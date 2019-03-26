最喜歡瑞士的哪座山？ Matterhorn－永難忘記「馬特洪峰」帶來的感動！

如果你問我最喜歡瑞士的哪座山，我一定毫不猶豫地回答 - 馬特洪峰(Matterhorn)。突出的尖峰造型，陡峭的險峻山壁，就像是一塊三角錐矗立在阿爾卑斯群峰中。它是登山者努力想征服的目標，也是攝影師相機中的焦點。它的造型，只要看過一眼就很難忘掉，如此有個性的山峰，難怪每年有幾百萬遊客慕名而來。

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在瑞士遊玩最方便的交通方式莫過於鐵路啦。但是這次除了瑞士之外，還會到其它鄰近國家，因此我們最終還是敲定以租車做為主要交通工具。而如果前往馬特洪峰山腳下的策馬特(Zermatt)，不管怎樣最後一段交通一定得在塔什(Täsch)搭上一段接駁火車，因為策馬特是個無車的山城，一般車輛是無法開上去的。

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離開了上一站伯恩(Bern)前往塔什(Täsch)，這段公路最特別的就是會經過勒琴山隧道(Lötschberg)。特別的點在於車輛開至坎德斯泰格(Kandersteg)時，是要把汽車”開上”火車的，進入隧道後再藉由火車的運輸方式移動。這種可以把車開上的火車叫Autoverlad Lötschberg，每三十分鐘一班，如果你是現場買單趟票，就走Kasse車道，如果有在網路上事先買好(可以省個幾塊錢)就走中間的車道，掃一下QR code就可通過，至於價錢的話，基本上介於CHF 25到CHF 29.5周末價格貴一點。

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以前曾經把車子開上渡輪過河，但是開上火車倒是第一次體驗。火車是半開放式設計，所以基本上大家按順序開上去停好後，大部人就熄火在車內休息，對於長途旅程不失為一個短暫休息的空檔。整段"搭火車"的時間約15分鐘，既然是在隧道裡，也就一片漆黑，不用期待兩旁會出現大山大水的瑞士美景。車輛直到戈彭施泰因(Goppenstein)後才開下火車，繼續接下來的路程。

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到達塔什(Täsch)後，火車站旁就有一個非常大的停車場，當然我們要在山上住一晚，早就已經整理好一袋輕便的肩背旅行包，雖然有火車，但是總覺得拖著行李拉來拉去太折騰人。

要欣賞馬特洪峰，花了幾千塊的火車費，如果遇到壞天氣，只看到白茫茫的景色，不只掃興更是捶心肝。好家在Zermatt-Matterhorn有個官方製作的網站與APP相當好用，隨時可以監看附近地區的實際氣候與預估天氣，若是看到天氣變晴朗再趕緊上山都來的及。

But，人生總是有個But，這次來到”追峰”還有一個要望，就是住在山上戈爾內格拉特(Gornergrat)的3100 Kulmhotel Gornergrat夢幻飯店，這個號稱歐洲最高的飯店，與馬特洪峰近距離的親密體驗，怎樣都覺得好值得住上一晚。如果是出發前一周才訂房，訂到的機會相當小。所以早在幾個月前就先訂了房；此外這次行程配合農曆新年假期，沒什麼彈性就先訂下去了，只能說這完全是跟山上的天氣對賭。

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在到達策馬特的前幾天，早就一直監測山上的天氣預報，APP上顯示連續幾天都是陰時多雲的天氣心都涼了一半，但是頭都洗下去了只好按照原計畫搭乘戈爾內格拉特登山列車(Gornergrat bahn)上山。

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坐在車內看著窗外，遠遠就看到這次的主角 – 馬特洪峰，但是峰頂始終被雲層圍繞就是不肯出來露個臉，大自然的作弄叫人心煩意亂。

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列車越往上開越擔心，有時後方露出藍天(對我來說露出一線曙光)，有時則是一大片灰白白的雲。

