面的；但是我不得不說，在這次的晚餐上完全佩服了他們對食物精緻與美感的堅持。抵達柯瑪那天，我們在LeQuai21這間餐廳度過了一場驚奇的晚餐。我們從第一道菜到用完餐，每到菜等待的時間約90分鐘，第一次感受到當地的法式精緻料理，來這邊用餐不會感到飽足感，能夠品嚐的是每道在我舌尖上跳舞的食物，更重要的是它們的賣相美麗極了，就像是可以吃的藝術品。來到法國一定要個優雅的法式饗宴，來杯白酒與多層次的麵包，終於理解享受美食是多麼的快樂。...

原文出處：【2019法國／柯瑪Colmar】向宮崎駿致敬：霍爾的移動城堡回家啦！小威尼斯區、普菲斯特屋、聖馬丁大教堂精選

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