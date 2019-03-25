美麗與遺憾之「杜布羅夫尼克」亞德里亞海上最璀璨的珍珠

【作者:Allie0213】

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每次回顧克羅埃西亞的照片時，總想著如此美麗的景色怎麼能被埋藏在硬碟內。因此，今年定下一個目標～就是把這趟旅程的遊記好好完成，所以經過兩年多，我們終於可能從PileGate(下圖)踏入杜布羅夫尼克Dubrovnik....

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杜布羅夫尼克～亞德里亞海上最璀璨的珍珠，我們在這邊待了兩天兩夜，見識了她的美麗之餘，也留下了一點遺憾。美麗在於杜布羅夫尼克的夜，遺憾在於杜布羅夫尼克的日。最終，在帶著遺憾離開之際，這個亞德里亞海的珍珠，又留給我們一抹最難忘懷的微笑。

#1第一天抵達Dubrovnik，迎接我們的是暖陽、藍天，還有滿滿的遊客，不虧是君臨城！

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#2入城後，順著史特拉登大道（Stradun）走到底，即是羅日廣場（LozaAquare），剛好遇到市集。

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#3聖布萊斯教堂（ChurchofSt.Blaise）

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#4羅日廣場的一角

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#5穿過羅日廣場的拱門後，就會來到港口區域

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#6停泊在港口的船隻，大多都是觀光用船隻，非常多小攤位在招攬遊客

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#7繞著港邊走...其實這裡的海水可說是這次亞德里亞海整趟旅行中最不透的一段

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#8纜車，預計第二天一早要搭纜車登頂，俯瞰整個杜布羅夫尼克（為了拍照）

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#9廣場遊客真是絡繹不絕，冰與火之歌的熱播應該也是一大影響

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#10杜布羅夫尼克其實有很大一部分區域，都在史特拉登大道（Stradun）兩旁，然兩旁都是向上的階梯。找住宿時，只覺得住在城中很棒！但搬行李爬上去時很想哭。建議訂住宿時，注意一下高度啊！發現再往上爬，還有一堆民宿。

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#11咦～藍天怎麼不見了？第二天天氣完全悲劇...

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#12我們就這樣癡癡的等著天放晴，最終沒等到。因為壞天氣，就這麼放棄搭纜車跟登城牆的兩大行程，以攝影的角度來看，確實花這個錢有點不值。但以旅行的角度來看，不走這兩個行程確實是一大遺憾...（也建立我們一定要再訪的決心）。

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#13陰天下的史特拉登大道（Stradun）

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#14第二日的港口邊，這夕陽就彷彿我們失落的心情一般

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#15儘管失落，但不氣餒。攝影人總是能找到好景點拍攝~夕陽餘暉下的老城港口

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#16華燈初上，杜布羅夫尼克正展現她的另一種美給我們見識

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#17藍幕下的大教堂

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#18廣場旁的一角

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#19本來以為無緣看見杜布羅夫尼克的全貌，沒想到第三天在前往蒙特內哥羅的路上...瞧！我們遇見了什麼？不虧是亞德里亞海上最美麗的珍珠。

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#21再近一點！

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#22最後就以一張全景圖，來跟君臨城說再見吧！

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更多克羅埃西亞照片～請見亞德里亞海遊記...

原文出處：克羅埃西亞Croatia。自駕行 || 杜布羅夫尼克Dubrovnik的美麗與遺憾之石牆、港口、夜景

延伸閱讀：〖亞德里亞海。克羅埃西亞Croatia〗十六湖(Plitvice National Park/Plitvička jezera)攝影旅遊推薦路線

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