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世界那麼大／奧地利「維也納」處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅

2019-03-31 21:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
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-維也納街景。街底便是霍夫堡皇宮。

維也納是奧地利首都與最大城，雖然距離奧匈帝國的瓦解已經超過了一世紀的時間，但維也納依然處處閃耀著舊皇城的貴氣與優雅。除了賞心悅目的街景外，整體城市的氛圍與步調相較其他歐洲大城市又顯得更悠緩一些，也是最宜居城市的榜上常客。像我一樣喜歡建築、古典樂和歷史的人，也必定會相當喜愛維也納。

【維也納的宮殿】

作為哈布斯堡皇室的居住地，維也納共有兩座宮殿。一是位在市區的霍夫堡皇宮(Hofburg)與市郊的美泉宮(Schönbrunn)。位在維也納市中心的霍夫堡皇宮過去是哈布斯堡皇朝統治者的主要皇宮，在今日則是奧地利總統的起居與辦公處所。皇室過去居住的區域如今對公眾開放，包含最熱門的皇家公寓，可一窺過去末代奧皇約瑟夫與受人喜愛的茜茜公主過去的生活與辦公環境。

圖／背包客棧
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-霍夫堡皇宮。

位在維也納市郊的美泉宮則是奧地利皇室的夏宮，除了宮殿本身外，還有幅員廣大的花園，堪稱奧地利版的凡爾賽宮。這座有1441間房間的皇宮無論在建築、文化、歷史上都是奧地利最重要的宮殿之一，也是了解奧國女皇特蕾莎時期歷史與建築的最佳去處。美泉宮十分熱門，遊客眾多，我會建議安排一大早就來參觀，避開人群。

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-美泉宮。

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-美泉宮。

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-美泉宮。

但因為這兩處皇宮內部都是禁止攝影的，因此如果想拍照記錄皇宮的華麗，我會建議去同屬霍夫堡皇宮建築群的奧地利國家圖書館，此圖書館過去是皇家圖書館，建築華美外也開放拍照，值得一訪。

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-奧地利國家圖書館。

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-奧地利國家圖書館。

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-奧地利國家圖書館。

【音樂之都維也納】

維也納過去做為帝國的首都，是貴族、上流社會雲集之處，也因此藝術發展蓬勃，而維也納又以音樂最為世人所知。古典音樂史上赫赫有名的音樂家如莫札特、貝多芬、布拉姆斯、海頓、舒伯特、馬勒等人皆曾在維也納居住工作。

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-維也納城市公園中的小約翰史特勞斯像。

但對近代維也納影響最大的音樂家，當屬華爾滋之王小約翰史特勞斯。他的著名作品『藍色多瑙河』，到今日仍然是維也納愛樂新年音樂會的必奏曲目。而即便帝國崩解，古典樂仍在維也納留下豐富的觀光資產，各類音樂表演從較正式的國家歌劇院、維也納愛樂廳到一般小型的演奏廳都有演出，在維也納街頭也常有人分發傳單並介紹當天的演奏會，有興趣的人不妨先做好功課再去。不過著名的樂團通常在旺季的七八月會休假，想聽音樂會的人可以避開這個季節，而想參觀與拍攝像是國家歌劇院這類場館的人，則可以趁此時前來參訪。

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-國家歌劇院。

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-國家歌劇院。

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-國家歌劇院。

此外，維也納的中央墓園也是許多古典音樂大師如貝多芬、舒伯特、布拉姆斯、約翰史特勞斯父子的長眠之處，想看古典樂巨頭跨時空相聚的樂迷，可前往維也納中央墓園的音樂家區一訪。

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-維也納中央墓園的音樂家區。左方為貝多芬之墓、右方為舒伯特，中央則是莫札特的紀念墓碑。莫札特因為晚景淒涼，逝世時是草草亂葬，切確地點至今無人知曉(但應該是在聖馬克斯墓園某處)，因此此處與聖馬可墓園的都是紀念墓碑。貝多芬與舒伯特則是原本葬於別處，之後再遷至中央墓園。...

原文出處：奧地利維也納 皇家氣質流露的優雅城市

延伸閱讀：維也納聖史蒂芬大教堂 維也納歷史的見證

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