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40分鐘的火車，大多數時候僅看到Matterhorn的下半身，失望之情難以言喻。

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山的對面也就是飯店的這一側，反而是可以看到一點藍天的。好吧，先去飯店Check-in吧，看看待會的狀況。

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3100 Kulmhotel Gornergrat除了是飯店，也是天文台。3100這數字就是這裡的海拔高度。飯店的一大設計巧思就是每間客房皆以瑞士的山峰作為命名，而房號就是山峰的海拔高度。而如果要住在這裡，就一定得挑面向馬特洪峰的房型，不然太可惜了。

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這次入住的是4053 Dürrenhorn的房間，裏頭的設計樸素但是非常舒適，有種山中小木屋的感覺。

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牆壁上畫上了示意的等高線，中央有塊石頭裝飾。這可是真的從Dürrenhorn這座山上採集回來的石頭呢，飯店噱頭還真多，但倒也對味。

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房間比較特別的是除了有很貼心的加濕器，兩塊馬特洪峰包裝的瑞士巧克力，竟然還有提供” 味噌湯”的湯包可以泡，讓我對飯店大大的加分。

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放好行李稍作休息後，到晚餐前還有一段時間，往飯店旁的Gonergrat觀景台走去。看著什麼都看不見的遠方，老實說心理失落感蠻大的。甚至馬特洪峰完全被遮住，人生嘛，總有失算的時候。

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好吧，既然美景看不到，總有美食吧。3100 Kulmhotel Gornergrat的晚餐固定一段時間都會更換菜單。除了有基本的沙拉吧，今晚出乎意料地盡然是提供中式的火鍋!! 而且基本上是Buffet式的All you can eat，在寒冷的山上可以吃到火鍋真的是太開心了。

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餐後還有提供甜點，即使天氣不夠好，但是至少有安慰到我的心一點。

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晚餐過後，山上也沒有什麼娛樂，飯店提供了一些書籍和雜誌可以借閱。

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看著外頭，一開始以為好天氣要來了，馬特洪峰又露出半身，甚至可以看見部分的星空，但是後來只看到越來越厚的雲層，也就失望地入睡了。

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可能是我的怨念太深，念力太強大，睡夢中我夢見了外頭天氣轉好(這大概是日有所思夜有所夢的最佳寫照)，起床跑到窗前一看，不得了，天氣轉好了，馬特洪峰還真的就這樣毫不遮掩的展現在我眼前，以為還在作夢，還捏了臉頰確定自己不是還在夢境裡。住在3100 Kulmhotel Gornergrat的好處就是，不用在半夜寒風中跑出去，打開窗戶就可以記錄下這難得一見的景色。

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滿天的星斗，寧靜的三千公尺，遠方清晰的馬特洪峰，這一切都值得了，自己跟自己說。在都市生活的我們，有多久沒抬頭看到繁星，感謝上天賜給我這樣一個夜晚，不然我差點忘掉地球的夜空是多麼美麗。

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心血來潮曝了一點星軌後，還得趕緊補眠，待會還有日出的重頭戲。

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二月份的日出約莫在七點半左右，所以不用特別早起。極度怕冷的我，準備好暖暖包，耳罩這些抗寒裝備後，就往Gornergrat觀景台走去，這時候真的覺得住在這間飯店太幸福。

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遠方的天空開始亮起，由深藍開始轉淡。

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漸漸的天空被染成粉紅色。粉紅色的天空不是沒有見過，但是配上雪白的群峰，這已經超越夢幻這兩個字。

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角度的關係(應該是吧)，第一道陽光並不是灑在馬特洪峰上而是附近的其它山峰，但此時就像是預告一樣，更讓人屏息以待接下來光影變化。

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金色的光澤開始出現在峰頂，這正是馬特洪峰著名的”日出金頂”。

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隨著大地已被喚醒，藍色天空開始出現，金色的光澤反而不是這麼明顯，我想我是幸運的，各種色彩的馬特洪峰都被我收藏到了(好啦，黃昏的馬特洪峰沒有收集到…)。

