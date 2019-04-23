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古城以弗所和塞爾丘克 遙想全盛時期的羅馬風情

2019-04-23 07:30背包客棧

【作者:holiday_1010】

圖／背包客棧
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(賽爾瑟斯圖書館)

絲路x土耳其：2017.12.05~06

以弗所Efes

公元前27年，奧古斯都將以弗所定為小亞細亞的首府，西元二世紀更成為亞洲第一個和最大的大都會，也是西方第三大城市僅次羅馬、亞歷山大。傳說聖約翰和聖母瑪利亞終老於此，也是天主教的聖地；古代七大奇蹟之一亞底米神廟，也僅剩少部分遺跡，不再雄偉壯闊，一如時間流轉，海港堵塞淤積，讓以弗所的城市逐漸沒落，但這座古城仍遺留龐大的羅馬城市代表建築，著名的圖書館、哈德良神廟、街道、劇場等，可以遙想全盛時期的羅馬風情。

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從下層入口進去，便是海港大街，以前曾接連接港口，滄海桑田，海岸線已推移十公里以外。曾經埃及豔后為了幫助羅馬大將安東尼對抗屋大偉，就是從此處上岸走入，大道的盡頭為大劇場，典型的羅馬劇場建築，可容納兩萬五千多人。

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走出大劇場，與海港大道垂直的是神聖之路，連接的是最具代表性的賽爾瑟斯圖書館。圖書館僅剩正面完整，門廊上立有四座雕塑、分別是智慧女神、命運女神、學問女神和美德女神，象徵唯有透過讀書，才可獲得這些美德，此處擺放為複製品，真品在博物館收藏。

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羅馬著名的還有浴池，同時公共廁所也是重要場所，據說貴族們會在此聊天社交，排水工程也是卓越超群。

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圖書館正對的是克里特大街，便是以弗所的精華市區，路邊雕塑雖殘破，但仍顯得精美，兩旁是神廟、廣場、城門等。

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哈德良神廟是保存完整的建築，正面是四根科林斯柱支撐中間刻著勝利女神的浮雕，內牆正面則是梅杜莎，用來辟邪。

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(勝利女神)

阿特米斯女神

著名的亞底米神廟被譽為古代七大奇蹟之一，供奉的便是阿特米斯女神(Artemis)，神廟已不復雄偉，女神像現存放於以弗所博物館內。阿特米斯女神是豐收女神，有37個乳房，也是羅馬神話裡的月神黛安娜，聖經將她翻譯成亞底米。

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聖約翰教堂

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在以弗所待了兩天，其中一天便是閒晃著，對遠遠山丘上的城堡遺跡感到好奇，便散步過去，看著解說才知道來到了聖約翰教堂。公元六世紀東羅馬帝國國王查士丁尼在聖約翰的墳墓之上，為他建起了一座雄偉的教堂，也因此曾為基督教的聖地之一，但經歷過幾次地震有所崩塌，現正在古蹟修復中。

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（受洗池）

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古城堡僅剩下城門一圈。

賽爾丘克Selcuk

聖約翰教堂修復建築的人推薦我下午可以搭公車去賽爾丘克逛逛，一個媲美番紅花城的小鎮，保留土耳其風情，隨意走在街道中，每一個轉彎都是風景。天氣晴朗，天藍得像剛洗過的畫布一般亮眼，但實際上冷冽的風，吹得我直發抖，只有四度的天氣讓我這個南方人受不了，找了家看起來有賣茶的民宿坐著，用火爐烤烤手，一杯土耳其紅茶，翻開我的日記寫下土耳其旅行見聞，晚上就要回到伊斯坦堡，準備飛向奧地利。

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☛遊記全文：http://t.cn/EiD9cOb

絲路出走之旅＿林小松

從西安出發，一路走過中國、塔吉克斯坦、印度、伊朗及土耳其，也走到歐洲，235天的旅行，11個國家；沿路上歷史文化各種精彩，發現世界之大，心之渺小。

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粉絲專頁《絲路ｘ出走》：http://t.cn/RBdd2Mx...

原文出處：絲路x土耳其│羅馬古城以弗所和塞爾丘克

延伸閱讀：甘南藏族，簡單純樸卻又深刻_2017

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