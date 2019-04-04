匈牙利「布達佩斯」多瑙河上的璀璨寶石

【作者:wilhelm】

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布達佩斯是匈牙利的首都和最大城，更被認為是歐洲最美城市之一，是多瑙河上璀璨的寶石。美麗的城市景致加上相對低廉的物價，讓布達佩斯近年逐漸成為熱門旅遊地點。幾乎所有我遇到造訪過布達佩斯的人，都對這座城市讚不絕口。布達佩斯雖然規模不及倫敦、巴黎，但或許過去是奧匈帝國的雙首都之一，仍有大城市的雄偉與氣派。即便匈牙利冬天的低溫讓早起外出拍照有點痛苦，但我還是對這個城市一見鐘情，甚至想定居在布達佩斯一陣子。

【布達佩斯的歷史】

布達佩斯的起源雖然可以追溯回西元前一世紀的聚落，但今日布達佩斯大致上是自十九世紀才急速發展。十九世紀的布達佩斯處在發展的高峰，包括布達與佩斯的合併、今日所見的主要建築多在此時期發生或落成。但此時的匈牙利積極想脫離奧地利哈布斯堡獨立，雖然這個願望在一戰後得以實現，但匈牙利也失去了三分之二的領土與三分之一的人口，並在不久之後迎來了納粹勢力的進入。在二戰末期，這裡是德軍與俄軍的對峙戰場。除了多瑙河上橋樑都被悉數炸斷外，城市中的許多建築，包括布達城堡等，都在雙方交戰的砲火中化成斷垣殘壁。

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二戰雖然結束，但俄國人並未離去，布達佩斯身陷鐵幕之中。雖然在共產世界裡，布達佩斯算是相對開放的市場，有許多西方世界的品牌與商品，但整體人民依然是受到共產政府的嚴密監控，直到蘇聯在1991年撤離為止。蘇聯時期的獨裁象徵也從布達佩斯拆除，城市再度繁榮，成就今日我們所見的面貌。

【匈牙利國會大廈】

西元1896年是匈牙利的一千歲生日，為此全匈牙利包括布達佩斯有各種慶祝活動與紀念建築的興建，而其中最著名的，就是多瑙河畔的匈牙利國會大廈。匈牙利國會大廈的靈感雖是來自倫敦泰晤士河畔的英國國會大廈，但也有自己獨特的特色。國會大廈建築主體風格屬於歌德復興式，圓頂則是新文藝復興樣式。由於西元896是匈牙利公國，也就是後來的匈牙利王國的建國年，因此國會大廈的許多建築參數都與96有關。例如國會大廈建築高度為96公尺，主廳的階梯則有九十六階。

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【布達城堡】

布達城堡位在城堡山的南端，是一個混合新古典與巴洛克的宮殿建築群。自十四世紀以降，匈牙利的統治者皆是在從這座皇家宮殿治理匈牙利。不過今日所見的建築是從二戰璀毀的遺址中重建，並為布達佩斯歷史博物館、匈牙利國家藝廊等博物館與機構使用。

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【鏈橋】

這座連接布達與佩斯的橋-塞切尼鏈橋是該市最古老的橋樑。但雖說最古老，其實這座橋興建於1849，以建築歷史來說算是年輕，因此有點難以相信在這之前，要往返布達與佩斯，只能搭渡輪或在冬天趁多瑙河結冰時通過，如果天候不佳還無法渡河。塞切尼伯爵就是因此受困河岸一星期，錯過了父親的喪禮，讓他決定成立基金會為造橋募集資金，最後終於建成塞切尼鏈橋。雖然在二戰時，包含鏈橋的所有橋樑都被摧毀，但在戰後便迅速重建，在今日依然是布達佩斯的交通要道與重要象徵。

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【匈牙利國家歌劇院】

匈牙利國家歌劇院位在布達佩斯最美的大道Andrássy上，前身是皇家歌劇院，這座華麗的新文藝復興混合巴洛克風格的建築無疑是布達佩斯最美麗的景點之一。在過去布達佩斯並沒有歌劇院可以提供展演，因此想看表演必須千里迢迢地前往另一座首都維也納。於是布達佩斯市決定建造一個屬於匈牙利的歌劇院。匈牙利國家歌劇院突出之處並不只有在建築方面，在音響效果上它也是世界上數一數二的，僅次於米蘭斯卡拉歌劇院和巴黎歌劇院(我想應該是OpéraGarnier)。因此也推薦參加導覽的旅人，可以加購導覽後的小演唱會票，享受一流的聽覺饗宴。...

原文出處：匈牙利布達佩斯 多瑙河上的璀璨寶石

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