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義大利古城之行！在「貝殼廣場」上靜坐的隨性旅程

2019-04-04 22:00聯合新聞網 背包客棧

【作者:dka】

圖／背包客棧
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這次的義大利之旅，在托斯卡尼的部份我只計劃了七天。給了佛羅倫斯4天，西恩納(Siena)1天，絲柏之路的CreteSensi以及ValD‘orcia各1天，但住宿部只在佛羅倫斯及西恩納這兩個地方紮營。

西恩納Siena

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從比薩到西恩納的火車必須在Empoli轉車，不用2個小時就抵達了西恩那。這座古城位於山丘上，我所預訂的B&B則位於城中，出了火車站搭了傳說中的電扶梯上坡，找到了舊城牆，進城之後就像進入迷宮一樣，google地圖所給的方向就如鬼打牆一般，無奈之下打了房東的號碼，一位不會英文的義大利女仕接了電話，天呀再一次鬼打牆!

圖／背包客棧
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也許是我們身上所發出的求救訊號，在這個古城裹我們體驗到了義大利人熱情助人的天性。一路上藉由陌生人的拔刀相助，從到旅館的簡圖，到帶領找街道，最後幫我們打了電話給不會英文的房東，這些義大利朋友在和我們語言幾乎無法相通之下，順利的幫我們找到了住宿的地點。

就這樣西恩那留給了我美好的第一印象!

圖／背包客棧
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這倒底是怎麼樣的一個城市呢?

圖／背包客棧
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西恩納是一個充滿舊建築的中世紀的古城，狹窄的街道，看起來只有像牛車和騎馬的騎士才能通行；這個城市和巴黎，紐約一樣也被畫分成區(contrada)。

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西恩納的區總共有17個，從古至今區與區之間有著無數的競爭,這包括了世界上最瘋狂的賽馬(palio),每年夏天都會在貝殼廣埸上舉辦，而代表著各區的競賽騎士所騎的馬可不放馬鞍的。不開玩笑的，西恩那居民的”愛區”主義可是非常高漲的，每個區除了標示它所屬的吉祥物外，也都懸掛著自已的國旗,有興趣的遊客可以在當地的商店買的到。

圖／背包客棧
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這個城市有著它輝煌的過去。七百年前的西恩納可比巴黎還大，在當時常與威尼斯，佛羅倫斯和其他重要城市互相比較。不過,一埸瘟疫帶給它的打擊,使得它至今仍然無法趕得上競爭的對手。不過這種”停滯”意味著建築上的遲緩,因此城市的哥特式建築得到了保存。

除了新年人潮較湧擠外，冬天的西恩納並不吵鬧。

我來這古城的原因很簡單，不是為了打卡，也不是為了美食，而是找一個能讓自己幻想著時光可以倒轉的地方生活著幾天。

即使把自已從頭包到底了，還是能感受到空氣中的冰冷，可能是因為這裡大部份的街道窄狹，加上兩旁的房子建築又高，陽光終年無法進入的原因吧!

圖／背包客棧
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走到了城中央著名的貝殼廣場PiazzadelCampo就定住了，這可是傳說中義大利最可愛的廣場，找了一家廣埸上的cafe坐了下來。手握著咖啡，冬天的陽光照射著，除了眼前的舒適什麽事都不想，感覺自己越活越像個上了年紀的人!

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離開了廣埸繼續往這座城市的最高點走，最終我見到了這座綠色和白色條紋的教堂，這就是頂頂有名的西恩納大教堂(TheDuomo,orSienaCathedral),或別稱斑馬教堂，建築上面美麗的石雕和馬賽克的裝飾，在陽光的照耀下異常炫眼。

圖／背包客棧
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我在西恩納三天的時間,似乎都在閒逛及坐咖啡館,不知不覺中時光也就這樣流逝。除了我對這個地方的感覺及心情外，真的沒什麼可貢獻給讀者們!我的旅程向來隨性,討厭計劃太多，看的到就是緣份，否則就是當作下次重返的藉口。假如你問我對西恩納最想念的是？我想大概就是那些長長舊舊的街道!...

原文出處：意大利：難忘的托斯卡尼

延伸閱讀：意大利之旅：從五漁村到托斯卡尼

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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