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馬特洪峰因為太過陡峭，所以山壁不太積雪，即使是冬季，峰頂也都是光禿禿的，是不是很有個性。

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冬季如果要上Gonergrat欣賞日出，相當容易。七點多天才亮，只要是好天氣，搭乘第一班登山列車上來都有機會看的到；而相反的在夏季，天亮的早，你就一定得在飯店住一晚才行。

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完整的迎接馬特洪峰日出秀後，在觀景台一帶走走，欣賞瑞士高山之美。一大清早的景觀台只有幾個也是同住在飯店的房客，沒有旅行團的喧嘩聲，好奢侈的享受這片寧靜大地。

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瑞士的阿爾卑斯群峰，超過海拔4000公尺的山竟然高達29座，這數據也太驚人了(通常有一座就很厲害了耶)。

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這裡也可以看到Gornergletscher和 Grenzgletscher這兩個冰河。不過冬季冰河被積雪覆蓋的很深，要仔細看才看得出冰河的形狀。

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這時肚子也開始餓了。飯店的住宿費用也包含了早餐，除了麥片水果等，還有可以現點現作的蛋類熱食等。考慮到瑞士的高物價，住宿費CHF395一泊二食是不是並不會太貴？

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吃完早餐後，離退房還有很大段的時間，只能繼續欣賞這個看不膩的美景。

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很多人會從Rotenboden站健行至Riffelsee高山湖欣賞倒影，但是冬季時整個湖是結冰的，無法看到，即使健行步道仍有開放，但是既然看不倒影就沒有安排這項行程。而滑雪完全不適合我，看到好多人滑的很開心只能羨慕。

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再怎麼捨不得還是得跟這裡說再見，而此時天氣已經轉好，回程的火車跟上來時的景色完全不一樣。

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雪白的景色配上藍天，遠方的馬特洪峰依舊是主角。

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而火車本身鮮豔的紅色在白色世界中形成強烈對比，相當顯眼。

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我想任何人都會同意瑞士的鐵道體驗相當棒，各站時間接駁都精心規劃過，窗外的景色更是不用說。

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看到這一大片房子時，也代表快要到達策馬特。

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策馬特裡很多角度也都可以看到馬特洪峰，大多數人也許是先在這裡待上一兩天再上山，我則是一到策馬特就直接上山去了，下山才有機會開始逛逛這座小鎮。

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我一直把瑞士排在旅遊地圖中非常後面的順位，意思是等年紀老一點再去，因為當地旅遊規劃做得太好，各種交通工具對年長者也都很友善，治安也相對良好，哪一天老了體力不如從前時，這裡是很好的旅遊地點(當然也有比較多的預算應付瑞士的高物價)，結果沒想到我才在人生的前半段就已經踏上瑞士，只能說這一兩年頻頻出現的促銷機票讓人不心動都難，不到一萬五台幣的歐洲機票，何必等到二十年後才來，是吧。

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要提醒的是在3000公尺以上的高度很有可能會有高山症，這種感覺很難受，心跳加速，走路很容易喘，加上頭暈，最好減緩不舒服的方式就是不要劇烈活動，而每個人的身體狀況不同，即使是壯漢也有機會有這種高原反應。

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另外山上的天氣變化莫測，即使氣象預報是陰天，有可能山上的當下是陽光普照；而反之如果預報是個連續幾天都晴朗的好天氣，馬特洪峰還是有可能被一抹雲層擋住羞於見客，說來說去還是要有一點幸運的成分在才行。如果有機會也保持一點旅遊彈性，隨時調整行程，順便考驗自己危機的處理能力。

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回國至今一個多月，仍常常想起馬特洪峰的美。我早已在心中決定要在未來的時間裡再來一次，找尋那個2019年2月的感動。

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文章來源：AJ Travel Grid - A小姐的旅遊拼圖 FB：AJ Travel Grid - A小姐的旅遊拼圖

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