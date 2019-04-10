世界那麼大／捷克首都「布拉格」奇幻的千塔之城

【作者:wilhelm】

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布拉格是捷克首都與最大城，這座在伏爾塔瓦河畔的名城除了有美麗的建築外，更是中歐的政治、文化與經濟中心之一。由於布拉格擁有豐富的歷史文化遺產，加上躲過二戰戰火的摧殘，大部分的舊城區都被列入世界文化遺產，被認為是歐洲保存最好的城市之一。舊城區的大小適中，絕大多數景點都在步行範圍內，是傳統的旅遊熱門城市。

【布拉格的歷史】

布拉格是擁有千年歷史的名城。過去曾是波西米亞王國的首都、神聖羅馬帝國的皇都，在近代的奧匈帝國中亦是相當重要的城市。在神聖羅馬帝國皇帝查理四世的建設下，許多重要建築如查理大橋、聖維特教堂都是在此時建造，皇帝更是親自為查理大橋奠下基石。

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一戰後隨著奧匈帝國瓦解，布拉格成為新立國的捷克斯洛伐克共和國首都。然而好景不常，1939年捷克被納粹德國兼併，希特勒甚至還在布拉格城堡內度過一晚，驕傲地檢視他的新戰利品。二戰結束後，捷克不論在軍事或政治上都受到蘇聯嚴密掌控，並於1968年爆發要求民主化改革的政治運動『布拉格之春』。這場政治運動雖然在蘇聯與華沙公約國出兵20萬與坦克五千入侵布拉格鎮壓後宣告失敗，但在1989年布拉格街頭再次湧現要求民主化的群眾，規模一度來到五十萬人。後來在捷克共產黨自動放棄權力並取消一黨專政後，選出了新的捷克斯洛伐克總統，完成政權和平權轉移的天鵝絨革命。（數年後斯洛伐克也脫離捷克斯洛伐克聯邦，和平獨立。）

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【舊城廣場】

舊城廣場是所有來到布拉格的人必定會到訪的地方，舊城廣場由許多著名的建築圍繞，包含哥德式的泰恩教堂（KostelMatkyBožípředTýnem，又譯作提恩教堂）、巴洛克式的聖尼可拉教堂與著名的天文鐘與其鐘樓。如同歐洲其他城市，舊城廣場也是聖誕期間聖誕市集的所在。

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-由天文鐘塔頂看向舊城廣場。

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-從天文鐘塔頂看向一旁的街屋。

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-泰恩教堂。

【天文鐘】

精巧美麗的天文鐘是每個來布拉格的人必看的重點，這座鐘可以顯示各種包含太陽、月亮方位的天文資料，是世上第三古老的天文鐘，也是還能運作的天文鐘裡最古老的。而整點的機械人偶展示更是吸引大量遊客圍觀。傳說當年布拉格的市議員們因為害怕造鐘的工匠Hanuš為其他城市建造更為壯觀華美的天文鐘，於是將Hanuš給弄瞎。而Hanuš為了報復也破壞了天文鐘，造成百年內無人能修復天文鐘。

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-天文鐘特寫。

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-天文鐘。

就在舊城廣場邊的聖尼可拉斯教堂曾被譽為是布拉格最佳的巴洛克式建築典範，有著華麗的內裝，值得一看。

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-前景的教堂即是聖尼可拉斯教堂。

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-聖尼可拉斯教堂的巴洛克式內裝。

【查理大橋】

查理大橋是布拉格的主要的景點之一，這座橫跨伏爾塔瓦河的美麗橋樑是由於神聖羅馬帝國皇帝查理四世於十五世紀初期下令興建。橋頭兩側的橋塔與橋身上30尊巴洛克式的雕像是該橋的最大特色。這些雕像都出自波希米亞當時的雕刻大師，雕像的人物則多是聖人。這些雕像立於十七世紀末至十八世紀初葉，但目前橋上現存的都是復刻品，原件則收藏於國家博物館。查理大橋也是皇家之路的一部分，國王皆會經此前往山上的皇宮教堂加冕。...

原文出處：布拉格 奇幻的千塔之城

延伸閱讀：匈牙利布達佩斯 多瑙河上的璀璨寶石

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